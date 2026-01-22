Inspiración mexicana y flamencas maximalistas como broche de oro a We Love Flamenco 2026

Antes de que la Semana de la Moda Flamenca llegue a su fin, Laura Sánchez, una de sus creadoras junto con Javi Villa, ya está pensando en la siguiente edición. Después de catorce ediciones, We Love Flamenco se ha convertido en un referente para la moda flamenca y sus responsables ya tienen puestos los ojos en el que será un aniversario muy especial. Escaparate para los nuevos talentos y punto de encuentro para las firmas consagradas, la pasarela acaba de llegar a su fin por todo lo alto, con un broche de oro en el que los lazos entre culturas han estado muy presentes.

Si la moda flamenca inspira a diseñadores y firmas internacionales, no es de extrañar que a ella le sirvan de musa otras culturas. México parece ser el punto de encuentro entre las propuestas de la última jornada de desfiles de We Love Flamenco. La artesanía mexicana abraza a la flamenca en la colección de Flamenco a la Mexica y sirve de fuente de inspiración a la firma Arcos, encargada de clausurar la edición. Las propuestas de Sissú, MColmenero&Luque y Lucía Márquez dibujan a una flamenca colorida y con volumen maximalista. Por su parte, La Parrala explora por primera vez las siluetas masculinas.

Artesanía y fusión de culturas en Flamenco a la Mexicana

El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

Las flores del galeón es la unión de dos culturas de base artesanal, la andaluza y la mexicana. Como es habitual, la firma propone diseños en los que fusiona elementos propios de la cultura mexicana con la raíz y la esencia flamenca. En esta colección, el mantón es un claro protagonista como símbolo de lazo entre ambas culturas. Además de las prouesta flamencas, la colección cuenta con conco mantones de Foronda bordados por artesanos mexicanos. Los lunares se combinan con motivos bordados en faldas, cuerpos y chaquetills. Destacan también las peinas con motivos religiosos, como la Virgen de Guadalupe y un Sagrado Corazón.

Tendencias dosmileras en Lucía Márquez

El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

La diseñadora propone en Casualidad una colección que rescata elementos dosmileros, como el tejido denim. Se observa en diseños con el cuello a la caja, escotes Bardot, talles a la cadera y alguna manga a la sisa con pequeños volantes. Se aprecia algún elemento del prêt á porter, como los cortes en cut out en los laterlaes de la cintura. Estos diseños incorporan detalles en rojo, como ribetes, enaguas, bordados o elementos de pedrería. No faltan los tonos marrones y tostados, un must en esta edición de la pasarela, en diseños con grandes volantes. Las referencias toreras se aprecian en los bordados de siseños satinados.

Maximalismo flamenco en MColmenero&Luque

El desfile de Colmenero en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

La firma propone con S'Candalo una coleeción de propuestas maximalistas llevadas al extremo. En sus diseños se observan grandes volúmes en faldas y mangas. Las propuestas son lisas y saturadas en tonalidades que van de los amarillos a los fucias, pasando por los naranjas, azules y turquesas. El estampado de lunares lo encontramos en aplicaciones en negro en puntos concretos de cada diseño, como faldas, escptes o talles. La firma explora las diferentes siluetas, con faldas en evasé y talles medios con faldas con grandes volantes. Las mangas también son un elemento que destaca, no sólo en el formato al codo, también en globo o jamoneras.

Flamenca clásica y con movimiento en Sissú

El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

Siluetas clásicas son las que se ven en Alfarería, la colección que present Sissú en We Love Flamenco. Cortes minimalistas, con talles a la cadera y mangas al codo. Los diseños destacan más por el movimiento, con volantes pequeñitos, algunos en casada, otros en faldas evasé. De nuevo el marrón, pero también el malva, el morado y los empolvados, aunque la propuesta vitalista llega con los amarillos o el color block con fucsia y azules. No faltan los elementos clásicos como pasasinctas y tiras bordadas o madroños.

Grandes volantes en La Parrala

El desfile de La Parrala en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

La Velá, una narrativa sobre la historia de amor de los padres del creador de la firma, es una colección compuesta en su gran mayoría por trajes con cortes a la cadera, volantes al hilo, mangas abullonadas y largos a media pierna.Por primera vez, la forma incluye siluetas masculinas, como trajes de chaqueta y camisas en negro. Destaca la una gran variedad de tejidos, que van desde la tafeta a la organza, pasando por algodón perforado estampado y las gasas. En la colección predominan los blancos, negros, tonos térreos, morados y verdes azulados. En cuanto a estampados, destacan, sobre todo, los lunares y las flores.

Influencias mexicana en Arcos

La propuesta más atrevida para poner broche de oro a la pasarela. Influenciado por el folclore mexicano, el diseñador propone siluetas muy ajustadas, inspiradas en los charros. De este atuendo tradicional mexicano, toma elementos que incorpora en toreritas y en los vuelos que recuerdan a las escaramuzas charras. Destacan las voluminosas enaguas con efecto clavel y los diseños cortados a la cadera con de amplios volantes. Las tonalidades son potentes, destacando los rojos, blancos y negros, pasando por verdes y morados sin olvidar el rosa. Mención especial a los estampados con sello Arcos, los bordados, cristales y lentejuelas.

