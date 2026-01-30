El desfile de Sergy & Tapiju en Simof 2026, todas las fotos

La colección representa estilismos muy flamencos y clásicos conjugados con un estilo de vanguardia para pasarela. Todos los diseños se han llevado a cabo a través de los patrones que se han visto a lo largo de su trayectoria: talles altos, largos midi, cortes sueltos, enaguas con volumen y mucho movimiento. Los complementos, un ramillete de flores, son de Sombrerería Roiz.
1/91El desfile de Sergy & Tapiju en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
