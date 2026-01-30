El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos

Juan Boleco presenta Té de Menta, su nueva colección de trajes de flamenca, una propuesta que invita a un viaje sensorial donde tradición y evocación cultural se encuentran. Inspirada en los mercados de Egipto y en la riqueza cromática del país, la colección construye un lenguaje propio a través del color, la luz y el movimiento. Té de Menta es una pausa dentro del tiempo, una colección que combina intensidad y serenidad, fuerza y delicadeza.