Los vaqueros elegantes de Stradivarius que hacen tipazo y llevarás con bailarinas y blazer.

Los vaqueros tienen el don de solucionarnos cualquier look. Desde los más funcionales e informales, hasta los más sofisticados y elegantes. A pesar de que los jeans nacieron como una prenda puramente funcional, en los últimos tiempos se han convertido en un must para contextos más sofisticados, sólo hay que tener en cuenta cómo combinarlos. Con independencia del calzado, si de verdad quieres apostar por un look elegante con tus vaqueros, debes combinarlos con una chaqueta de entretiempo, bien una pieza más estructurada y en versión cropped, bien en la clásica blazer oversize. Cualquiera de las dos opciones es buena, aunque para un look elegante siempre es mejor llevar una blazer con tus vaqueros de fondo de armario y rematar con unas bailarinas. Un ejemplo de ello son los vaqueros elegantes de Stradivarius.

Estos vaqueros de Stradivarius se han convertido en una de las apuestas más elegantes de la temporada, especialmente si los llevas con bailarinas y una blazer para lograr ese equilibrio perfecto entre comodidad y estilo. Tienen el don de hacer tipazo porque, además de su elevado talle, cuentan con unos estratégicos bolsillos en la zona delantera. Échales un vistazo y haz que tus looks de otoño sean de lo más elegante.

Cómo combinar unos vaqueros con unas bailarinas y una blazer

Los vaqueros se prestan a múltiples combinaciones para diferentes contextos y llevarlos con bailarinas y una blazer es una forma segura de crear un look cómodo sin renunciar. Estas son algunas claves y looks para sacarles el máximo partido a tus vaqueros y lograr ese equilibrio perfecto entre sofisticación y confort.

Vaqueros, blazer estructurada y bailarinas : Para un look de oficina, combina los vaqueros con una blazer estructurada en tonos neutros, como gris o beige, para mantener un aire profesional pero relajado. Debajo, puedes llevar una blusa de seda o satén en blanco o algún tono suave, que añadirá un toque femenino y elegante al conjunto. Las bailarinas clásicas en negro o nude son el complemento ideal para mantener la comodidad durante todo el día sin sacrificar el estilo.

: Para un look de oficina, combina los vaqueros con una blazer estructurada en tonos neutros, como gris o beige, para mantener un aire profesional pero relajado. Debajo, puedes llevar una blusa de seda o satén en blanco o algún tono suave, que añadirá un toque femenino y elegante al conjunto. Las bailarinas clásicas en negro o nude son el complemento ideal para mantener la comodidad durante todo el día sin sacrificar el estilo. Vaqueros, blazer oversize y bailarinas de punta : Para un look más relajado, combina unos vaqueros de tiro alto con una blazer oversize en colores más llamativos, como un azul marino o un burdeos, que contrasten con el tejido vaquero. Las bailarinas de punta en charol o con algún detalle metálico pueden ser el toque. Opta por un top básico o una camiseta ajustada, manteniendo la simplicidad y permitiendo que la chaqueta y los jeans sean los protagonistas.

: Para un look más relajado, combina unos vaqueros de tiro alto con una blazer oversize en colores más llamativos, como un azul marino o un burdeos, que contrasten con el tejido vaquero. Las bailarinas de punta en charol o con algún detalle metálico pueden ser el toque. Opta por un top básico o una camiseta ajustada, manteniendo la simplicidad y permitiendo que la chaqueta y los jeans sean los protagonistas. Vaqueros, blazer entallada y bailarinas joya : Si buscas un look más sofisticado y minimalista, opta por una combinación de vaqueros negros con una blazer entallada en el mismo tono o en gris oscuro para crear un look monocromático que estiliza y alarga la figura. Añade una camiseta blanca básica para aportar contraste y frescura al conjunto. El toque especial en este look lo darán las bailarinas joya, aquellas con detalles brillantes o aplicaciones metálicas

: Si buscas un look más sofisticado y minimalista, opta por una combinación de vaqueros negros con una blazer entallada en el mismo tono o en gris oscuro para crear un look monocromático que estiliza y alarga la figura. Añade una camiseta blanca básica para aportar contraste y frescura al conjunto. El toque especial en este look lo darán las bailarinas joya, aquellas con detalles brillantes o aplicaciones metálicas Vaqueros, blazer de lino y bailarinas estilo slingback: Opta por una blazer de lino o algún tejido más fluido en tonos tierra o beige, que añada textura al look sin hacerlo demasiado rígido. Las bailarinas estilo slingback en tonos neutros o con algún estampado discreto le darán ese toque boho que buscas, manteniendo la elegancia de los detalles dorados de los vaqueros.

Los vaqueros elegantes de Stradivarius que hacen tipazo y llevarás con bailarinas y blazer

Estos jeans de Stradivarius están diseñados para realzar la figura, gracias a su tiro alto, que define la cintura y alarga visualmente las piernas. Los bolsillos de plastrón delanteros con botones dorados no solo aportan un toque sofisticado, sino que también añaden volumen en la parte frontal, creando un efecto visual que equilibra la silueta. En la parte trasera, los bolsillos de plastrón siguen la misma línea, dándole a la prenda un aire retro y chic. Estos jeans, además, presentan el bajo con acabado en línea evasé armoniza aún más la figura, creando un efecto de pierna alargada y dándole un toque moderno y fluido al conjunto. Aunque estos vaqueros están disponibles en varios colores, la opción más elegante y versátil es, sin duda, el negro desgastado, que añade un toque de sofisticación sin ser demasiado formal.

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los vaqueros elegantes de Stradivarius que hacen tipazo y llearás con bailarinas y blazer tienen un precio de 29,99 euros.

Ref: 1477/779/707