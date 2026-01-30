Accidente
Muere la víctima 46 del accidente de Adamuz, una mujer ingresada en la UCI
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo

El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos

El diseñador propone una colección en la que mezcla patrones clásicos con cortes más innovadores

SIMOF 2026: Todas las fotos de los desfiles de moda flamenca, día a día

Lola es una declaración de intenciones. Nombre de mujer fuerte y empoderada, la colección dibuja a una flamenca en la que conviven los patrones clásicos con los cortes más innovadores. Destan los escotes amplios, generosos y cuadrados, los tejidos plisados en escotes y talles y los estampados a rayas o de flores. Los volantes en los bajos son sencillos, es en hombros y esoctes donde se vuelven maximalistas.

El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
1/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
2/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
3/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
4/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
5/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
6/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
7/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
8/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
9/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
10/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
11/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
12/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
13/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
14/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
15/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
16/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
17/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
18/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
19/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
20/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
21/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
22/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
23/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
24/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
25/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
26/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
27/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
28/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
29/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
30/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
31/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
32/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
33/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
34/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
35/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
36/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
37/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
38/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
39/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
40/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
41/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
42/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
43/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
44/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
45/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
46/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
47/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
48/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
49/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
50/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
51/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
52/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
53/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
54/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
55/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
56/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
57/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
58/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
59/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
60/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos
61/61 El desfile de José Raposo en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo

También te puede interesar

Lo último

stats