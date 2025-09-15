La moda flamenca se gana su sitio en la Semana de la Moda de Nueva York

Dior se inspiró en la moda flamenca para la colección crucero que presentó hace unos años en Sevilla, pero no ha sido el único. Dolce & Gabbana, Valentino o Moschino han hecho de los lunares y volantes fuente de insporación para muchas de sus propuestas y la mismísima Anna Wintour se enfundó en un Oscar de la Renta de inspiración flamenca para la Met Gala de 2021. La moda flamenca es internacional, pero siempre han sido otros los que la han defendido fuera de su lugar de origen. Ahora, la moda flamenca se internacionaliza de manera oficial y lo hace con sello, presencia y raíces andaluzas.

La moda flamenca ha escrito un capítulo histórico al entrar en el calendario oficial de la Semana de la Moda de Nueva York, uno de los escenarios más relevantes e influyentes del panorama internacional. El Centro de Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño ESSDM, a través de la Cátedra Internacional de Moda Flamenca Flamentex, llevó a un grupo de diseñadores andaluces a mostrar sus creaciones en Manhattan, en un desfile que ha sido considerado como la mayor acción de promoción internacional en la historia de la moda flamenca.

Sobre la pasarela neoyorquina brillaron las propuestas de Adelino Pérez, Javier Borjas, Paula Sánchez, Toni Piñero, Alba Carmona y Lola Martín, junto a las propuestas colectivas de Cátedra 1 y Cátedra 2. Todos ellos presentaron una moda flamenca que aúna la esencia de la tradición con una mirada contemporánea, reivindicando el valor de la artesanía andaluza en un contexto internacional.

Algunos de los diseños de moda flamenca que pudieron verse en la Semana de la Moda de Nueva York. / M. G.

La moda flamenca, de Andalucía al mundo

Este logro forma parte de la gira internacional de la Cátedra, que ya ha dejado su huella en ciudades como Perugia, Milán, Turín y San José de Costa Rica, y que continuará en los próximos meses en nuevos destinos estratégicos para consolidar el reconocimiento global de la moda andaluza.

Más que un desfile, la acción se ha convertido en un evento de Marca Andalucía, proyectando al mundo una visión donde tradición, artesanía y creatividad contemporánea se dan la mano. Un espacio donde la moda flamenca se presenta no solo como identidad cultural, sino también como plataforma de apoyo a jóvenes talentos andaluces que se inspiran en sus raíces para crear propuestas innovadoras.

La iniciativa ha contado con el apoyo de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, para el uso de la marca Andalucía, y con la colaboración de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, a través de la marca Artesanía hecha en Andalucía. Con este hito, la moda flamenca reafirma su posición en el mapa internacional, demostrando que la artesanía y la creatividad nacidas en Andalucía tienen un lugar propio en las pasarelas más prestigiosas del mundo.