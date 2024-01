We Love Flamenco 2024: Así fue el desfile infantil en la jornada más desenfadada de la pasarela

Siempre es una de las jornadas de We Love Flamenco más esperada y no sólo por las tendencias que se ven sobre la pasarela. La recta final de la Semana de la Moda Flamenca llega para hacer de las propuestas para las más pequeñas todo un dogma a seguir desde sus primeros años de vida hasta la etapa adulta. Con la participación de cuatro firmas, dos de ellas por primera vez sobre la pasarela, los desfiles infantiles vuelven a dejar claro que las tendencias para las más pequeñas no sólo hablan de moda flamenca, también sientan las bases de las propuestas más cómodas, frescas y ponibles. Una jornada muy emotiva y divertida en la que las más pequeñas disfrutaron sobre la pasarela, dejaron claro que la flamenca nace, no se hace, y un público entregado que disfrutó con la naturalidad y la frescura con la que las protagonistas de la tarde desfilaron sobre la pasarela.

Atrás quedaron los diseños voluminosos y los talles ajustados que dejaban a las niñas poca libertad de movimiento para dar paso a propuestas mucho más sueltas y livianas en las que la combinación de colores, a priori, poco infantiles o combinables entre sí es la tónica dominante. Si antaño los volantes de capa y las mangas excesivamente voluminosas vestían a las más pequeñas, ahora son los talles altos, las manguitas y los cortes evasé las que más se llevan en moda infantil y juvenil. Al igual que la moda flamenca se adapta a las necesidades y tendencias de las mujeres, para las niñas todo se viste de comodidad. Así se puedo ver en las propuestas de firmas como NOTELODIGO, Carmen FPM, Ana Campos Collection o Marta Arroyo.

Además, como ya es habitual en We Love Flamenco, la penúltima jornada de desfiles la cerró el desfile solidario de la Hermandad del Rocío de Sevilla, en el que pudieron verse propuestas romeras, tanto para el camino, como para estar en la aldea.

NOTELODIGO en We Love Flamenco 2024

Los característicos diseños de la firma se trasladan a las más pequeñas con formas que evocan a las flamencas antiguas (que no a las de los 90), sin perder un ápice de comodidad y frescura. A través de 40 diseños, la firma, capitaneada por Pilar Gómez, propone para las niñas diseños con talles altos y tejidos muy fluidos en los que toda la gama de colores está muy presente. Colores intenso, sin que falte el rojo y el blanco, mantoncillos cruzados y faldas en evasé para que las pequeñas vayan cómodas a la Feria.

Carmen FPM en We Love Flamenco 2024

En su primera incursión sobre la pasarela, la diseñadora apuesta por una colección infantil inspirada por las romerías con propuestas muy sueltas y cómodas. Los cuadros vichy sustituyen a los lunares en una colección llena de algodones y popelines pensados para hacer de los diseños propuestas cómodas y frescas. Pequeñas flamencas con formas muy sueltas y para las que la comodidad juega un papel fundamental. A pesar de que el blanco es un color que está muy presente en la colección, otros tonos como el rojo, el azul klein (también llega para las más pequeñas esta tendencia) y los rosas empolvados componen una colección en la que llama la atención los mantoncillos cruzados con terminados en encajes en lugar de flecos. Peinados muy silvestres, con trenzas y y flores rematan el estilismo de estas pequeñas romeras.

Marta Arroyo en We Love Flamenco 2024

El color es la base de la colección de Marta Arroyo, que por primera vez ha presentado sus propuestas en We Love Flamenco. Entre sus propuestas, destaca la aparición del tejido de abeja, muy cómodo para las más pequeñas. Colores que, a priori no combinan, se convierten en la perfecta simbiosis en sus propuestas. Naranja y rojo, azul y negro, buganvilla y rojo, todos se funden en unos diseños en los que el protagonismo absoluto lo tienen las faldas.

Ana Campos Collection en We Love Flamenco 2024

El estilo tradicional del traje de flamenca inspira a la diseñadora a la hora de crear su colección. La paleta de colores se mueve entre los pasteles y los saturados, algo que se ha visto en las propuestas para las adultas y que también juega un papel fundamental entre las más pequeñas. Vestidos con talles altos, detalles en pasacintas y en forma de lazos, originales mantoncillos y un gusto exquisito para vestir a las flamencas más pequeñas de la casa.

La Hermandad del Rocío de Sevilla en We Love Flamenco 2024

Como es habitual, la Hermandad del Rocío de Sevilla cerró la jornada infantil con su desfile solidario en el que se vieron tendencias rocieras, ya sea para el camino o para estar en la aldea. Sobre la pasarela, las propuestas romeras de Pablo Retamero y Juanjo Bernal, Cristina Rodríguez, Rocío Olmedo, con diseños infantiles, Luisa Pérez, también con diseños infantiles, Guzmán y Pablo Rodríguez.