Las batas de Vicky Martín Berrocal con las que puedes pasar una Navidad en casa, en pijama y sin perder el glamour

Es un tema recurrente en vuestro chat de amigas. Lleváis varias semanas con la coña y, a medida que se acerca la Navidad, vuestra broma empieza a cobrar cada vez más peso. Este año, vosotras y media humanidad, habéis decidido que renunciar al vestido de fiesta para pasar la Navidad en pijama es la mejor de las opciones. Sin grandes eventos, fiestas o grandes reuniones, pensar en buscar un vestido de fiesta que sólo vais a tener puesto un rato se nos hace un poco bola.

Aunque las propuestas de vestidos de fiesta para esta Navidad son una absoluta fantasía y, además, resultan vestidos bastante económicos. Pero llega un punto en el que nos da igual el vestido, porque, en realidad, nuestro sueño siempre ha sido pasar una Navidad súper cómodas con nuestro pijama calentito y sin tener que dar explicaciones a nadie. Este año podemos pasarnos la Navidad en pijama sin sentirnos mal ni tener que dar explicaciones a nadie. Aunque, en el fondo, nos sentimos un poco culpables por dejarnos llevar por el exceso de confort y olvidando por completo que no hace mucho éramos las reinas del glam.

Como una especie de ángel salvador, Vicky Martín Berrocal y su ultima propuesta de moda nos resuelven esa pequeña lucha interna que se nos presenta esta Navidad: queremos confort pero sin renunciar al glamour. Dicho y hecho. La diseñadora sevillana, además de inspirarnos con todos sus looks, acaba de lanzar con su firma Victoria su primera colección de batas y kimonos de fiesta. Son tan ideales y sofisticados, que nos parecen la mejor opción para pasar la Navidad en casa, en pijama y sin perder un ápice de glamour.

Batas versátiles al estilo Vicky Martín Berrocal

Vicky Martín Berrocal nos tiene absolutamente conquistadas. Además de por su personalidad arrolladora y los lookazos que se marca, la sevillana es una de nuestras diseñadoras preferidas. Tiene un don especial a la hora de diseñar trajes de flamenca, viste a las novias con un gusto exquisito y consigue que madrinas e invitadas luzcan espectaculares. Ahora, para terminar de conquistaros, la diseñadora lanza una nueva colección de batas y kimonos de fiesta, en tejidos sofisticados y de corte sencillo, que se van a convertir en nuestra prenda preferida para estar en casa y tener un look sofisticado.

"Aquí os presento la prenda más versátil de @victoria.coleccion -El kimono- Y aunque hoy me la veas como mi bata para estar en casa, ¡vale para mucho más!", anunciaba Vicky en su cuenta de Instagram para dar a conocer la colección. "Para mi gusto es un regalo perfecto, una prenda a buen precio que no tiene un solo uso y que no está destinada para una sola ocasión. En estos tiempos tenemos que amortizar bien lo que compremos" añadía la diseñadora.

Batas para llenar de glamour la Navidad más casera

Las batas y kimonos de la colección de Vicky Martín Berrocal son tan elegantes y sofisticadas que podremos llevarlas con cualquier outfit, incluso fuera de casa. Pero, dadas las circunstancias y viendo lo espectaculares que son, nos parecen una opción perfecta para llevarlas para estar en casa esta Navidad.

Confeccionadas en satén y terciopelo, las batas y kimonos presentan cuello esmoquin, cinturones y pequeños detalles en los tejidos. En colores pastel, como rosas, y beige, pero también en rojos, negros, granates y azules, son prendas con las que nos imaginamos a una Vicky Martín Berrocal súper glamurosa en sus próximos looks y con los que seguro nos sorprende en su cuenta de Instagram.

Además de poder combinar estas prendas con cualquier outfit para salir a la calle, nosotras vamos a apostar por él para pasar la Navidad en casa súper cómodas, estilosas y recuperando ese espíritu sofisticado que antaño nos definía y que parece que en 2020 nos ha abandonado para siempre.