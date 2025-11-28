Horóscopo de hoy viernes 28 de noviembre de 2025: Descubre las predicciones de los signos del zodiaco.

Hoy, viernes 28 de noviembre de 2025, con el cuarto creciente brillando en Piscis, lo emocional toma la delantera y nos empuja a escucharnos más de lo habitual. La sensibilidad se amplifica, las intuiciones se vuelven nítidas y muchas personas sentirán que por fin pueden poner palabras a lo que venían sintiendo en silencio. No es una jornada para correr, sino para afinar el alma y comprender qué necesita realmente nuestro interior para seguir creciendo.

La otra gran noticia es que Saturno se pone directo en Piscis, como si nos entregara una llave para ordenar nuestra vida con más claridad y menos resistencia. Es un momento excelente para concretar planes, poner orden en lo que parecía disperso y retomar proyectos que estaban en pausa. Aunque Mercurio sigue retrógrado en Escorpio y puede sacar a la luz temas olvidados o incómodos, esta vez contamos con una energía perfecta para cerrar, sanar y reorganizar. Hoy el cielo nos invita a avanzar, sí, pero desde un lugar mucho más sabio.

Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 28 de noviembre de 2025

El cuarto creciente te despierta un toque de sensibilidad que no siempre te permites mostrar. En tus relaciones notarás que alguien necesita tu paciencia, y si la ofreces sin esperar nada a cambio te sentirás sorprendentemente ligero. En el trabajo podrías recibir una señal clara de hacia dónde conviene enfocar tu energía ahora que Saturno te empuja a concretar. Aunque Mercurio retrógrado complique ciertas conversaciones, serás capaz de sortear cualquier malentendido con humor y decisión. La suerte hoy se mueve en torno a una persona que aparece para recordarte que no estás solo en tus metas. Aprovecha este clima para despedirte de un viejo hábito que ya no te sirve.

Horóscopo de Tauro del 28 de noviembre de 2025

Hoy tu intuición se afina como si hubieras dormido una semana entera, y eso te ayudará a tomar decisiones más sabias en tus relaciones. Un comentario o una mirada te dará pistas sobre lo que ocurre en el corazón de alguien cercano. En el trabajo, Saturno directo te ayuda a poner orden en tus objetivos y a resolver un asunto que llevaba demasiado tiempo pendiente. Aunque Mercurio retrógrado remueva emociones antiguas, la energía pisciana del día favorece que las entiendas sin dramatizar. La fortuna se acerca a través de una oportunidad económica o un detalle que te confirma que vas por buen camino. Aprovecha esta fase creciente para desprenderte de una inseguridad que te frenaba.

Horóscopo de Géminis del 28 de noviembre de 2025

Sientes el movimiento del cielo como si fuera un eco dentro de tu mente. Hoy puedes tener una conversación reveladora, de esas que conectan con un asunto profundo y te permiten ver una verdad que habías pasado por alto. En lo laboral tendrás que ser especialmente cuidadoso con la comunicación, ya que Mercurio retrógrado puede provocar confusiones que se solucionan con calma y claridad. Saturno directo te ofrece una oportunidad para estructurar mejor tus ideas y avanzar en un proyecto con más seriedad. La suerte aparece cuando haces caso a una intuición inesperada. Es un día ideal para dejar atrás una duda que te llevaba demasiado tiempo rondando.

Horóscopo de Cáncer del 28 de noviembre de 2025

El cuarto creciente en Piscis te toca de lleno y te vuelve especialmente perceptivo. Hoy podrías leer las emociones ajenas casi sin que te las cuenten, pero te conviene no absorber lo que no es tuyo. En tus relaciones se abre un espacio cálido para hablar con sinceridad y reconstruir un vínculo que había perdido fluidez. En el trabajo tu creatividad está despierta y Saturno directo te ayudará a transformar una idea dispersa en algo concreto. La fortuna te sonríe si te permites confiar en tu valía, sin subestimarte. Aprovecha este día para soltar un recuerdo que te había tenido atrapado y dar un paso más hacia tu propia sanación.

Horóscopo de Leo del 28 de noviembre de 2025

Hoy notas cómo el cuarto creciente despierta tu intuición, aunque la energía pisciana te pide suavidad y menos exigencia. En tus relaciones podrías descubrir una parte más vulnerable de alguien que suele mostrarse fuerte, lo que te ayudará a estrechar lazos desde un lugar más humano. En lo profesional sentirás que algo comienza a alinearse, sobre todo ahora que Saturno vuelve a avanzar. Mercurio retrógrado puede traer un pequeño malentendido, pero lo resolverás si no reaccionas a la primera. La fortuna se mueve a través de una propuesta que podría impulsarte más de lo que imaginas. Aprovecha este clima para soltar una expectativa que te estaba agotando.

