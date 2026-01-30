FÚTBOL
El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo

El diseñador presenta una colección inspirada en los mercados de Egipto

SIMOF 2026: Todas las fotos de los desfiles de moda flamenca, día a día

Salva Castizo

30 de enero 2026 - 16:00

Juan Boleco presenta Té de Menta, su nueva colección de trajes de flamenca, una propuesta que invita a un viaje sensorial donde tradición y evocación cultural se encuentran. Inspirada en los mercados de Egipto y en la riqueza cromática del país, la colección construye un lenguaje propio a través del color, la luz y el movimiento. Té de Menta es una pausa dentro del tiempo, una colección que combina intensidad y serenidad, fuerza y delicadeza.

1/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
2/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
3/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
4/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
5/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
6/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
7/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
8/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
9/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
10/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
11/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
12/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
13/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
14/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
15/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
16/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
17/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
18/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
19/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
20/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
21/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
22/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
23/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
24/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
25/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
26/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
27/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
28/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
29/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
30/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
31/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
32/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
33/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
34/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
35/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
36/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
37/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
38/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
39/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
40/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
41/41 El desfile de Juan Boleco en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo

