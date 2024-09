La chaqueta de Lefties perfecta para el entretiempo que llevarás con jeans y pantalones de vestir.

En la transición entre estaciones, encontrar prendas versátiles que se adapten a los cambios de temperatura se convierte en un desafío. Todavía no es necesario llevar un abrigo, pero puede que las chaquetas vaqueras empiecen a no ser suficiente a la hora de resguardarnos del frío. Además, las chaquetas vaqueras empiezan ya a verse un poco manidas y hay otras prendas de abrigo entre las tendencias de otoño que combinan mucho mejor con jeans y pantalones de vestir. Es aquí donde Lefties nos salva con una de las piezas más prácticas y estilizadas para el entretiempo: una chaqueta tipo gabardina corta con cuello solapa, perfecta para combinar tanto con jeans como con pantalones de vestir, logrando looks sofisticados y funcionales.

Esta gabardina corta de Lefties es la prenda perfecta para el entretiempo, tanto por su diseño atemporal como por su versatilidad. Ya sea que la combines con jeans para un look casual o con pantalones de vestir para un estilo más formal, esta chaqueta garantiza que estarás cómoda y a la moda. Además, al ser una pieza ligera, puedes llevarla sin sentirte demasiado abrigada, pero con la seguridad de que te protegerá del fresco típico de esta temporada. Échale un vistazo y no esperes a que el mercurio descienda para hacerte con esta chaqueta.

Las chaquetas básicas del entretiempo que no deben faltar en tu armaio

El entretiempo es una temporada compleja en la que las prendas de abrigo tienen que ser ligeras, pero al mismo tiempo lo suficientemente cálidas como para protegernos del frío ocasional. Además de esta gabardina corta de Lefties, aquí te dejo otras opciones de chaquetas perfectas para esta época del año.

Blazers ligeras : Una blazer de tela liviana, ya sea en tonos neutros o en colores vibrantes, es una pieza perfecta para el entretiempo. Aporta elegancia a cualquier look y puede usarse tanto con jeans como con pantalones formales.

: Una blazer de tela liviana, ya sea en tonos neutros o en colores vibrantes, es una pieza perfecta para el entretiempo. Aporta elegancia a cualquier look y puede usarse tanto con jeans como con pantalones formales. Cazadoras de cuero o efecto piel : Para un look más desenfadado y con actitud, una cazadora de cuero es siempre una excelente opción. Es una prenda ligera que te protegerá del viento, y además combina perfectamente tanto con vestidos como con pantalones.

: Para un look más desenfadado y con actitud, una cazadora de cuero es siempre una excelente opción. Es una prenda ligera que te protegerá del viento, y además combina perfectamente tanto con vestidos como con pantalones. Chaquetas bomber : Las bombers son perfectas para quienes prefieren un estilo más deportivo o urbano. Con materiales acolchados o satinados, son ideales para darle un toque casual a cualquier outfit de entretiempo.

: Las bombers son perfectas para quienes prefieren un estilo más deportivo o urbano. Con materiales acolchados o satinados, son ideales para darle un toque casual a cualquier outfit de entretiempo. Trench coat clásico : La gabardina larga sigue siendo un imprescindible en esta temporada, sobre todo si prefieres un look más tradicional. Con su corte clásico y su tejido resistente al agua, es una opción práctica y elegante para esos días impredecibles.

: La gabardina larga sigue siendo un imprescindible en esta temporada, sobre todo si prefieres un look más tradicional. Con su corte clásico y su tejido resistente al agua, es una opción práctica y elegante para esos días impredecibles. Chaquetas vaqueras: La chaqueta vaquera es otro básico que nunca pasa de moda. Al ser de denim, es ligera pero lo suficientemente cálida como para esos días en los que las temperaturas bajan por la tarde. Combínala con un pañuelo o bufanda para un toque más otoñal.

La chaqueta de Lefties perfecta para el entretiempo que llevarás con jeans y pantalones de vestir

Esta chaqueta de Lefties toma lo mejor del diseño clásico de una gabardina, pero la reinventa en una versión corta que aporta comodidad y ligereza. Su doble botonadura en el cierre delantero es uno de esos detalles atemporales que le añaden estructura y estilo, haciendo que esta prenda se vea tan elegante como una gabardina tradicional, pero mucho más práctica para el día a día. El cuello de solapa le da un toque formal, lo que la hace una opción ideal para llevar con pantalones de vestir de tiro alto, creando un look pulido y profesional. Al mismo tiempo, su diseño corto y estilizado hace que combine perfectamente con unos jeans de cualquier tipo, desde los más ajustados hasta los de pierna recta o ancha, dando lugar a un look más casual y relajado, pero igualmente elegante. El hecho de que sea una gabardina corta la convierte en una pieza clave para esos días en que las mañanas son frescas, pero las temperaturas suben a medida que avanza el día. La comodidad de una prenda más ligera y corta la hace perfecta para moverse con facilidad, sin la pesadez de una gabardina larga.

Además, al ser más corta, resalta la cintura, especialmente cuando se combina con pantalones de tiro alto. Este efecto estiliza la figura y genera una silueta más proporcionada. Al usarla con pantalones de vestir, el look se ve elegante y sofisticado, con unos jeans, aporta un toque de informalidad sin perder el estilo.

Cómo combinar la chaqueta de Lefties perfecta para el entretiempo

Aunque para combinarla no necesitas comerte mucho la cabeza porque es un básco y, como tal, funciona bien con cualquier prenda, estas son algunas posibles combinaciones que puedes hacer con la chaqueta de Lefties.

Con jeans para un look casual : Combina esta chaqueta con unos jeans de corte recto o skinny y una camiseta básica blanca para un look casual pero elegante. Unos botines o zapatillas deportivas completarán el conjunto ideal para una salida de fin de semana o un día de trabajo más relajado. Si prefieres algo más pulido, opta por unos mocasines o zapatos planos con un poco de tacón.

: Combina esta chaqueta con unos jeans de corte recto o skinny y una camiseta básica blanca para un look casual pero elegante. Unos botines o zapatillas deportivas completarán el conjunto ideal para una salida de fin de semana o un día de trabajo más relajado. Si prefieres algo más pulido, opta por unos mocasines o zapatos planos con un poco de tacón. Con pantalones de vestir para un look formal : Para un look más formal, ideal para el trabajo o una ocasión especial, combina esta chaqueta con pantalones de vestir de tiro alto en tonos neutros o clásicos como negro o beige. Añade una blusa de seda o una camisa de botones debajo para un toque de sofisticación extra. Completa el look con unos zapatos de tacón medio o mocasines elegantes y un bolso estructurado.

: Para un look más formal, ideal para el trabajo o una ocasión especial, combina esta chaqueta con pantalones de vestir de tiro alto en tonos neutros o clásicos como negro o beige. Añade una blusa de seda o una camisa de botones debajo para un toque de sofisticación extra. Completa el look con unos zapatos de tacón medio o mocasines elegantes y un bolso estructurado. Cinturón para marcar la cintura: Una excelente manera de elevar aún más el estilo es agregarle un cinturón fino a la altura de la cintura, destacando aún más la silueta y dándole un aire sofisticado. Los cinturones en tonos metálicos o en cuero oscuro son opciones seguras que siempre funcionan.

Disponible desde la talla S hasta la XL, la chaqueta de Lefties perfecta para el entretiempo que llevarás con vaqueros y pantalones de vestir tiene un precio de 22,99 euros.

Ref: 5841/304/450