Horóscopo de Virgo del 28 de noviembre de 2025

Te despiertas con una lucidez curiosa, como si algo dentro de ti estuviera haciendo clic. El cuarto creciente ilumina la parte emocional que a veces aparcas, pero hoy te conviene escucharla. En tus relaciones puede aparecer una conversación que al principio te incomode, aunque será reveladora y clarificadora. En el trabajo los detalles necesitan tu atención más que nunca debido a Mercurio retrógrado, pero con Saturno directo tienes la capacidad de resolverlo todo con precisión. La fortuna llega cuando sueltas la necesidad de controlarlo todo y confías un poco más. Hoy puedes tomar un paso discreto pero decisivo que abrirá nuevas puertas.

Horóscopo de Libra del 28 de noviembre de 2025

Hoy tu sensibilidad está afinada y te permite identificar exactamente qué te hace bien y qué no. En tu entorno personal puede surgir una conversación sincera que trae alivio y equilibrio. En el trabajo notarás que algo comienza a estructurarse, quizá una idea que parecía desordenada y que ahora toma forma gracias al impulso de Saturno directo. Aunque Mercurio retrógrado te pida paciencia, verás cómo las cosas se recolocan. La fortuna se acerca si mantienes una actitud abierta y flexible. Es un día perfecto para dejar atrás una responsabilidad que asumiste por compromiso pero que ya no te corresponde.

Horóscopo de Escorpio del 28 de noviembre de 2025

Hoy sientes el cuarto creciente como una ola emocional que te zarandea, pero también te inspira. La energía pisciana te invita a reconocer una verdad interior que llevabas tiempo esquivando. Mercurio retrógrado en tu signo hace que algo del pasado reaparezca, pero esta vez con intención de cierre y sanación. En lo laboral podrás ver con más claridad qué merece tu compromiso y qué no, sobre todo ahora que Saturno se pone directo. La suerte aparece cuando escuchas tu intuición, que hoy es casi infalible. Aprovecha este día para dejar ir un resentimiento que ya te pesa demasiado.

Horóscopo de Sagitario del 28 de noviembre de 2025

El Sol en tu signo ilumina tu ánimo, pero hoy la Luna en Piscis te invita a equilibrar entusiasmo con introspección. Notarás un acercamiento emocional de alguien que te aprecia más de lo que deja ver y eso te hará replantearte ciertos vínculos. En el trabajo llega un momento perfecto para organizar tu agenda y poner orden en tus proyectos gracias al avance de Saturno. Mercurio retrógrado podría traer un retraso o confusión, pero lo resolverás sin dificultad. La fortuna viene ligada a una idea que parecía menor pero que hoy cobra fuerza. Deja atrás una duda que te había frenado y permite que tu intuición te guíe.

Horóscopo de Capricornio del 28 de noviembre de 2025

Hoy percibes la necesidad de replantearte varias cosas, incluso aquellas que dabas por seguras. El cuarto creciente en Piscis te ayuda a conectar con una parte más sensible que no sueles mostrar, pero que te fortalecerá si la escuchas. En tus relaciones puede aparecer un gesto inesperado que te conmueve. En el ámbito profesional notarás alivio al ver que Saturno directo despeja bloqueos y te permite avanzar con un proyecto que parecía congelado. La fortuna fluye cuando aceptas un consejo o una colaboración. Es un día perfecto para dejar ir un pensamiento rígido y abrirte a una nueva perspectiva.

Horóscopo de Acuario del 28 de noviembre de 2025

El cuarto creciente te despierta recuerdos, emociones y sensaciones que estabas postergando. Hoy puedes sentir la necesidad de hablar de algo que habías guardado demasiado tiempo. En tus relaciones la empatía se multiplica, lo que te permite comprender mejor lo que el otro intenta decirte sin palabras. En lo laboral, Saturno directo te ayuda a poner límites y a ordenar tus prioridades. Mercurio retrógrado podría traer un asunto inesperado, pero sabrás adaptarte. La fortuna aparece a través de una intuición que te conduce justo hacia lo que necesitas. Aprovecha esta energía para liberarte de una idea que ya no encaja contigo.

Horóscopo de Piscis del 28 de noviembre de 2025

Hoy estás en tu elemento, ya que el cuarto creciente en tu signo te envuelve con una energía poderosa y profundamente intuitiva. Sientes cada emoción con intensidad, pero también con una claridad sorprendente. En tus relaciones podrías vivir un momento de conexión muy especial, casi telepático. En el trabajo Saturno directo te ayuda a concretar un plan que llevabas tiempo gestando, algo que ahora sí empieza a ver la luz. La fortuna se acerca de manera suave pero certera, como si el universo te guiara paso a paso. Mercurio retrógrado te recuerda que un asunto del pasado necesita comprensión antes de ser liberado. Hoy puedes cerrar un ciclo con mucha dignidad.