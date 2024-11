De cuadros y holgada, la blazer de Lefties low cost para llevar con jersey finito y pantalones de vestir.

Lo que más nos gusta de las tendencias más actuales es la capacidad que tienen para adaptarse a las necesidades femeninas. Ahora huímos de looks sobrecargados, preferimos la comodidad elegante y todos los looks los configuramos en base esa premisa. De ahí que los pantalones de vestir hayan dejado de ser una prenda de sastrería y hayan pasado a ser los protagonistas de looks con jerséis de punto, camisetas y hasta deportiva. Esa combinación hay veces que sube todavía más de nivel cuando se combina con una blazer de cuadros, como el diseño holgado y low cost que hemos encontrado en Lefties. Ideal para llevarla con jerséis de punto fino y pantalones de vestir, esta blazer se ha convertido en un must entre las amantes del estilo más college.

La blazer de cuadros holgada de Lefties es una de esas joyas low cost que no solo se adaptan a cualquier armario, sino que lo transforman. Con su corte recto, estampado de cuadros clásico y detalles cuidadosamente pensados, esta pieza promete convertirse en un imprescindible para quienes buscan looks sofisticados, cómodos y modernos. Sobre todo, si la llevas con un jersey finito y pantalones de vestir, un 10 en estilo college.

Cómo combinar una blazer de cuadros con un jersey finito y unos pantalones de vestir

El combo jersey finito y pantalones de vestir es una apuesta segura para las amantes del estilo sofisticado y funcional. Si, además, le añadimos una blazer de cuadros, el efecto es todavía más impactante. Si quieres hacer de la estética college tu seña de identidad, tienes que combinar estas prendas de forma relajada, como te proponemos.

Look monocromático con jersey blanco : Opta por un jersey fino de cuello redondo en blanco, que crea un contraste limpio y luminoso con el estampado de cuadros. Completa el conjunto con unos pantalones de vestir en gris o beige y unos mocasines de charol. Este look es ideal para la oficina o una reunión formal sin perder frescura.

: Opta por un jersey fino de cuello redondo en blanco, que crea un contraste limpio y luminoso con el estampado de cuadros. Completa el conjunto con unos pantalones de vestir en gris o beige y unos mocasines de charol. Este look es ideal para la oficina o una reunión formal sin perder frescura. Con jersey negro y pantalones cropped : Un jersey negro ajustado es el aliado perfecto para resaltar la estructura de la blazer. Llévalo con unos pantalones cropped de cintura alta en color negro para un look pulido y moderno. Añade unos botines de tacón cuadrado para estilizar la figura y darle un toque urbano.

: Un jersey negro ajustado es el aliado perfecto para resaltar la estructura de la blazer. Llévalo con unos pantalones cropped de cintura alta en color negro para un look pulido y moderno. Añade unos botines de tacón cuadrado para estilizar la figura y darle un toque urbano. Toques de color con jersey burdeos : Para quienes buscan añadir algo de color, un jersey fino en burdeos o verde botella será la opción perfecta. Combínalo con pantalones de vestir en tono camel o marrón chocolate para un look cálido y sofisticado. Completa con zapatos de salón o bailarinas en tonos neutros.

: Para quienes buscan añadir algo de color, un jersey fino en burdeos o verde botella será la opción perfecta. Combínalo con pantalones de vestir en tono camel o marrón chocolate para un look cálido y sofisticado. Completa con zapatos de salón o bailarinas en tonos neutros. Estilo relajado con jersey gris y pantalones anchos : Un jersey de cuello alto fino en color gris crea una base sobria pero elegante. Combínalo con unos pantalones anchos fluidos en negro o azul marino para un aire más relajado. Unas zapatillas blancas o botines planos completarán este look casual, ideal para el día a día.

: Un jersey de cuello alto fino en color gris crea una base sobria pero elegante. Combínalo con unos pantalones anchos fluidos en negro o azul marino para un aire más relajado. Unas zapatillas blancas o botines planos completarán este look casual, ideal para el día a día. Minimalismo con jersey beige y pantalones rectos: Un jersey beige ajustado puede ser la clave para un look minimalista. Añade unos pantalones de vestir rectos en gris oscuro o blanco roto. Este conjunto, rematado con accesorios metálicos discretos y unos botines clásicos, es la definición de elegancia discreta.

Así es la blazer de cuadros y holgada de Lefties low cost que llevarás con jersey finito y pantalones de vestir

La blazer de cuadros de Lefties es mucho más que una prenda de temporada. Su diseño holgado y corte recto se adaptan a distintos tipos de cuerpo, mientras que su estampado atemporal la convierte en un comodín para cualquier ocasión. Además, su precio asequible la hace bastante accesible. Con esta blazer, Lefties demuestra que lo clásico puede ser moderno y que lo low cost también puede ser sinónimo de estilo. Ya sea para la oficina, un evento casual o una salida informal, esta pieza será tu mejor aliada. ¿Lista para combinarla con jerseys finitos y pantalones de vestir? El resultado será tan favorecedor como sofisticado.

Blazer de cuadros de Lefties. / Lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blazer de cuadros y holgada de Lefties que llevarás con jersey finito y pantalones de vestir tiene un precio de 29,99 euros.

Ref: 5851/317/121