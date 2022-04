Grupo Joly sortea un mantón de seda bordado a mano

La Feria de Abril marca el comienzo de la celebración de muchas e importantes ferias y romerías de Andalucía e invita a que la moda flamenca recupere todo su esplendor. De ahí que estos días muchas estemos estudiándonos al dedillo qué se lleva para ir a la Feria o incluso estemos buscando ideas para vestir de flamenca a las más pequeñas de la casa, para las que ésta puede que sea su primera vez.

Complemento indispensable del traje de flamenca, el mantoncillo parece recuperar el lugar que le corresponde y esta temporada se vive une fuerte reivindicación de la prenda, que goza de su máximo esplendor, un esplendor del que siempre ha hecho gala el mantón.

De mayor tamaño y espectacular, tanto por los flecos y el enrejado, como por los bordados, el mantón es ese complemento perfecto con el don de vestir un look de invitada de inspiración flamenca, servirnos de abrigo para el traje de flamenca o ser el toque que le falta a ese look para la noche del pescaíto. Sea como sea, contar con un mantón como fondo de armario es una de las mejores ideas que se nos pueden ocurrir, aunque hacernos con uno no siempre nos resulta tan sencillo como nos gustase.

Año en el que la vida parece volver a la normalidad, que las ferias y romerías vuelven a celebrar y que las bodas por fin nos permiten presumir de lookazos, el 2022 es la ocasión perfecta para hacernos con ese mantón con el que presumir de flecos y bordados en la Feria o en la boda de tu mejor amiga.

Para que hacerte con el mantón de tus sueños no sea tan complicado, Grupo Joly ha organizado un sorteo de un espectacular mantón de seda bordado a mano con el que serás la flamenca más estilosa de la temporada.

Así es el mantón de seda bordado a mano que sortea Grupo Joly

Después de dos años de ausencias, las ferias y romerías vuelven a desarrollarse con, más o menos, normalidad y para celebrar este reencuentro con las Fiestas de la Primavera, Grupo Joly regala un mantón de seda bordado a mano entre las personas que entren en un sorteo que estará vigente del 1 al 27 de abril. El mantón, de 140 centímetros, es de seda bordado a mano, con un espectacular enrejado de 15 centímetros y 40 de flecos.

Participa en el sorteo de Grupo Joly para llevarte un mantón bordado a mano pinchando aquí.