SOS invitadas: la firma sevillana que está de outlet express con prendas de lujo a partir de 20 euros

Muchas veces no sabemos bien dónde empezar a buscar nuestros vestidos de invitada. Si recurrimos a Zara o a Mango, es muy probable que nuestros atuendos coincidan con los de otra invitada, y para algunas, puede ser un auténtico drama. En Sevilla conviven varias firmas que son perfectas para tus eventos de la temporada, con piezas delicadas que son lo más. Tenemos una dificultad añadida, y es que en esta estación nos cuesta más trabajo dar con vestidos o conjuntos de invitada que nos gusten sin congelarnos en el intento.

Sin embargo, las tendencias siguen su curso, y tenemos opciones de invitada que son ideales y calentitas. La firma sevillana Colour Nude nos trae buenas noticias, porque está de outlet express hasta el viernes 8 de noviembre. Con diseños para el día a día y otros de invitada, ofrece prendas de buena calidad a precios de oro. En cuestión de horas, puedes encontrar las piezas perfectas para tus eventos de otoño desde tan solo 20 euros.

Colour Nude está de outlet express con piezas a partir de 20 euros / colournude.com

Showroom exclusivo con auténticas gangas

Colour Nude está de outlet hasta el viernes 8 de noviembre. Es un showroom express que abre sus puertas al público en horario ininterrumpido desde las 10:00 hasta las 19:00. Se encuentra a menos de quince minutos en coche desde Sevilla, en la calle Lonja, 1, en el Polígono Pisa (Mairena del Aljarafe). No te arrepentirás, porque en este outlet exclusivo darás con auténticas gangas.

A partir de 20 euros, ofrecen una amplia variedad de diseños para todos los gustos y estilos. Lo mejor es que, además de las prendas que servirán a las invitadas, tienen un catálogo de artículos para el día a día. Blusas, tops, vestidos, pantalones, chaquetas... La calidad es indiscutible, y son piezas de lo más favorecedoras a muy buen precio. Colour Nude se pone en manos de su público, y tiene opciones muy sofisticadas para madrinas, madres de novias y futuras mamás. Desde la talla 34 hasta la 44, es una oportunidad única para conseguir los mejores looks del otoño.

La firma sevillana de invitada que está de showroom hasta el viernes 8 de noviembre / colournude.com

Más sobre Colour Nude

Colour Nude es una firma de moda sevillana que tiene un amplio repertorio para novias e invitadas. Son piezas exclusivas, blusas, tops, faldas, vestidos, pantalones, abrigos o accesorios, que llevarás en tus bodas de día y de noche. Sin olvidar a las novias, o a las protagonistas de otros eventos, como las mamás de los bautizos o comuniones. También tienen opciones para las futuras graduadas y para las madrinas o madres de novias en las bodas. Con diseños especiales y para el día a día confeccionados artesanalmente en España, la firma ha encontrado el equilibrio perfecto entre tradición y últimas tendencias de moda.

Colour Nude, la firma de invitada que está de outlet con auténticas gangas / colournude.com

Carmen Osuna es la directoria creativa y cofundadora de Colour Nude. Fundó la firma con tan solo 25 años, edad con la que ya había sido reconocida en varias ocasiones. Fue finalista del certamen de Jóvenes Diseñadores de SIMOF (Salón Internacional de Moda Flamenca), ganadora del certamen de Jóvenes Diseñadores de Andalucía, finalista en el certamen de Jóvenes Diseñadores de España y en el Certamen Europeo de Trajes de Novia. "Colour Nude representa un estilo de vida. Es una proyección de mi persona y de mi forma de ver la vida al exterior. No me inspiro en tendencias de moda, sino en personas, conceptos y formas de vivir", asegura Carmen Osuna. Presentó su primera colección SS2010 en el salón Who's Next de París. La firma sevillana es una auténtica revolución para los vestidos de novia y de fiesta.