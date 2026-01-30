El desfile de Ana Morón en Simof 2026, todas las fotos

La diseñadora se ha labrado su sello de identidad a través de los elementos en 3D, un leitmotiv en todas sus colecciones. En Efimero lo encontramos a travésde las amapolas, que se suporponen en mangas, escotes y faldas en un constante ensalzar la belleza femenina. Su grandes amapolas rojas elevan diseños a tono, pero también se suman al binomio blanco y negro en propuestas estampadas en lunares y a rayas. La diseñadora siempre acostumbra a las combininaciones de colores extremas y en esta colección se une al color block más en tendencias: rojo y rosa.