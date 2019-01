Entradas We Love Flamenco y Viva 2019: cómo conseguirlas

We Love Flamenco ya está aquí, y su comienzo marca la entrada en la temporada de flamenca 2019. La pasarela celebra su séptima edición este año con más de una veintena de desfiles de algunos de los diseñadores más emblemáticos y consagrados de la moda andaluza. Del 16 al 20 de enero, las firmas desvelarán sus nuevas colecciones de flamenca en el Salón Real del Hotel Alfonso XIII de Sevilla, cinco días de la moda flamenca más exquisita. Apenas unos días más tarde, del 24 al 26 de enero, Viva by WLF, la hermana pequeña de la pasarela principal que sirve como plataforma a diseñadores emergentes, se celebrará en el Casino de la Exposición.

Las entradas de We Love Flamenco y Viva by WLF se pusieron a la venta el pasado diciembre y, aunque ya están agotadas para muchos de los desfiles, todavía puedes conseguir la tuya para las presentaciones de las nuevas tendencias de flamenca para 2019.

Si quieres asistir a alguno de los desfiles de We Love Flamenco, puedes comprar tus entradas en taquilla. La venta online de entradas para We Love Flamenco ya está cerrada, por lo que solo se pueden adquirir en taquilla a partir del comienzo del evento, es decir, de la tarde del miércoles 16 de enero. Puedes consultar el horario y disponibilidad de entradas llamando al teléfono 691402119, con un horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Ten en cuenta que no atienden consultas a través de Whatsapp. El precio de cada entrada es de 12 euros.

Por el contrario, la venta online para Viva by WLF sigue activa y puedes comprar tus entradas para el evento en el portal de compra de la web oficial de We Love Flamenco. Para hacerlo, solo tienes que seleccionar el día y, después, el diseñador a cuyo desfile quieres asistir. El precio de la entrada a cada desfile es, también, de 12 euros.