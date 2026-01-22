Lina explora los movimientos de vanguardia en su nueva colección de trajes de flamenca

La temporada de moda flamenca continúa con su habitual calendario. Tras la clausura de We Love Flamenco y a escasos días de que dé comienzo SIMOF, el alma mater de la moda flamenca, Lina Sevilla, también ha presentado su colección de trajes de flamenca. Con el Hotel Querencia como especial pasarela, la firma ha presentado este miércoles una de sus colecciones más vinculadas a la expresión artística: Movimiento.

La casa de moda flamenca parte del propio movimiento que genera la Feria, con su revuelo de volantes y el vaivén de los flecos, para explorar cómo ‘moverse’ genera evolución, abre puertas a la libertad creativa y provoca una conexión profunda y genuina con el público. Lina Sevilla ahonda en esta colección en una visión más poética de la moda flamenca y recuerda así las corrientes artísticas que unen a un grupo de autores para explorar nuevas formas de expresión.

Uno de los diseños de la nueva colección de Lina Sevilla, 'Movimiento'. / Adrián del Campo

Flamenca contemporánea, la nueva propuesta de Lina

“Movimiento es una metáfora y un homenaje a tendencias artísticas que marcaron un antes y un después en la cultura universal", explica Rocío Montero, directora creativa de Lina Sevilla. "Partiendo del conocimiento y el perfeccionamiento de los patrones clásicos, avanzamos hacia nuevas siluetas, prendas y complementos que mueven nuestro concepto de la moda flamenca”, añade. "El carácter cosmopolita e inspirador es una de las claves de nuestra colección Movimiento”, añade Mila Montero, directora ejecutiva de Lina Sevilla.

Uno de los diseños de la nuea colección de Lina Sevilla, 'Movimiento'. / Adrián del Campo

Así, junto a los legendarios vestidos de volantes icónicos en Lina Sevilla, encontramos propuestas contemporáneas que aportan ligereza y flexibilidad a una mujer flamenca que busca la comodidad y la sostenibilidad sin renunciar a la belleza y la calidad exquisita. Además, la colección también propone sobrevestidos de gasa, mantoncillos estampados o pañuelos que llevan la magia del encaje al día a día para 2026.

Acciones complementarias en redes sociales

Más allá de esta pasarela única, Lina Sevilla sigue apostando por las redes sociales como un gran escaparate de la cultura andaluza. Es por ello que, además del desfile, presentará su colección en una serie de microrrelatos que dan forma poética a Movimiento.

Diselos de la nueva colección de Lina Sevilla, 'Movimiento'. / Alberto G. Puras

Los textos, creados y narrados por la escritora Noelia JGP, exploran la Feria de Sevilla y, con ella, las creaciones de Lina, como un espacio donde cuerpo, música y pasiones se expresan a través del movimiento partiendo de la base de una palabra del campo semántico del ritmo y la danza.