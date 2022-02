Ángeles Verano presenta su nueva colección de moda flamenca en Sevilla.

La moda flamenca sigue imparable. Si ya habíamos vivido el regreso por todo lo alto de pasarelas como We Love Flamenco, SIMOF o Huelva Flamenca, ahora le toca el turno a uno de los referentes del sector que, llega a Sevilla para presentar en solitario su nueva colección. Inspirada por la mujer real y con más ilusión que nunca, Ángeles Verano ha presentado en Sevilla su nueva colección de moda flamenca. Con un sello muy personal, las propuestas de la diseñadora portuense vistos en Sevilla buscaban realzar la figura femenina y en la que los tonos pasteles son los protagonistas. Sin faltar el color rojo.

La diseñadora Ángeles Verano presenta en Sevilla su nueva colección, tras su paso por la Pasarela Flamenca Jerez. Tras tres años en los que la moda flamenca se ha visto totalmente paralizada, Ángeles Verano regresa (acompañada de una fuerza ilusionante), con Solamente Tú, una nueva colección muy especial y deseada, inspirada en la propia mujer a la que quiere llegar y convertir en la verdadera protagonista. Además, la diseñadora portuense también toma como fuente de inspiración la conocida canción de Pablo Alborán, toda una declaración de intenciones para dejar claro que lo importante en la moda flamenca es la propia mujer.

El evento, que será presentado por Pepe Da-Rosa, tuvo lugar en el teatro de la Fundación Cajasol y contó con la colaboración especial de la cantante Joana Jiménez, que dejó impactado al auditorio con su actuación, siempre tan sobresaliente.

Así es la nueva colección de Ángeles Verano

Siempre fiel a su filosofía -que busca siempre realzar la belleza de la mujer y huir de la flamenca que se siente incómoda y disfrazada- Ángeles Verano ha vuelto a conseguir de nuevo la exclusividad de cada diseño a través de tejidos naturales (como la seda, lino o algodón), trabajados en un patronaje personalizado, con acabados en costura en una de sus colecciones más alegres y coloridas.

En sus nuevas prendas Ángeles Verano une de nuevo la comodidad con el gusto por los detalles y el trabajo totalmente artesanal (inconfundibles e imprescindibles a la hora de reconocer el sello de la firma). Por ello, y como no podía ser de otra manera, para esta ocasión tan especial la firma contó con la colaboración de otros artesanos y artistas como Pepita Flowers para las flores, Marga Macías para los pendientes e Indigo para Ángeles Verano en mantones.

"Siempre intento hacer un abanico amplio de posibilidades. Intento no encasillarme en el traje clásico ni moderno porque eso deja un sector muy pequeño de personas. Las mujeres somos diferentes y tenemos necesidades distintas. Tengo un estilo de traje muy cómodo y la gente los destaca por elegantes. La creatividad no se debe perder, aunque luego está la realidad. Mi trabajo está dedicado a una mujer real, que quiera ir a la feria y no se quiera quitar su traje. Apuesto por la elegancia, la comodidad, la artesanía. Las mujeres queremos ser especiales y eso siempre me gusta llevarlo a cabo", contaba antes de presentar su nueva colección en la Pasarela Flamenca Jerez a Borja García Tejero, compañero de Diario de Jerez.