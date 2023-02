Los trajes de flamenca de Mónica Méndez dan el salto a Lepe Loves Flamenco

Es una de las diseñadoras más aclamadas de We Love Flamenco y sus trajes de flamenca han conquistado a celebs e influencers del panorama nacional y ahora la diseñadora Mónica Méndez da el salto a la pasarela Lepe Love Flamenco. De esta forma, la diseñadora de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) lleva sus personalísmos trajes de flamenca a la provincia de Huelva, donde la moda flamenca tiene muchísimo arraigo. Tras presentar su colección Jaleo en la Semana de la Moda Flamenca, Mónica Méndez, además, realiza un showroom con sus diseños en la jornada del desfile (este 25 de febrero):

Mónica Méndez da el salto a la provincia de Huelva con su participación, por primera vez, en Lepe Loves Flamenco, la pasarela que promueve el Ayuntamiento de Lepe (Huelva) y coproduce GO! Eventos y Comunicación. Así, el próximo sábado 25 de febrero a las 17,30h la firma alcalareña se dará cita con el público onubense en el Centro Municipal Sta. María de la Bella La Lonja para mostrar sus propuestas para la temporada de moda flamenca 2023.

Así es la nueva colección trajes de flamenca de Mónica Méndez

Jaleo es su nueva colección, ya presentada el pasado enero en la jornada inaugural de We Love Flamenco 2023, e inspirada en el flamenco y en la mujer andaluza, "la que disfruta bailando, siempre llena de volantes", adelantaba Mónica Méndez, directora creativa de la firma homónima. Cortes clásicos y algunos otros más arriesgados en tejidos de crepe elástico, gasa y seda serán los que se muestren en la tarde del sábado de Lepe Loves Flamenco, con una paleta de colores que no se olvida de los lunares y se llena de todo un abanico en el que destacan las tonalidades anaranjadas y malvas.

Un showroom de moda flamenca en Lepe Loves Flamenco

"Nunca habíamos participado en la pasarela del Ayuntamiento de Lepe, pero este año, con idea de llegar hasta el público onubense, hemos querido formar parte de su calendario de desfiles. Sus romerías y fiestas son muy representativas y nuestras propuestas no pueden faltar en citas ineludibles como El Rocío o la romería de la Bella", explica Mónica, quien no solo presentará su colección con el desfile de Lepe Loves Flamenco, sino que también realizará un showroom de una jornada para la venta exclusiva de su colección en la localidad onubense.De este modo, Closet (Calle Real, 2. Lepe) albergará una flash sale de la firma alcalareña con gran parte de su nueva colección Jaleo y también looks de su línea Essential, "moda joven, fresca y adolescente, en la que no faltan los mantoncillos". "Esperamos colgar el cartel de lleno en nuestro desfile y también en el showroom, de forma que nadie se quede sin escoger su Mónica Méndez para las Fiestas de Primavera de este 2023", concluye la diseñadora. Las entradas para su desfile en Lepe Loves Flamenco están a la venta en el Teatro Municipal de Lepe, al precio de 5 euros.