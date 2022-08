Las lista de signos del zodiaco que peor se llevan entre ellos.

Hay una persona en concreto a la que le tienes una inquina particular y no sabes muy bien por qué. Quizás no eres consciente, pero puede que las características de los signos del zodiaco os hayan hecho ser personas con diferencias irreconciliables y es por eso por lo que no encuentra la lógica a por qué os lleváis tan mal.

Al igual que existen los signos del zodiaco que son almas gemelas, debes saber que también hay una lista de signos del zodiaco que se llevan fatal y da igual todos los rituales con velas que hagas para mejorar la compatibilidad, si el Cosmos quiere que vuestros signos del zodiaco se lleven mal, se llevarán mal.

¿Acabas de conocer a una persona que crees especial, pero no termina de cuaja? ¿La amiga de tu amigas es absolutamente encantadora, pero tú no puedes verla ni en pintura? ¿Tienes un compañero en el trabajo que cae bien a todo el mundo y tú no puedes soportarlo? Quizás todo se deba a que vuestros signos del zodiaco están en la lista de los signos del zodiaco que peor se llevan.

Si quieres buscarle una explicación a esa animadversión que sientes por determinados seres humanos, sigue leyendo y descubre si vuestros signos del zodiaco están en la lista de los que peor se llevan.

Tauro y Escorpio

Esta es posiblemente la peor combinación de dos signos del zodiaco. A pesar de que por separados ambos posean muchas virtudes, juntos sacan lo peor del otro.

Leo y Leo

Demasiado ego junto en una combinación de Leo. Casi imposible encontrar equilibrio. No hay espacio para dos personalidades tan fuertes, dos gallos en un mismo corral.

Aries y piscis

Mucha falta de comunicación. Aries lo quiere todo, y ya, mientras que a Piscis le cuesta expresar lo que siente y lo que necesita, algo que frustra Aries, que no tiene la paciencia para descubrir lo que su pareja necesita.

Tauro y Géminis

El orden de Tauro choca de frente con el caos vital que suele ser un Géminis. El estrés y la descoordinación están garantizados entre ellos.

Géminis y Escorpio

En ocasiones los polos similares se repelen y esto es lo que pasa en la combinación entre Géminis y Escorpio. Fríos y testarudos ambos, están condenados y vivir en la discusión y el rencor permanente.

Acuario y Piscis

El romanticismo de los Piscis no cuaja con el pragmatismo del Acuario. La falta de comprensión conduce a las dudas respecto a si es adecuado formar este tipo de asociación y ello suele terminar en fracaso.

Tauro y Leo

Leo lo quiere todo para él y Tauro, mucho más cabal y sensato, no entiende de celos absurdos. Diferentes velocidades de vida y necesidades. La acción y la reflexión, unidas y llevadas al extremo se antojan como algo inviable.

Aries y Escorpio

La mezcla entre Aries y Escorpio suele terminar en incendio. Impulsivos y competitivos, convierten la relación en una lucha de poder constante, repleta de discusiones y reconciliaciones que no llevan a ningún lado.

Géminis y Virgo

Por mucho que se intente, no merece la pena forzar algo que no es posible. El idealismo de los Géminis no cambiará por mucho que el rigor y pragmatismo del Virgo quiera imponerse.

Tauro y Acuario

Personalidades muy dispares que ven la vida de una forma muy diferente. La sobriedad de Tauro puede resultar aburrida para un Acuario, que prefiere nadar libre y sin ataduras en busca de experiencias que le insuflen aire.

Otros signos de zodiaco que se llevan mal

Otras combinaciones que suelen acabar en tragedia personal en lo que al zodiaco se refiere son Cáncer y Acuario, Aries y Tauro, Libra y Capricornio, Géminis y Cáncer, Tauro y Sagitario, Aries y Cáncer, Sagitario y Capricornio, Aries y Capricornio, Capricornio y Acuario y la mezcla de dos Escorpio.