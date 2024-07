Las bermudas vaqueras de Zara que afinan cintura y llevarás sin parar con una blusa blanca

Todos los veranos hay una prenda que se convierte en la protagonista absoluta de todos los estilismos. A veces no es una prenda, sino que es un estampado y este verano tenemos ambas. Por un lado, el animal print, que se ha convertido en el único estampado que se ve en el street style. Por otro, las bermudas largas, que además de ser muy favorecedoras y estilizadoras, se han colado en toda clase de estilismos y ya sustituten a las faldas y los vestidos más top del verano. Aunque las podemos encontrar en toda clase de estampados y tejidos, las bermudas vaqueras son las más versátiles y funcionales. Las puedes llevar con un top de crochet, con un top de lunares o una básica blusa blanca. Para esta última prenda, las bermudas vaqueras de Zara que afinan la cintura son perfectas.

Con el tito alto (como todas las bermudas), bastante sueltecitas y con una favorecedora lazada a tono, estas bermudas vaqueras de Zara son perfectas para un estilismo relajado y con mucho rollo. Las puedes llevar con unas sandalias planas destalonadas, con unas cuñas de esparto o incluso con unas deportivas. El horizonte es tu imaginación. Échales un vistazo a estas bermudas vaqueras de Zara y prepárate para presumir de tipazo.

Las bermudas que más se llevan este verano

Es un hecho innegable, las bermudas se han convertido en la prenda revolución del verano. Hicieron una primera y tímida aparición a finales de la primavera y todo apunta a que sería una prenda sin más que llevaríamos en nuestros looks más playeros. Como ocurre con los shorts. Nada más lejos de la realidad, porque se han convertido en el comodín de todos los looks cuando no sabemos qué ponernos. Para un look de oficina, para una noche especial, para un estilismo playero... Da igual el contexto, las bermudas siempre están presentes y se combinan con cualquier prenda de nuestro armario, desde los súper en tendencia tops de crochet, hasta las blusas blancas y satinadas más socorridas, pasando por camisas estampadas y camisetas gráficas. Estos diseños son algunos de los que más se llevan este verano.

Bermudas de estilo sastre : Elegantes y estructuradas, estas bermudas suelen estar hechas de telas como el lino, el algodón o mezclas de poliéster. Son ideales para un look más formal o de oficina. Se pueden combinar con blusas ligeras, camisas de botones e incluso blazers ligeras. En colores neutros como el beige, el blanco o el negro son los más populares

: Elegantes y estructuradas, estas bermudas suelen estar hechas de telas como el lino, el algodón o mezclas de poliéster. Son ideales para un look más formal o de oficina. Se pueden combinar con blusas ligeras, camisas de botones e incluso blazers ligeras. En colores neutros como el beige, el blanco o el negro son los más populares Bermudas en tejido vaquero : Clásicas y atemporales, las bermudas de denim son versátiles y cómodas. Son perfectas para un look casual y se pueden combinar con camisetas gráficas, tops de crochet e incluso blusas bohemias.

: Clásicas y atemporales, las bermudas de denim son versátiles y cómodas. Son perfectas para un look casual y se pueden combinar con camisetas gráficas, tops de crochet e incluso blusas bohemias. Bermudas de talle alto : La mayoría de los diseños cuentan con esta característica, ya que ayuda a alargar visualmente las piernas y definir la cintura. Las puedes combinar con tops ajustados o crop tops para resaltar la cintura. También funcionan bien con blusas metidas por dentro.

: La mayoría de los diseños cuentan con esta característica, ya que ayuda a alargar visualmente las piernas y definir la cintura. Las puedes combinar con tops ajustados o crop tops para resaltar la cintura. También funcionan bien con blusas metidas por dentro. Bermudas con estampados tropicales : Alegres y llamativas, estas bermudas son perfectas para el verano. Combínalas con camisetas básicas o tops en colores sólidos para equilibrar el look.

: Alegres y llamativas, estas bermudas son perfectas para el verano. Combínalas con camisetas básicas o tops en colores sólidos para equilibrar el look. Bermudas cargo : Son prácticas y funcionales y suelen contar con bolsillos adicionales que les dan un aspecto utilitario. Combínalas con camisetas ajustadas o tank tops para equilibrar el volumen. Los tonos neutros como el verde oliva, beige y caqui son los más populares.

: Son prácticas y funcionales y suelen contar con bolsillos adicionales que les dan un aspecto utilitario. Combínalas con camisetas ajustadas o tank tops para equilibrar el volumen. Los tonos neutros como el verde oliva, beige y caqui son los más populares. Bermudas de tejidos ligeros: Suelen estar confeccionadas de materiales como lino o algodón ligero y son perfectas para los días calurosos. Se pueden combinar con blusas ligeras, camisetas de manga corta o tops de tirantas. Los tonos pastel y colores claros son comunes, así como estampados sutiles como rayas finas.

Las bermudas vaqueras de Zara que afinan la cintura y que llevarás sin parar con una blusa blanca

Las bermudas vaqueras de tiro alto de Zara están diseñadas para afinar visualmente la cintura y lograr un efecto estilizador. Confeccionadas con pliegues delanteros, estas bermudas logran un doble efecto: por un lado, el talle elevado ajusta visualmente la cintura, un detalle que se acentúa aún más gracias al cinturón a modo de lazada que adorna la prenda. Por otro lado, los pliegues laterales están estratégicamente ubicados para disimular la tripa y suavizar la zona de la cadera. Además, estas bermudas cuentan con prácticos bolsillos frontales y bolsillos de plastrón en la espalda, combinando estilo y funcionalidad. Perfectas para combinar con una blusa blanca, ofrecen un look fresco y elegante para cualquier ocasión veraniega.

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, las bermudas vaqueras de Zara que afinan la cintura y llevarás sin parar con una blusa blanca tienen un precio de 22,95 euros.

Ref: 8082/503