Black Friday 2024: 7 faldas de Zara estilosas y a la última moda que se agotarán en cuestión de horas

Las faldas son una de las piezas imprescindibles en nuestro armario, no importa la estación en la que nos situemos. Las hay veraniegas y otoñales, pero lo cierto es que no dejan de actualizarse a las nuevas tendencias. Las midi, especialmente las satinadas, lo han petado en las últimas temporadas y se han consolidado como un básico atemporal. Aunque la moda sigue su curso, y las faldas largas han entrado de lleno en este escenario reclamando el lugar que merecen. Hemos seleccionado las 7 faldas de Zara más estilosas para que no las pierdas de vista en el Black Friday.

Son diseños de infinitos colores y tejidos que protagonizan los escaparates de las tiendas. Las faldas plisadas no pasan de moda, las de vuelo arrasan en todas las marcas y las de tubo rectas vuelven a petarlo. Son fáciles de combinar: con botas y camisas o deportivas y jerséis sientan como un guante. Los 7 modelos de Zara incluyen accesorios como cinturones, o detalles como lentejuelas o flecos que las convierten en diseños únicos. No olvides guardarlas en tu cesta de la compra antes del Black Friday, porque se agotarán en un abrir y cerrar de ojos en cuanto Inditex inaugure sus esperados descuentos.

Diseños sencillos

Falda midi de tiro alto con cinturón. Lo bien que sienta esta falda midi con una blusa romántica y unas botas altas, por la rodilla, en un día cualquiera de oficina o un sábado noche. Es un diseño básico que podemos llevar en citas más formales. De cierre lateral con cremallera oculta en la costura, la encontramos de la talla XS a la XL en color negro con el cinturón fino a conjunto. Su precio es 29,95 euros. REF Negro | 7969/247.

La falda midi con cinturón más ponible de Zara / zara.com

Falda Z1975 pareo denim. Esta falda larga estilo pareo es de los diseños más originales de la temporada. El tejido denim se sigue adaptando a las nuevas tendencias; es una falda de tiro alto con trabilla y hebilla lateral que llevaríamos en cualquier época del año. Con el bajo en evasé y cierre con botón interior y frontal, su precio es 29,95 euros. Está disponible de la talla XS a la XL. REF Azul | 7966/406.

Falda pareo denim, la prenda básica que se agotará en el Black Friday / zara.com

Falda midi de tabla de Zara Woman Collection. Es una pieza algo más costosa en comparación a las anteriores. Su precio es 59,95 euros. De tiro medio, está confeccionada en hilatura con lana en un 21 %. El elemento más carácterístico de esta falda es el bajo acabado en tablas, lo que le otorga vuelo y movimiento. De cierre con cremallera oculta en la costura, la encontramos en negro y burgundy, color muy de moda, de la talla XS a la XL. REF Burgundy | 8867/606 y Negro | 8867/606.

Falda midi de tablas en burgundy y negro, la favorita del Black Friday 2024 / zara.com

Falda midi vuelo Zara Woman Collection. Quedan pocas unidades de esta espectacular falda midi de tiro medio confeccionada en hilatura con viscosa en un 30 %. El vuelo es el protagonista de la pieza, que sale a 49,95 euros. Tiene cierre con cremallera oculta en la costura y el modelo lo encontramos en marrón oscuro de la talla XS a la XL. REF Marrón oscuro | 9833/602.

La falda midi de vuelo que mejor sienta esta temporada es de Zara / zara.com

Diseños rompedores

Falda larga lentejuelas. Es un diseño ideal para llevarlo con botas cowboy en un estilo boho. Larga y de tiro alto, tiene detalle de lentejuelas combinadas y forro interior, ambos a tono con la propia falda. Esta pieza encaja muy bien en el estilo elegante y es fabulosa para los eventos de la temporada. Su precio es 59,95 euros. Está disponible de la talla XS a la XXL. REF Crudo | 4772/500.

La falda larga de lentejuelas que causará sensación en el Black Friday / zara.com

Falda tubo flecos Zara Woman Collection. Esta falda midi de tubo con tiro alto está triunfando en la página web de Zara. De hecho, quedan pocas unidades. Su precio es 49,95 euros y originalmente la encontrábamos de la talla XS a la XL en color crudo. Con detalle de flecos en el mismo tejido, es una pieza de lo más vanguardista que elevará el look que elijas a otra cota de estilo. Tiene cierre con cremallera oculta en la costura. REF Crudo | 4786/302.

Falda de tubo con flecos de Zara, una elección de lo más original / zara.com

Falda midi lentejuelas. Es otra pieza de lo más brillante en color verde que lo está petando. Lo mismo se agota antes del Black Friday, porque quedan pocas unidades de esta falda de tiro alto y bajo con abertura en la espalda. Es perfecta para las cenas de Navidad, que están a la vuelta de la esquina. Tiene cierre trasero con cremallera oculta y está disponible de la talla XS a la XL. Su precio es 39,95 euros. REF Verde | 2157/248.

La falda midi de lentejuelas más festiva del otoño / zara.com

Estas son las 7 faldas de Zara más favorecedoras del otoño. Con diseños clásicos y vanguardistas, podrás llevarlas en todas tus fiestas de la temporada. Te aseguramos que serás el centro de todas las miradas.