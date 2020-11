La nueva colección de Parfois con la que llevar tus looks de estar en casa a otro nivel

Pasar mucho tiempo en casa se ha convertido en la tónica dominante en los últimos meses. Al ya más que instaurado teletrabajo se le han sumado nuevas medidas de seguridad con el fin de controlar la pandemia que ha limitado todavía más nuestra vida social. Ante la necesidad de permanecer mucho tiempo en casa, muchas nos hemos relajado y hemos optado por tirar de estilismos cómodos para sobrellevar nuestro día a día. El chándal y el moño se han convertido en nuestros mejores amigos y ya casi ni recordamos la última vez que nos arreglamos.

Es normal que, para estar en casa, optemos por estilismos sencillos y confortables pero también es necesario que, de vez en cuando, le demos una vuelta de tuerca a nuestro look para recordar que nosotras antes éramos muy estilosas. Píntate los labios, aunque sólo te vayas a ver tú (o precisamente por eso), hazte un sencillo peinado pero con mucho rollazo y, por lo menos una vez a la semana, tira de lookazo para verte divina. La firma Parfois acaba de lanzar una colección pensando en la necesidad de reinventar nuestros looks caseros y puede que te ayude a la hora de inspirarte.

La comodidad como punto de partida

El uniforme de los días en casa se ha ido reinventando. Si durante los últimos meses términos como athleisure y homewear han estado presentes en todas las conversaciones sobre tendencias, también nos han enseñado que no tienen por qué ser sinónimo de chandalismo puro y duro (aunque hay algunos tan ideales que bien merecen todo el protagonismo del mundo).

En ese sentido, Parfois lanza Let’s Get Cosy Outside, una propuesta de estilo en la que la firma, si bien presenta las últimas tendencias, plantea también un desafío para el momento actual. La colección parte de la idea de que los días en casa no tienen por qué limitar las opciones sobre qué ponerse, en realidad son el espacio perfecto para redescubrir y experimentar nuestra forma de vestir y nuestro propio estilo.

El punto de partida es la comodidad, las prendas y las combinaciones a las que estamos más habituadas funcionan como base y la diversión está en los accesorios, que elevan fácilmente los looks. Ya sea por la videollamada con los amigos, el selfie para actualizar las redes sociales o el nuevo viernes (pasado en el sofá acompañadas de una buena copa de vino, eso sí), cualquiera de ellos es la excusa perfecta para afrontar el dressed up with no destination (vestida para ir a ninguna parte).

Para este tipo de planes caseros, desde Parfois proponen siluetas largas y fluidas, creadas por voluminosas faldas y delicados vestidos que conviven con el nuevo clásico de la temporada: el cardigan y los vaqueros. Se trata de una versión fresca y no menos cómoda del estilismo con el que estar en casa y que llevaremos a otro nivel apostando por los cuellos de tortuga y los jerséis de lana combinados con cadenas y collares con piedras de colores.

Los accesorios como mejor aliado

Si en cualquier look los accesorios tienen el don de darle el toque de estilo, a la hora de apostar por un outfit para estar en casa los complementos son la clave (y nuestro mejor aliado para vernos espectaculares con muy poco). Como los pendientes son un imprescindible, desde Parfois nos proponen opciones clean de acero inoxidable, sin olvidar el color que destaca en varias propuestas, desde colgantes y detalles en los aros, hasta trendy earcuffs.

Para las escasa salidas que realicemo, desde la firma proponen piezas llamativas. Carteras de formas clásicas con estampados animal print, abrigos en tonos claros u opciones más deportivas como los puffers y el chaleco naranja que no pasa desapercibido. En cuanto al calzado, como la comodidad también debe ser máxima, la firma propone zapatillas y botines combinados en diferentes looks.