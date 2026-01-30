El desfile de José Joaquin Gil en Simof 2026, todas las fotos

El diseñador utiliza en Las letanías el color blanco como hilo conductor de la colección. En estas propuestas destacn los elevados talles, con volantes pequeño y faldas más rectas con detalles en jaretas. Los volantes en mangas a la sisa son parte de su sello de identidad, igual que los conjuntos en dos piezas con blusita y faldas midi con volantes de capa.