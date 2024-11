Corto, estampado y barato, así es el vestido de Sfera más polivalente de la temporada

Sfera causa sensación entre mujeres de todas las franjas de edad. No solo en las de 50, como comentábamos en un artículo sobre 3 vestidos largos y sensacionales de la firma para otoño. La marca pertenece a El Corte Inglés, y sigue una estrategia basada en la calidad y en el estilo renovado de sus prendas de ropa. Si sabes buscar bien, encontrarás piezas básicas y otras exclusivas a muy buen precio. Lo mejor es que darán mucha personalidad a tu armario de otoño y a tu propio estilo.

El catálogo de vestidos de Sfera es amplio y original. Los encontramos cortos, largos, lenceros, de cuero, punto, animal print... Hemos dado con uno que, en la tienda online, parece que son 4 vestidos diferentes, y lo cierto es que es el mismo modelo con estampados variados. Así es, nosotras también hemos alucinado.

Se trata de un vestido soft mini disponible en 4 colores, desde el sobrio negro, hasta su elegante combinación con el blanco, pasando por formas geométricas en tonos mostaza y caramelo. Es una apuesta segura para las amantes de los vestidos cortos en otoño y, sin lugar a dudas, sienta de escándalo con tus botas y complementos favoritos.

El vestido corto de Sfera que sienta ideal con botas esta temporada / sfera.com

Ref. 56262107982 (negro blanco)

Vestido soft mini de Sfera

El vestido más polivalente de la temporada es de Sfera. No nos sorprende, porque su catálogo de vestidos es muy amplio y para todos los gustos. Si te encanta llevar vestidos cortos en otoño, échale un vistazo, no te arrepentirás. Se trata de una pieza soft mini que suma elegancia y juventud a quien lo lleve (no son dos términos opuestos). Muchas veces pensamos que el corte midi o largo es más formal, pero un buen vestido corto puede ser de lo más sofisticado. A la vez, es divertido, con diferentes bloques de color a contraste, lo que permite jugar con el calzado y los accesorios. La paleta de colores en las que se mueve esta prenda va desde el negro y blanco, hasta el mostaza y caramelo. Los diferentes tonos conviven entre sí en este vestido que, además, tiene un precio bastante asequible. Eso refuerza la idea de que podemos renovar nuestro armario con prendas que son de calidad y a precios accesibles para todos los bolsillos. Con cuello caja y manga larga, esta original pieza está disponible de la talla S a la XL y su precio es 25,99 euros.

Sfera tiene el vestido corto con 4 estampados diferentes más original del otoño / sfera.com

Ref. 56262107974 (mostaza)

Cómo combinar el vestido soft mini de Sfera

Combinar el vestido soft mini de Sfera no será una tarea complicada. Nos vamos a mover en dos tipos de zapato: botas y Mary Jane. No quiere decir que no puedas darle un toque más deportivo. Siéntete libre de tomar las prendas y adaptarlas a tu propio estilo, porque, por encima de todo, está el sentirse bien y cómoda. En cuanto a las botas, las de caña media y alta sientan especialmente bien con los vestidos cortos (y están muy en tendencia). Puedes escoger botas planas o de tacón, jugar con un tacón más fino o grueso, con diferentes tejidos o estampados... Es un vestido original pero a la vez sencillo, lo que nos permite sacarle mucho partido en una línea más clásica o rompedora.

La versión más sobria del vestido de Sfera que llevarás en tus cenas de otoño / sfera.com

Ref. 56262108006 (negro)

Las Mary Jane pueden ser planas o de tacón. Las planas tipo manoletinas son para las que no renuncian a este calzado en ningún look. Con la punta puntiaguda, redondas, atadas al tobillo o destalonadas, escoge las que más te gusten. Las de tacón lo están petando esta temporada, y creemos que sentarían como un guante con este vestido corto de Sfera.

Por último, no debemos olvidar la estanción en la que nos situamos. El otoño e invierno son sinónimo de bajas temperaturas. ¿Con qué chaqueta podemos combinar este vestido? Para un mayor contraste con la prenda corta, podemos llevar una chaqueta larga. Según el frío, un calentito abrigo largo (de paño, de pelo, cruzado, abotonado, etc.) o una gabardina más ligera. Introducir notas de color a través del calzado, la chaqueta o los complementos es todo un acierto. Usa esta carta a tu favor para elevar a otra cota de estilo este vestido soft mini de Sfera.

El vestido más versátil de la temporada es corto, estampado y de Sfera / sfera.com

Ref. 56262107990 (caramelo)

Tanto si te ha encantado este vestido como si eres de otro tipo de piezas, no dudes en consultar el catálogo de Sfera para construir poco a poco un fondo de armario con prendas variadas y originales.