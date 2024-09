Del animal print al tejido denim, Zara sentencia cuáles son las tendencias que arrasarán este otoño

El otoño 2024 llega con una explosión de tendencias que prometen renovar por completo nuestro armario, y Zara se posiciona como el referente absoluto para encontrar las piezas clave de la temporada. Desde estampados salvajes hasta tejidos tradicionales reinventados, esta temporada ofrece opciones versátiles y estilosas para cualquier ocasión. Los vaqueros anchos vuelven a imponerse a los olvidados pitillos y las blusas con detalles son la prenda elegante que añadir a los estilismos más informales. Aunque no son las únicas tendencias con las que Zara sentencia.

Al tejido denim y el animal print hay que añadirle los tonos tierra, que cobran especial protagonismo esta temporada. Eso por no hablar del calzado estrella: las bailarinas. Echa un vistazo a las propuestas con las que Zara se adelanta a las tendencias de otoño 2024 y no te quedes fuera de juego esta temporada.

Animal Print: El estampado estrella, otra vez

El animal print regresa este otoño con más fuerza que nunca, consolidándose como uno de los estampados más icónicos de la temporada (como si en verano no lo hubiese sido). En Zara, lo verás aplicado en vestidos de corte midi, faldas, y conjuntos de dos piezas que añaden un toque salvaje a tu armario otoñal. El estampado de leopardo, siempre en tendencia, se presenta en versiones clásicas y reinterpretadas, tanto en tonos neutros como en versiones más vibrantes.

Pero el animal print no se limita solo a prendas, ni es exclusivamente de leopardo, también destaca el estampado de serpiente y de cebra. Esta temporada lo encontraremos también en toda clase de complementos. Desde pañuelos y cinturones hasta bolsos y zapatos, este estampado se convierte en un detalle versátil para dar vida a cualquier look. Si prefieres llevar el animal print en pequeñas dosis, apuesta por unos zapatos con estampado de serpiente o un pañuelo de leopardo, que aportarán un toque moderno y atrevido sin recargar demasiado tu outfit.

Falda en animal print de Zara, 25,95 euros.

Ref: 9188/266

Falda en animal print de Zara. / Zara

Colores tierra y el marrón como protagonista

Los tonos tierra, en especial el marrón, son los reyes de la paleta cromática de esta temporada. Zara apuesta por este color en múltiples prendas, desde blusas y jerséis hasta vestidos y conjuntos de dos piezas, que se tiñen de marrones cálidos, chocolates y tonos caramelo, perfectos para el otoño. Este color es ideal para crear looks neutros, sofisticados y fáciles de combinar, con la posibilidad de agregar texturas para lograr mayor profundidad en los outfits.

Los vestidos en tonos marrones, tanto los de corte midi como los largos de estilo boho, se presentan como la opción ideal para los primeros días de otoño. Si lo tuyo es el estilo minimalista, los jerséis en punto fino en marrón oscuro o chocolate combinados con unos pantalones neutros crean un look monocromático elegante y favorecedor. Los conjuntos de dos piezas, ya sea en tonos marrones lisos o con pequeños estampados geométricos, son la elección perfecta para un look equilibrado y de tendencia.

Vestido en tonos tierra de Zara, 29,95 euros.

Ref: 3067/251

Vestido drapeado en tonos tierra de Zara. / Zara

La fiebre por el tejido denim

El tejido denim se reinventa cada temporada, y este otoño 2024 no es la excepción. En Zara, el denim se presenta como una tendencia absoluta que abarca desde los clásicos pantalones vaqueros hasta blusas, camisas y chaquetas, permitiendo crear combinaciones totales. Los total looks vaqueros, es decir, la combinación de diferentes prendas denim, se han convertido en una de las apuestas más modernas para esta temporada.

Uno de los estilos más buscados es el de los pantalones wide leg o de pernera ancha, que estilizan la figura y aportan un aire relajado y sofisticado. Para las más atrevidas, el doble denim es un must. Combinar una camisa vaquera con un pantalón de tiro alto o una chaqueta corta denim con una falda larga puede ser una de las opciones más estilizadas del otoño. Esta tendencia no solo es funcional, sino que además juega con el estilo desenfadado y versátil, adaptándose tanto a looks casuales como a propuestas más formales.

Pantalones wide leg de Zara, 27,95 euros.

Ref: 4387/228

Blusa denim de Zara, 25,95 euros.

Ref: 4387/229

Total look en denim de Zara. / Zara

La versatilidad y la elegancia de las chaquetas cortas

Este otoño, las chaquetas cortas se imponen sobre el resto de prendas de abrigo, aunque con un giro interesante: no serán tan ajustadas como en temporadas pasadas. Zara apuesta por versiones más relajadas y con siluetas ligeramente oversize. Desde chaquetas de punto hasta las icónicas chaquetas tweed o de estilo gabardina, la clave es la versatilidad y el estilo refinado que aportan.

Las chaquetas de punto cortas, perfectas para los primeros días de frío, se combinan con pantalones de tiro alto y faldas midi para crear looks desenfadados pero elegantes. Las de estilo tweed, con inspiración clásica, son una opción ideal para quienes buscan una prenda que combine tradición y modernidad. Por último, las versiones en gabardina corta son perfectas para quienes desean un toque más estructurado y chic en sus looks diarios.

Chaqueta corta de Zara, 49,95 euros.

Ref: 8073/245

Chaqueta corta de Zara. / ZARA

Las bailarinas, el calzado cómodo y elegante

Las bailarinas regresan esta temporada como el calzado ideal para el otoño, pero con un enfoque renovado. Zara nos ofrece versiones con hebilla y puntera redondeada, detalles que las hacen más actuales y perfectas para acompañar tanto looks formales como casuales. Las bailarinas son el calzado por excelencia para quienes buscan combinar comodidad y estilo, aportando un toque femenino y elegante a cualquier outfit.

Este otoño, veremos bailarinas en acabados charolados, de terciopelo o incluso con pequeños detalles metálicos que las elevan a un nivel más sofisticado. Combínalas con unos jeans, faldas midi o incluso con conjuntos de dos piezas para un look effortless chic, ideal para el día a día.

Bailarinas con hebilla, 25,95 euros.

Ref: 2522/410