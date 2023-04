Los mantoncillos de libélulas para el traje de flamenca más buscados de la Feria de Abril

Se han convertido en los mantoncillos de flamenca más buscados y su original estampado de libélulas es el responsable. Diferentes y muy originales, estos mantoncillos son obra de Carmen Bazán, la diseñadora de la firma La Mar de Cuqui y artífice de que se haya desatado la pasión entre las sevillanas a la hora de combinar sus trajes de flamenca. Aunque no son los únicos mantoncillos originales de esta diseñadora sevillana.

Muy vinculada a la moda flamenca desde pequeña, Carmen Bazán comenzó hace más de diez años con la firma La Mar de Cuqui casi de casualidad. Ahora, su firma se ha convertido en una de las favoritas de las sevillanas, que buscan en sus mantoncillos de libélulas la originalidad a la hora de vestir de flamenca.

Complemento indispensable para el traje de flamenca perfecto, el mantoncillo hace unos años que ha recuperado su esplendor y pisa con mucha más fuerza. Si antaño se llevaban lisos y casi pasaban desapercibidos, ahora se apuesta por mantoncillos bordados, con muchos colores y, sobre todo, con mucha personalidad. En base a esas premisas, Carmen Bazán ha elaborado una colección de mantoncillos entre los que no sólo destacan los de libélulas, también los estampados con claves son todo un best seller dentro de la firma.

El auge del mantoncillo y la importancia de ser original

Consciente de la necesidad de diferenciarse, la diseñadora comenzó con su firma a raíz de una venta privada entre sus amigas. Tal fue el éxito de aquella convocatoria, que tuvo muy claro que su sello y su esencia bien podrían convertirse en los protagonistas de su propia firma de complementos. Así, La Mar de Cuqui lleva más de una década trabajando para plasmar su propio estilo en algo tan personal como los mantoncillos y complementos de flamenca.

"Ahora que los mantoncillos han recuperado su esplendor la competencia es mucho mayor y hay que saber diferenciarse del resto. En ese sentido, he intentado mantener el foco en lo que me gusta y con lo que me siento identificada y eso al final creo que se transmite convirtiéndose en buenos resultados", nos cuenta.

En su caso, no pueden ser mejores. Lanzó su colección a principios de febrero y su perfil de Instagram es el ejemplo de que, a la hora de encontrar el mantoncillo perfecto para el traje de flamenca, la sevillana busca la originalidad y darle su sitio a un complemento que ahora es mucho más que un simple accesorio.

"El mantoncillo es una prenda que siempre se ha mantenido como complemento estrella del traje de flamenca, aunque hay épocas en las que ha estado menos en tendencia. A pesar de ello, para mí es la pieza fundamental del look de flamenca. Antes los mantones podían considerarse como un tesoro que pasa de madres a hijas, hoy en día es una prenda que todo el mundo quiere tener.", explica la diseñadora.

Así son los mantoncillos de libélulas para la Feria de Abril

Por regla general, los mantoncillos bordados suelen contar con estampados chinescos o rosas de muchos colores. En el caso de los mantoncillos de La Mar de Cuqui, los estampados estrella son los de libélulas y ahora también los de los claveles. "Las libélulas me gustan mucho, me siento muy identificada con ellas y pensé que tal vez sería un estampado original con el que plasmar mi esencia. Estuve pensando en dibujos actuales y lo vi claramente. Mi madre hizo los dibujos, hicimos las muestras y me encantó el resultado, aposté por ello y a día de hoy el resultado ha sido muy satisfactorio" nos cuenta.

En el caso de los mantoncillos de claveles, Carmen Bazán quiso seguir en su línea de diseños personales. "Siento los claveles como algo muy mío, muy de mi esencia. Me hace mucha ilusión esta nueva línea de mantoncillos y estoy segura de que también van a funcionar muy bien", comenta.

El mantoncillo como complemento perfecto para todo

Además de como complemento para el traje de flamenca, el mantoncillo es un complemento que combina a la perfección con cualquier look de inspiración y eso eso que que quiere plasmar Carmen Bazán. "El mantoncillo es una joya que puedes combinar con un pantalón de vestir o un vestido y tener como resultado un look diferente con el que apostar por la tendencia de inspiración flamenca, que ahora mismo está en auge", expone la diseñadora.

A la hora de recomendar una u otra forma de llevarlo (ya sea con el traje de flamenca o con un look de inspiración), la diseñadora lo tiene claro. "Actualmente el mantoncillo es multifuncional y, en base al estilo de la persona y su morfología corporal, podemos establecer formas más favorecedoras de llevarlo, que es la forma correcta de llevar un mantoncillo, la que mejor nos sienta. En mi caso, me gusta llevar el mantoncillo cogido al pecho con un broche original para dejar descubierto el escote y que quede caído en la zona de la espalda. Creo que es la forma más favorecedora y actual", concluye.