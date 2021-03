Los seis bolsos de colores que acaban de llegar a Parfois son el auténtico flechazo de la semana que no vas a parar de ver en Instagram

Si a principios de los 2000 Diego Torres quería que nos pintásemos la cara color esperanza, esta primavera-verano nuestras firmas preferidas quieren que llenemos de color nuestros outfits más alegres. Vale que la primavera (y, sobre todo, el verano) son estaciones en las que el color lo inunda todo, pero es que este año los tonos vivos son los auténticos triunfadores del street style.

Tenemos súper claro que esta primavera-verano la tendencia absoluta es el color rosa, tiñendo de esta chispeante tonalidad pantalones, chaquetas y vestidos, pero que lo original y atrevido de este color no nos impida enamorarnos del resto de colores. En un primer momento, todo parecía indicar que los tonos pastel serían los predominantes de la temporada y, aunque están muy presentes en la mayoría de las colecciones de nuestras firmas preferidas, no han conseguido eclipsar al resto de colores. Sobre todo en lo referente a los complementos, en general, y a los bolsos en particular.

Perfectos compañeros de las chaquetas vaqueras más bonitas de nuestros armarios, los bolsos esta temporada se convierten en ese complemento funcional, pero con el que darle la nota definitiva de color a nuestro outfit. Si hace unos días descubríamos en Parfois el bolso low cost que ha enamorado a las que más saben de estilo, ahora acaban de llegar a la firma de complementos portuguesa los bolsos de colores de su nueva colección, que son un auténtico flechazo y que más vamos a ver en Instagram.

Si algo hemos aprendido desde que Instgram llegara a nuestras vidas para revolucionarla por completo, es que las que más saben de moda convertirían esta red social en el escaparate de moda en el que todas podríamos inspirarnos. Por eso, cuando una tendencia pisa fuerte, no dejamos de verla en todos los posts y stories de Instagram y ahí, en esa particular red social, es donde no vamos a parar de ver los bolsos que acaban de llegar a Parfois.

Primero, porque son unos bolsos súper en tendencia, huyen del tamaño maxi y apuestan fuerte por la bandolera (bendita comodidad). Segundo, porque se tiñen de alegres colores y eso, como ya hemos dicho, es la tendencia más top de la primavera-verano. En las tiendas, en Instagram y en la calle con tus amigas. Recién llegados a la web, estos son los seis bolsos de colores por los que hemos sentido un auténtico flechazo.

Un bolso bombonera en verde, amarillo y plateado

Disponible en tres colores, este original bolso bombonera de Parfois tiene un precio de 17,99 euros.

Un bolso bandolera de color verde intenso

El bolso de Parfois, que también está disponible en naranja, tiene un precio de 15,99 euros.

Un bolso 'shopper' en color azul

El bolso de Parfois, un must have total, tiene un precio de 25,99 euros.

Un bolso mini en color naranja

El bolso de Parfois, en una versión mini, tiene un precio de 23,99 euros.

Un bolso acolchado de color mostaza y en bandolera

El bolso de Parfois, que bebe de una de las tendencias más top de la temporada, tiene un precio de 23,99 euros.

Un bolso bandolera de color naranja

El bolso de Parfois tiene un precio de 23,99 euros.