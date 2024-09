Las 10 tendencias de otoño 2024 que ya puedes empezar a llevar en tus looks de septiembre.

Ya estamos en septiembre, algo que, para muchas, significa una cosa: la vuelta a la rutina. Lo cierto es que, después del buen tiempo y las escapadas a la playa, no resulta sencillo retomar el quehacer diario. Por ello, no está demás echar un vistazo a las tendencias que se llevarán este otoño y tratar de animarnos un poco. ¿Lo mejor? Es que no hace falta esperar a que terminen las últimas semanas del verano para lucirlas. Estampados salvajes, como el animal print, la estética más informal de la mano de originales sudaderas o el impacto de los vaqueros wide leg (a los que le han salido algunos competidores) son algunas de las tendencias que nos tiene preparado este otoño, pero hay más.

En la búsqueda del look perfecto con el que adentrarnos en el noveno mes, nos encontramos ante un amplio abanico de posibilidades: diferentes estilos que marcan el camino hacia la nueva temporada. Y todos ellos tienen algo en común: son cómodos, atrevidos y para todos los gustos.

Además, la llegada de septiembre da paso a la combinación de múltiples prendas con las que adaptarnos a los cambios de tiempo tan propios de esta época del año. Así, podemos dar rienda suelta a nuestra creatividad y configurar un fondo de armario que, en compañía de algunas piezas clave, nos inspire a sacar lo mejor de septiembre. Y de nosotras. ¿Preparada?

Las tendencias de otoño 2024 en septiembre: cómoda, atrevida y elegante

De las pasarelas a la realidad hay un mundo. Por eso, en la temporada de otoño 2024, cada outfit se adapta a la mujer que no teme ser la dueña de su propio universo. Y, dentro de él, la comodidad es la reina. Eso sí, siempre con elegancia y glamour.

Prendas oversize, looks desenfadados y combinaciones de lo más eclécticas se apropian de las calles, en un ir y venir de tendencias que permiten resaltar la individualidad de cada una.

El color estrella: burdeos

Vestido midi en color burdeos claro / Zara

Elegante y favorecedor, el burdeos viene pisando fuerte esta temporada, dispuesto a teñir los armarios de aquellas que quieran sumarse a una de las tendencias más arrebatadoras.

También conocido como burgundy, este color es ya un clásico del mundo de la moda. Sin embargo, ahora parece haber cogido fuerza para imponerse, junto al azul marino, el negro o el gris, como uno de esos básicos indispensables en cualquier ocasión.

Ya sea en tonalidades más claras o más oscuras, el burdeos estará presente en todo tipo de prendas, además de accesorios o pintalabios que puedan conferir un aspecto sofisticado a nustro look.

Zara: 29,95 EUR

Referencia: 8611/459

Total look Denim

'Total look denim' / Zara

Por supuesto, en septiembre de 2024 continuará arrasando el estilo ‘total look denim’. El tejido vaquero es un verdadero lienzo para la moda y su comodidad y durabilidad hacen de él una de las mejores apuestas en cualquier época del año.

Por ese motivo, a pesar de haber triunfado en la pasada primavera y haberse adueñado del verano, continuará con su éxito en septiembre hacia la temporada de otoño 2024.

Camisas, pantalones, chaquetas, bolsos, accesorios, zapatos… da lo mismo: el total look denim sigue en auge.

Camisa: 25,95 EUR

Jeans: 29,95 EUR

Vaqueros de color beige

Vaqueros de colos Beige / Mango

Y continuando por la senda de los vaqueros, en la temporada de otoño-invierno 2024 triunfarán los de tonalidades beige. Se trata de un color que lleva en alza, por lo menos, desde 2019. Y lo cierto es que no es para menos. Como sustituto del blanco y toda una alternativa al negro, los vaqueros beiges marcan menos la silueta al ser un color suave, neutro y menos brillante que los blancos.

Además, son una combinación perfecta para llevar con camisas, jerséis o chaquetas de color claro y confeccionar un estilo casual muy cuidado, perfecto para los últimos días del verano y los primeros del otoño.

Mango, 29,99 EUR

Ref: 77024015

Estampado de leopardo

Mocasín con estampado animal print / Zara

Una vez más, el animal print no falta en los armarios de las más atrevidas. Desde faldas, pantalones o vestidos hasta bolsos y zapatos, este icónico estampado se consolida como una de las grandes opciones de la temporada.

Combinado con una chaqueta de cuero y prendas lisas de color blanco o negro, puede dar lugar a looks muy interesantes y, a la vez, funcionales.

Zara: 49,95 EUR

Ref: 1520/410

Cazadora biker de cuero

Cazadora 'biker' de cuero / Mango

Año tras año, las chaquetas de cuero son un éxito rotundo. Hablamos de ese elemento imprescindible e ideal para cualquier ocasión. Así, como ya fue tendencia el año pasado, las cazadoras moteras regresan en su versión más minimalista, elegante y, por su puesto, con las solapas XL que tanto las caracterizan.

Mango: 99,99 EUR

Ref: 77045659

El estilo boho romántico

Vestido boho con estampado floral / Sfera

Los vestidos largos van a protagonizar esta tendencia, dando como resultado prendas fluidas estampadas, con siluetas ligeras y vaporosas, y diseños con muchos volantes, ideales para combinar con un buen par de botas.

Además, el eclecticismo propio del boho chic permite añadir diferentes tipos de prendas y accesorios, como cinturones XL o chaquetas que completen lo que seguramente será uno de los looks más creativos e irresistibles de la temporada.

Sfera, 49,99 EUR

Ref: 56240006827

El cinturón XL como protagonista

Cinturón círculos con tachas / Zara

El cinturón es ese accesorio que, además de cumplir con su función original (mantener el pantalón en su sitio), eleva el outfit dándole un toque final. Por ese motivo, es una apuesta segura.

En esta temporada, los cinturones son auténticos protagonistas. Especialmente los XL, ya sean de estilo cowboy o más roqueros, como este ejemplo de tachas sobre piel con forma circular que podemos encontrar en Zara.

Zara: 39,95 EUR

Referencia: 1736/224

Las hombreras

Vestido con hombreras y estampado / Bimba y Lola

Sí, es una realidad: las hombreras están definitivamente de vuelta. Después de su auge en los noventa siguen presentes para aportar su toque distinguido a prendas como las blazers o los vestidos.

Así lo podemos ver, por ejemplo, en este vestido con hombreras y diseño de animal print de Bimba y Lola.

Bimba y lola: 125 EUR

Las chaquetas de ante

Chaqueta oversize de ante sintético / El Corte Inglés

Si el año pasado, los abrigos de paño arrasaron allá donde fueron. Esta temporada ceden el paso a las chaquetas de ante.

Así lo podemos ver en este ejemplo de máxima tendencia del Corte Inglés: blazer oversize y con hombreras.

El Corte Inglés: 149,95 EUR

Botas de caña XXL o mosqueteras

Botas de ante por encima de la rodilla / Chloé

Contar con un buen par de botas en otoño es casi un imprescindible. Por ese motivo, la variedad es tan amplia: desde las militares hasta las más bohemias de ante y estilo cowboy o las metalizadas, todas ellas están de moda esta temporada.

Sin embargo, hay una tendencia que viene pisando fuerte: las botas de caña XXL, conocidas como mosqueteras.

Ideales para combinar con faldas cortas y crear un efecto elegante y alargado de las piernas, este calzado se consolida para aquellas que desean dar a sus looks un toque de glamour muy especial.

Chloé: 1.790 EUR