El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos

Lola es una declaración de intenciones. Nombre de mujer fuerte y empoderada, la colección dibuja a una flamenca en la que conviven los patrones clásicos con los cortes más innovadores. Destan los escotes amplios, generosos y cuadrados, los tejidos plisados en escotes y talles y los estampados a rayas o de flores. Los volantes en los bajos son sencillos, es en hombros y esoctes donde se vuelven maximalistas.
El desfile de José Raposo en Simof 2026
