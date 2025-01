We Love Flamenco 2025: José Hidalgo inagura la pasarela en la jornada más solidaria

El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2025, todas las fotos

Nunca un viernes de enero había sido tan primaveral como éste. Con la Navidad todavía pisándonos los talones y una Feria de Abril que se antoja lejana, este 10 de enero se ha llenado de lunares y volantes para hacernos la espera más llevadera. Además, por partida doble. Mientras en el Hotel Alfonso XIII ultimaban detalles para dar el pistoletazo de salida a la Semana de la Moda Flamenca, en la Fábrica de Artillería podían verse las propuestas de la nueva colección de Rocío Peralta. Volantes por la mañana y volantes por la tarde con la inauguración de We Love Flamenco, donde el encargado de dar el pistoletazo de salida fue el diseñador José Hidalgo. Todo un clásico de la pasarela con un marcado estilo y sello personal que ha conquistado a la propia Reina Letizia, a Manuela Villena a Virginia Troconis o a Eva González, quien protagonizó el cartel de las fiestas de la primavera de Sevilla de 2023 con un traje del diseñador.

Sus personales diseños sirvieron de antesala a la parte solidaria de la pasarela, que mantiene su fuerte compromiso con la sociedad ya que, a fin de cuentas, así fue como surgió la idea de We Love Flamenco, como siempre cuenta Javier Villa, director de la pasarela. Los desfiles de la Hermandad del Rocío de Huelva y la Hermandad del Rocío de Sevilla pusieron la nota benéfica a una jornada en la que los volantes y lunares hicieron soñar con una Feria que se antoja calurosa y lejana, pero para la que las sevillanas (y las no sevillanas) parecen tener muchas ganas.

José Hidalgo en We Love Flamenco 2025

El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2025, todas las fotos / José Ángel García

Es uno de los diseñadores más esperados y no es de extrañar que por eso sea el encargado de dar el pistoletazo de salida a We Love Flamenco. José Hidalgo, cuyos diseños se reconocen aunque no vayan firmados, llevó a la pasarela su colección Santos 20, un viaje a través del tiempo en el que el diseñador busca la identidad de su firma. Hidalgo conecta con sus raíces en esta colección dibujando formas muy depuradas y líneas sutiles en las que, como ya es habitual en la firma, destacan los diseños en punto de seda. Mezcla de estampados y superposiciones geométricas, otro sello de la firma, se observan en tejidos que van desde el tull al guipur, pasando por los detalles en lentejuelas y encajes en la propuesta que el diseñador hace para invitada. Una flamenca muy elegante, minimalista y sobria que deja marcada su impronta allá por donde pasa. En cuanto a los colores,el diseñador juega con los azulinas y los mandarinas,para ir avanzando por una paleta que se tiñe de celestes, verdes y el trío ganador: rojo, negro y blanco. A tener en cuenta para la temporada flamenca, un diseño con mantón tipo poncho y los mantoncillos colocados a los hombros fruncidos.

El lado solidario de We Love Flamenco

Desfile de la Hermandad del Rocío de Huelva en We Love Flamenco 2025. / José Ángel García

La Pasarela nunca se olvida de sus orígenes, cuando hace más de 13 años organizaron un desfile solidario en la casa Hermandad el Rocío de Sevilla que sirvió de punto de partida para lo que es hoy la pasarela. Por eso, no es de extrañar que en la primera jornada de desfiles vuelva a estar presente ese lado solidario con los desfiles de la Hermandad del Rocío de Huelva y la Hermandad del Rocío de Sevilla. Los diseñadores que participaron en ambos desfiles son ya un clásico de la pasarela. Pedro Béjar, Santana Diseños, Juan Boleco, Manuela Macías, Antonio Arcos, Paco Prieto, Pepe Jiménez y José Manuel Valencia presentaron sus propuestas en moda flamenca en el desfile de la Hermandad del Rocío de Huelva, mientras que Luisa Pérez, Mónica Méndez, Ángela y Adela, Lola Azahares, José Hidalgo, Rafael Leveque y Pablo Retamero y Juanjo Bernal lo hicieron en el de la Hermandad del Rocío de Sevilla. Los beneficios de ambos desfiles están destinados a la obra social de la Hermandad del Rocío de Sevilla y a la Obra Social de la Hermandad del Rocío de Huelva al Centro de Equinoterapia, en la finca Valcasado, en La Ribera (Huelva).

En ambos se observan propuestas más cómodas y livianas para las romeras y no falta el alegre colorido y los estampados que inundan el camino. Protagonismo de las mangas, muchos azulinas, faldas con vuelo y estampados son las propuestas que los diseñadores plantean para el camino.