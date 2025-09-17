SIMOF llega a Madrid es Moda con un recorrido por la historia del traje de flamenca

La moda flamenca nunca había tenido tantos éxitos que celebrar. Tras su paso por la Semana de la Moda de Nueva York, ahora los volantes y lunares se cuelan de pleno en Madrid es Moda de la mano de SIMOF. Así, la Semana Internacional de la Moda Flamenca llega este año a la capital dentro del programa de Madrid es Moda, plataforma desarrollada por la Asociación de Creadores de Moda Española (ACME). La presentación oficial de la IV edición de SIMOF Madrid se desarrolló con la performance El traje de flamenca: vestir la identidad, un recorrido escénico por la evolución histórica del traje regional más a la vanguardia, desde el siglo XIX hasta la actualidad.

En la presentación han participado los diseñadores Ángeles Isa, Arantxa Aguilera, Castrejón, Conso Delgado, Eli Martín, Inma Benicio, Mari Carmen Sáez Flamenca, Maricruz & Montecarlo, Peca, Pilar Vera y Sergy & Tapiju. El desfile estivo acompañado de la música en vivo del grupo El Palacio Andaluz, mientras se proyectaban imágenes para contextualizar cada etapa.

“Estamos muy satisfechos porque es la primera vez que la moda flamenca forma parte del circuito nacional de moda de autor, con Madrid es Moda. Es un hito histórico que marca un antes y un después para la moda del sur”, experdaba Raquel Revuelta, directora de SIMOF, durante la presentación. "La moda flamenca no solo es el único traje regional que sigue las tendencias de la moda urbana, sino que también es una fuente de inspiración. Elementos tan característicos como los lunares, los volantes, los encajes de bolillos, los flecos, los mantones y las flores han servido de inspiración de reconocidos diseñadores y firmas internacionales”, añadía la directora de SIMOF.

Presentación de SIMOF Madrid. / Pablo Paniagua

Un recorrido por la historia del traje de flamenca: de traje de faena a icono cultural

Durante la presentación de las novedades de SIMOF, la performance El traje de flamenca: vestir la identidad ha recorrido la evolución del traje de flamenca desde el siglo XIX hasta la actualidad a través de once propuestas de distintos diseñadores, acmopañadas de imágenes que ayudaban a contextualizar cada década.

En los inicios, representados por el diseño de Eli Martín, se aprecia la impronta gitana de las primeras portadoras del traje y la sencillez propia de un atuendo de faena: camisa de batista con manga farol al codo, puño alzado de alforzas y falda amplia con enagua o refajo, rematada con encajes y puntillas que retratan las modas y costumbres de finales del siglo XIX. La consagración del traje de flamenca llega con los años dorados. Su figura como símbolo cultural y aporte turístico se fragua en los años 20. Las clases altas adoptan este atuendo y lo enriquecen con accesorios de precio elevado. La propuesta de Inma Benicio resume estas tendencias con volantes en zigzag, vivos contrastados, cintillas o madroños.

Presentación de SIMOF Madrid. / Pablo Paniagua

La posguerra, interpretada por la firma Maricruz & Montecarlo, proyecta una imagen de bienestar acorde con la Sevilla que se quería mostrar a una Europa devastada. Un diseño sobrio, elegante y femenino en colores pálidos, característicos de una época donde los tintes utilizados eran naturales. La versión más transgresora del traje regional llega en los años 50. Mari Carmen Sáez Flamenca adapta el estilo encorsetado, las faldas volumétricas herencia del New Look de Dior y la exaltación del cuerpo femenino mediante escotes pronunciados, mangas a la sisa y cinturas marcadas.

Presentación de SIMOF Madrid. / Pablo Paniagua

Los años 60 marcan el primer gran cambio estético. Surgen materiales nuevos como el plástico, el tergal o el nylon, que impulsan accesorios modernos y estampados inéditos. Ángeles Isa lo ilustra con un traje de algodón perforado blanco, volantes amplios y largo midi. La revolución colorista de los 70, junto a nuevos patrones, queda reflejada en la propuesta de Pilar Vera. El traje se estiliza con mangas más largas y la bajada de volantes y escotes en la espalda. Se alargan los flecos de los mantoncillos, se introducen estampados y comienza la etapa del prêt-à-porter, que impulsa la comercialización y democratización de la moda flamenca.

Presentación de SIMOF Madrid. / Pablo Paniagua

Arantxa Aguilera retrata los años 80 con una vuelta a las formas y estructuras de los 40: faldas amplias, volantes desde la cadera alta, mangas voluminosas y escotes marcados. Los 90, por su parte, traen consigo la mesura. Conso Delgado apuesta por el minimalismo, otorgando protagonismo a la silueta femenina. El denim y los detalles flúor trasladan al traje de flamenca influencias de la moda urbana, el prêt-à-porter y la alta costura.

Presentación de SIMOF Madrid. / Pablo Paniagua

Los 2000 inauguran una etapa de expresión plural, inclusiva y artesanal. Castrejón se inspira en la evolución del corse, reinterpretado en rojo a partir de múltiples piezas y tejidos, con falda de volantes en diagonal y abertura central en encaje, a juego con la chaquetilla corta de hombreras pronunciadas y borlones de flecos. Sergy & Tapiju presentan un vestido blanco de lycra con vinilo plateado, en el que el nudo en la cintura, las mangas voluminosas y los volantes marcan el carácter experimental de la firma.

Peca, por su parte, fusiona influencias urbanas con patrones tradicionales: su vestido entallado de jacquard con lurex y manga asimétrica formada por un enrejado de flecos sobre red refleja la apuesta por el color, el movimiento y las transparencias.

Presentación de SIMOF Madrid. / Pablo Paniagua

Todas las novedades de SIMOF Madrid

Como ya es costumbre desde hace cuatro años, SIMOF Madrid 2025 se celebrará el Wellington Hotel & Spa Madrid, los días 30 y 31 de octubre de 2025. Con la participación de unos 50 diseñadores, la pasarela de moda flamenca contará con 20 en desfiles individuales y 30 en desfiles colectivos. Además, una de las novedades es que los Premios Flamenco en la Piel de esta edición corren a cargo de la Fundación Unicaja.

30 de octubre : Jornada inaugural con desfile de Victorio & Lucchino y fiesta, auspiciados por Mujer Hoy; Entrega de Premios Flamenco en la Piel, patrocinados por Fundación Unicaja.

: Jornada inaugural con desfile de Victorio & Lucchino y fiesta, auspiciados por Mujer Hoy; Entrega de Premios Flamenco en la Piel, patrocinados por Fundación Unicaja. 31 de octubre: desfiles de los diseñadores, activaciones de marcas y showroom con atención al público.

Las entradas para SIMOF MADRID estarán disponibles a partir del 17 de septiembre en su web.