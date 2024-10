Los calcetines de Calzedonia que elevarán tu estilo y cómo llevarlos sin ser horteras

Calzedonia, la firma italiana de ropa interior, medias y trajes de baño para todos los públicos, tiene una colección de calcetines, ejecutivos y pantys que son muy originales y ponibles. El calcetín es la prenda condenada a no ser vista, pero las últimas tendencias lo están sacando del escondite para otorgarle un mayor protagonismo. En los looks de las ‘it girls’ no falta, ya sea con mocasines, manoletinas o zuecos. Las seguidoras de los estilos preppy y Old Money también pueden subirse a esta moda. Pero cuidado, porque tampoco podemos llevarlos de cualquier manera. Un calcetín mal conjuntado puede acaparar todas las miradas y sentenciar el resto del outfit.

En el catálogo de Calzedonia encontramos todo tipo de modelos: de algodón o cashmere, por debajo o por encima de la rodilla, cortos o ¾ de largo, sin pararnos con los pantys, que vuelven a entrar en escena en otoño y se quedarán hasta bien avanzada la primavera. La firma propone otros calcetines con detalles de canalé y glitter que son una auténtica pasada. Veamos cómo combinar el calcetín, la prenda que está deseando ser vista, sin caer en ser horteras y cutres.

Los calcetines de Calzedonia que no dejarás de usar esta temporada / calzedonia.com

Con mocasines y mules

Para los mocasines y mules proponemos este modelo de Calzedonia (ref DC0099A) que entra en la promoción de 5x4 calcetines y sale a tan solo 5 euros. Se encuentra disponible en muchos tonos, por ejemplo, blanco leche, bianco vintage, rosso prugna o azul vaquero oscuro. Son unos calcetines cortos satinados con cachemira en su interior, lo que los convierte en una opción muy calentita y suave. Es un calcetín básico, en colores que son fácilmente combinables y sientan de lujo con este tipo de calzado que está tan de moda y que toma de inspiración el universitario estilo preppy. Atrévete también con unos calcetines altos, como estos en azul, negro y marrone por tan solo 7 euros que forman parte de la promoción (ref DL0085). De canalé con cashmere, son una elección elegante y juvenil, sin lugar a dudas.

Los calcetines cortos con cachemira que llevarás con tus mocasines y mules / calzedonia.com

Los calcetines más glow para tus manoletinas, Mary Jane y tacones

Calcetines glow, define perfección. Estos tienen detalle de canalé y borde adornado con glitter. Te los pondrás siempre que quieras dar un toque brillante y especial a tus looks. Imagina un conjunto sobrio, otoñal, en el que tu calzado (y calcetines) sean los protagonistas. Los encontramos en nero antracite, beige, gris y rosso scuro intenso (ref DC0517) por 4 euros, dentro en la promoción de 5x4 calcetines. Es una auténtica fantasía. Y para ahondar aún más en ella, tienes que combinarlos con unas Mary Jane o manoletinas para hacer este conjunto más divertido (lucirás como una auténtica bailarina). No dudes tampoco a la hora de ponértelos con tacones, nuestra recomendación es un tacón kitten destalonado con punta en pico. Esta prenda está confeccionada en hilo suave y cómodo, sujeta bien el zapato y es la elección más glam de todas las que proponemos.

El toque glitter para tus manoletinas, Mary Jane y tacones / calzedonia.com

La elección más comfy

Hace algunos años, los calcetines empezaron a tomar protagonismo en los looks, como cuando se llevaron las botas por encima del tobillo con ligeras aperturas que parecían poco funcionales para el frío. Ahora, por fin hemos normalizado que el calcetín es el complemento definitivo para algunos zapatos (y que no todo el mundo se atreve a llevar). Los zuecos, por ejemplo, sientan muy bien con estos calcetines de largo 3/4 con cashmere y labor de canalé, adornados con purpurina iridiscente. Por tan solo 8 euros, los hay en tres colores diferentes, todos neutros, y pertenecen a la misma promoción que los anteriores modelos. Son cómodos, modernos y refinados. Otra manera de llevar los zuecos, algo más arriesgada, es con unos ejecutivos largos (al igual que los calcetines que mencionábamos con los mocasines y mules). Estos que salen a 2 euros y entran en la promoción son económicos, versátiles (los hay en muchos tonos) y muy cómodos (ref LIG009).

Los calcetines más comfy, perfectos para tus zuecos / calzedonia.com

Convierte al calcetín en tu mejor aliado y haz que todos tus looks de otoño e invierno sean diferentes. Sal más o menos de tu zona de confort, pero no dejes de echar un vistazo al catálogo que nos ofrece Calzedonia para llevar nuestro estilo a otro nivel.