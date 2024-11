Alerta bodas de invierno: consejos para que las novias no pasen frío según dos diseñadoras internacionales

En los últimos años estamos presenciando lo nunca visto, y es que cada vez son más las parejas que eligen casarse en invierno. Es una tendencia que va en aumento, son muchos los novios que escogen su fecha en la estación más próxima a la Navidad y también la más fría de todas. Sin miedo al mal tiempo, celebran uno de los días más especiales de su vida en espacios acondicionados ante posibles condiciones meteorológicas adversas.

Estos novios no le temen a nada, aunque las invitadas y las novias lo tienen un poco más complicado en el momento de dar con su vestimenta. La protagonista del día buscará un look acorde a su estilo que no deje de ser espectacular por las bajas temperaturas. ¿Cómo pueden abrigarse las novias de invierno? Según las diseñadoras Valérie Moreau y Lorena Panea, la clave está en los tejidos y en los elementos que se añadan al look del gran día.

Cómo deben abrigarse las novias de invierno según Valérie Moreau y Lorena Panea / Lorena Panea

Tips para que las novias de invierno no pasen frío en sus bodas

"A la hora de seleccionar los tejidos, es importante definir el efecto que queremos conseguir con el look. En la temporada de invierno es habitual jugar con las texturas en tejidos como el crepé grueso, las lanas, los terciopelos, el tweed o la organza", nos explica Valérie Moreau. Y cuando consultamos a esta diseñadora belga afincada en Madrid, reconoce que tiene sus favoritos: "el terciopelo y las telas que incorporan plumas en tules y en tweed, que son muy vistosas y además son tendencia".

En el caso de Lorena Panea, en su colección 2025, la diseñadora ha optado por darle un lugar destacado a la pedrería y al crepé, pero también cuenta con algunas prendas de abrigo que permiten a sus novias llevar esta propuesta en los meses más fríos del año. "Recomendamos a nuestras novias diferentes piezas de 'quita y pon', que dan forma a los famosos looks desmontables. Las capas nos permiten conseguir un estilismo más abrigo sin renunciar a otro más fresco. Son una buena alternativa para las novias de otoño e invierno".

Los looks desmontables están a la orden del día en las bodas de otoño e invierno / Lorena Panea

Una idea que coincide con la de Valérie Moreau, acerca de las nuevas opciones virales para pasar por el altar cuando el frío entra en escena. "En nuestro taller las capas son piezas muy solicitadas por nuestras novias. Además, también hemos diseñado algunos abrigos. El más reciente es una creación en tejido de tweed con una larga cola, que permite ese efecto tan buscado por las novias de contar con dos looks en uno".

Por último, Lorena Panea nos explica qué consejos aplican sus novias en estos meses del año. "Siempre le digo a mis novias que todo depende de cómo y cuánto tiempo quieran lucir su vestido en la ceremonia. Lo más clásico sería tener una capita o un top de manga larga algo más abrigado, pero esto transformaría el look del vestido. Otra posibilidad es sumar toquillas y mantones al estilismo, bien bordados o bien de mohair o lana, con cierto aire vintage o boho. O si son bodas informales y modernas siempre encontramos el recurso de la chaqueta, que rompe en parte el estilismo de novia y lo convierte en algo más informal. No obstante, esto último lo aconsejamos para la celebración, no nos parece la mejor opción para el momento de la ceremonia", concluye.

Los consejos más útiles para que las novias de invierno se protejan del frío / Diseño Valérie Moreau - Fotografía Ricardo Arranz

Más información sobre las diseñadoras

El atelier de la diseñadora de novias Valérie Moreau se encuentra en el número 44 del Paseo del Marqués de Zafra, en Madrid. Un sueño hecho realidad para el que la creadora belga ha trabajado con esfuerzo y dedicación. Estudió Diseño de Moda y Patronaje en Bélgica, su país natal y tras dar forma a colecciones para firmas en París, Milán y Londres, llegó a España con 25 años de edad y valiosas referencias. Sin trabajo ni contactos, logró un puesto en el atelier de la famosa diseñadora Teresa Palazuelo, quien, tras una entrevista en cuatro idiomas, confió en su valía y le dio una oportunidad.

Unos años después, quiso emprender con su propio negocio en un pequeño local y a lo largo de los años fue creciendo hasta conseguir su emblemático espacio-taller cercano a la Plaza de Manuel Becerra, dedicado a novias diferentes, de todas las edades, amantes de los diseños convertibles y la versatilidad del pantalón. Valérie Moreau es la única diseñadora que ha desfilado en dos ocasiones en las presentaciones de la Embajada de Bélgica en España.

Por el atelier de Lorena Panea han pasado múltiples artistas y personalidades, como Aitana Ocaña, Nathy Peluso, Nuria Gago o Nuria Fergó. La diseñadora ha presentado recientemente su colección Ankh-Ka-Ab, que significa literalmente "vivir con alma y corazón", en antiguo egipcio. Es por lo tanto una expresión de la Antigüedad que resume aspectos fundamentales de la vida: la esencia vital de nuestra existencia, alimentada por la espiritualidad y las emociones, como una filosofía de equilibrio entre cuerpo y mente. La colección Ankh-Ka-Ab se diseñó con el objetivo de otorgar equilibrio a una novia que ambicione transmitir tanto el encanto y la espiritualidad que conlleva una ceremonia nupcial, como su esencia vital como mujer.

Los consejos de Valérie Moreau y Lorena Panea para que las novias de invierno se protejan del frío / Diseño Valérie Moreau - Fotografía Ricardo Arranz

