El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos

Al compás del Real, una colección inspirada en la propia Feria y sus diferentes momentos. Una línea de looks de inspiración en la que no falta el rojo, el negro y el blanco en conjuntos dos piezas, monos y vestidos ajustados. El rojo es un color predominante en diseños en los que las faldas noacen de talles bajos y presentan voluminosas enaguas. El diseñador juega con los escotes, detacando los cuadrados, en forma de corazón y los asimétricos.