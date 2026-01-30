Accidente
Muere la víctima 46 del accidente de Adamuz, una mujer ingresada en la UCI
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo

El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos

El diseñador presenta una colección de cortes clásicos y en la que el rojo es el color protagonista

SIMOF 2026: Todas las fotos de los desfiles de moda flamenca, día a día

Al compás del Real, una colección inspirada en la propia Feria y sus diferentes momentos. Una línea de looks de inspiración en la que no falta el rojo, el negro y el blanco en conjuntos dos piezas, monos y vestidos ajustados. El rojo es un color predominante en diseños en los que las faldas noacen de talles bajos y presentan voluminosas enaguas. El diseñador juega con los escotes, detacando los cuadrados, en forma de corazón y los asimétricos.

El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
1/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
2/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
3/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
4/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
5/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
6/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
7/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
8/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
9/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
10/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
11/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
12/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
13/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
14/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
15/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
16/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
17/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
18/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
19/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
20/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
21/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
22/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
23/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
24/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
25/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
26/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
27/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
28/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
29/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
30/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
31/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
32/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
33/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
34/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
35/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
36/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
37/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
38/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
39/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
40/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
41/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
42/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
43/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
44/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
45/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
46/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
47/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
48/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
49/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
50/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
51/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
52/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
53/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
54/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
55/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
56/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
57/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
58/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
59/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
60/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
61/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
62/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
63/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
64/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
65/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
66/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
67/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
68/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
69/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
70/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
71/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
72/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
73/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
74/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
75/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
76/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos
77/77 El desfile de Guillermo Peralta en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo

También te puede interesar

Lo último

stats