Las 5 sudaderas de Lefties low cost para llevar con pantalones anchos, vaqueros o faldas este otoño.

Los primeros looks del otoño siempre nos traen algún que otro quebradero de cabeza. Ya no hace calor, pero el mercurio no ha descendido lo suficiente como para recurrir a jerséis y abrigos. La solución a esos primeros estilismos otoñales viene de la mano de las sudaderas, esa prenda funcional y básica con la que antes hacíamos deporte y que ahora se ha convertido en la mejor pareja de pantalones holgados, faldas e incluso vestidos. Aunque puede que estos días podamos combinar nuestros pantalones con un top bordado o podamos seguir llevando ese vestido de lino con una cazadora vaquera, la realidad es que ya toca plantear estilismos más abrigaditos y, para ello, nada mejor que una original sudadera.

Bastante económicas y versátiles, las nuevas sudaderas de Lefties son perfectas para esos primeros looks de otoño. Ideales para llevarlas con vaqueros, pantalones anchos o faldas, estas sudaderas se convertirán en tus grandes aliadas este otoño, ya sea si eres de las que están dispuestas a sumergirse en las tendencias más aesthetic o, simplemente, buscas la comodidad más original.

Los mejores looks con sudadera que verás este otoño

Las sudaderas hace tiempo que dejaron de ser un mero complemento deportivo para convertirse en la prenda protagonista de los looks con más personalidad. Está claro que la combinación sencilla es con unos vaqueros y unas deportivas, pero si te quieres salir un poco de lo establecido, puedes arriesgar con otras combinaciones.

Sudadera, falda midi y tacones : Lo que se denomina un look arreglado, pero informal. Para que el estilismo funcione, puedes apostar por una sudadera en colores neutro y meterla por dentro de la falda y así evitar el temido efecto saco. El detalle de los tacones le aportan elegancia, aunque siempre puedes tirar de básicos y combinar tu look con unas deportivas blancas.

: Lo que se denomina un look arreglado, pero informal. Para que el estilismo funcione, puedes apostar por una sudadera en colores neutro y meterla por dentro de la falda y así evitar el temido efecto saco. El detalle de los tacones le aportan elegancia, aunque siempre puedes tirar de básicos y combinar tu look con unas deportivas blancas. Sudadera, vaqueros y blazer : Sí, es la combinación básica, pero puedes jugar con el resto de prendas para que el resultado sea mucho más rompedor. En primer lugar, evita las zapatillas deportivas y decántate mejor por unas bailarinas o unos mocasines. La blazer le da un toque parisino muy sofisticado.

: Sí, es la combinación básica, pero puedes jugar con el resto de prendas para que el resultado sea mucho más rompedor. En primer lugar, evita las zapatillas deportivas y decántate mejor por unas bailarinas o unos mocasines. La blazer le da un toque parisino muy sofisticado. Sudadera y pantalones anchos : La comodidad por bandera es la esencia de este look. Intenta que la gama cromática sea similar (si la sudadera es beige, que los pantalones sean camel) para que el estilismo sea más armonioso. Remata el estilismo con unas deportivas, ya sean de estilo retro o tipo sneakers.

: La comodidad por bandera es la esencia de este look. Intenta que la gama cromática sea similar (si la sudadera es beige, que los pantalones sean camel) para que el estilismo sea más armonioso. Remata el estilismo con unas deportivas, ya sean de estilo retro o tipo sneakers. Sudadera y pantalones efecto piel : Si lo que quieres es un look más rockero, combina una sudadera en tonos grises con unos pantalones en efecto piel y unos botines con tachuelas.

: Si lo que quieres es un look más rockero, combina una sudadera en tonos grises con unos pantalones en efecto piel y unos botines con tachuelas. Sudadera, vestido y cazadora vaquera: Aunque las temperaturas hayan bajado, podemos seguir llevando ese vestido lencero que tantos maravillosos looks nos ha dado este verano. Sólo tienes que combinarlo con una sudadera, una cazadora vaquera y unas deportivas abotinadas, si lo que quieres es un look de lo más casual. Si quieres un punto más sofisticado, cambia las deportivas por unos botines o unas botas de estilo cowboy.

Sudadera negra, para llevar con pitillos negros

Holgadita, pero no demasiado, esta sudadera queda ideal con unos pitillos negros, una biker efecto piel y unos botines con tachuelas. Perfecta para un look de lo más rompedor.

Sudadera de Lefties, 7,99 euros.

Sudadera de Lefties. / Lefties

Sudadera beige, para llevar con pantalones de vestir

Las sudaderas también quedan ideales con pantalones de vestir. ésta la puedes llevar con unos pantalones de color camel, ligeramente holgados, unas zapatillas deportivas de estilo retro y una americana de cuadros.

Sudadera de Lefties, 7,99 euros.

Sudadera de Lefties. / Lefties

Sudadera azul, para llevar con jeans blancos

Los vaqueros blancos se siguen llevando en otoño, tanto en la versión más ancha, como en la más ajustada. Quedan ideales con esta sudadera, que también podrás combinar con una gabardina y unas deportivas de estilo abotinado.

Sudadera de Lefties, 7,99 euros.

Sudadera de Lefties. / Lefties

Sudadera gris, para llevar con falda lápiz

¿Quién ha dicho que las faldas no se pueden llevar con sudadera? Ésta la puedes combinar con una falda lápiz de color negro y unas bailarinas. El truco para evutar el efecto saco será añadirle un cinturón.

Sudadera de Lefties, 7,99 euros.

Sudadera de Lefties. / Lefties

Sudadera azul, para llevar con vaqueros claros

Nada más típico que combinar una sudadera con unos vaqueros y unas deportivas. Es un look que siempre funciona y que puedes darle un punto más elegante si le añades una blazer.

Sudadera de Lefties, 12,99 euros.

