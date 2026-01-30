Accidente
Muere la víctima 46 del accidente de Adamuz, una mujer ingresada en la UCI
El desfile de Ana Morón en Simof 2026, todas las fotos
El desfile de Ana Morón en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo

El desfile de Ana Morón en Simof 2026, todas las fotos

La diseñadora propone una colección en la que las amapolas se convierten en el leitmotiv

SIMOF 2026: Todas las fotos de los desfiles de moda flamenca, día a día

La diseñadora se ha labrado su sello de identidad a través de los elementos en 3D, un leitmotiv en todas sus colecciones. En Efimero lo encontramos a travésde las amapolas, que se suporponen en mangas, escotes y faldas en un constante ensalzar la belleza femenina. Su grandes amapolas rojas elevan diseños a tono, pero también se suman al binomio blanco y negro en propuestas estampadas en lunares y a rayas. La diseñadora siempre acostumbra a las combininaciones de colores extremas y en esta colección se une al color block más en tendencias: rojo y rosa.

