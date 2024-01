We Love Flamenco 2024: Folklore y vanguardia se abrazan en el sexto día de desfiles

Llegamos a la recta final de We Love Flamenco con su sexta jornada -y penúltima- de desfiles. Un día que se ha caracterizado por los detalles -que parecen insignificantes pero están-, por los recuerdos y por las evocaciones a otras épocas, pero también a otras culturas. Propuestas frescas y elegantes, que se alejan por momentos de la flamenca de la tradicional y apuestan por la vanguardia en tejidos, texturas, formas y colores. En definitiva, una explosión de innovación cuyo riesgo disminuye si está bien ejecutado. Porque la moda flamenca es un lienzo en blanco en el que sus artistas pueden jugar con libertad.

El rojo, el negro y el blanco han sido tres de los colores predominantes. Aunque sean tonos clásicos los diseñadores de esta jornadas de desfiles los han conjugado con las lentejuelas, las sedas y las faldas llenas de vuelo y movimiento. Una velada que ha finalizado con el concierto de la cantaora Esperanza Fernández que, como colofón, ha ofrecido un concierto único para celebrar su 40 aniversario en el mundo de la música con un repertorio totalmente nuevo. Como la jornada, la artista también ha ofrecido una reinvención de si misma presentando su nuevo trabajo en el que fusiona su cante con sonidos más latinos.

Loreto Martínez en We Love Flamenco

La almeriense Loreto Martínez despunta en We Love Flamenco con una propuesta que se aleja de lo tradicional y que responde a esa pregunta que se hacen muchas mujeres que no saben qué ponerse para pisar la Feria sin llevar traje de flamenca. La diseñadora ha ofrecido 20 looks -con tejidos que van desde el lúrex a la pedrería, las lentejuelas y el polipiel- para pasar la cena del Pescaíto o una noche en el real. Su colección Angelita da una vuelta a la moda ochentera y sus característicos volúmenes para conjugarla con estampados de lunares y florales. La diseñadora ha hecho una apuesta segura por el rojo, el negro, el blanco y el rosa. Colores que no fallan. Un desfile cargado de glamour en el que tampoco han faltado trajes de flamenca ceñidos al talle con grandes cinturones como adornos.

Alicia Suárez en We Love Flamenco

El año pasado debutó como diseñadora profesional después de ganar el Certamen de Diseñadores Noveles en 2022. Esta edición ha llevado a la pasarela su colección Barullo en el que ha mostrado una Feria de Abril en su plena esencia. Con todos los estilos y formas que cada flamenca decide llevar al real. De este modo, ha combinado propuestas más ceñidas a la silueta de la mujer con otras que dan más elasticidad y son más cómodas. Como ya es clásico en la diseñadora, no podían faltar los flecos hechos a mano. Un detalle que ya se ha convertido en sello de la casa. El suyo ha sido un desfile lleno de colores: amarillos y azules, pero también negros, blancos y rojos. Y como toda amalgama, también lo ha sido en cuanto a volúmenes. No han faltado las faldas canasteras ni las de neja. Tampoco las lentejuelas -el fenómento Barbie también ha llegado a la moda flamenca-. Como en la propia Feria, han desfilado diseñados para todos los gustos. Para las flamencas más clásicas, pero también para las que no dudan en arriesgar.

Ángela & Adela en We Love Flamenco

Si algo caracteriza a las diseñadoras son los detalles que, en el caso de la Feria de Abril, son sinónimo de complementos. No han dudado en inspirarse en los colores y exotismo de Corea del Sur para confeccionar todo tipo de llamativos adornos -desde pendientes a peinetas- en su colección Delirio del Sur. Especial guiño a los sombreros clásicos coreanos transparentes y negros -llamados gat- reinventados con claveles al más puro estilo flamenco. Mezcla de tonalidades que viajan de los verdes a los azules, pasando por lilas y morados sin olvidar el estampado de lunares. Las flores también han interpretado un rol predominante. Diseños vaporosos marcados por la seda y las faldas canasteras. Una propuesta novedosa que demuestra que la elegancia no está reñida con la inspiración más allá de nuestras fronteras.

Delia Núñez y Flamenca Pol Núñez en We Love Flamenco

La diseñadora creativa Delia Núñez sorprende en todas sus ediciones. Si el año pasado puso una bata de cola como colofón final, esta vez ha rendido homenaje a los felices años 20 con su nueva colección Maria Farolillo. Los teatros y los cafés de la época han tomado forma con un homenaje a la polifacética y fascinante Raquel Meller -musa de Joaquín Sorolla, Romero de Torres o el mismísimo Charles Chaplin- y al folklore más puro. Además de ofrecer un viaje a otra época -caracterizado por complementos con crucifijos, rosarios y velos- también ha regalado todo tipo de tonalidades. Desde los más neutrales como el sepia, el blanco o el negro hasta los estampados multicolores llenos de vida. Los tejidos predominantes han sido los algodones naturales y las sedas con faldas en cascada y canasteras. Un viaje al pasado que sabe a pureza, a recuerdo, a homenaje y al cante más coplero y clásico.

Manuela Macías en We Love Flamenco

La onubense Manuela Macías rinde homenaje, con orgullo, a Huelva. La firma goza de un prestigio avalado por casi 40 años de historia. Rememorando otras colecciones, Alaire destaca por las grandes mangas con volantes y por el regreso de la manga de farol. Los 40 looks que han diseñado abarcan toda la paleta de colores, que recuerdan por momento a los tonos de la provincia de la que provienen y veneran. Desde Minas de Riotinto a Doñana. En cuanto a los tejidos, destacan los bordados que tanto representan a la flamenca tradicional.