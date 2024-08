El top bordado de Sfera que llevarás con bermudas en agosto y con vaqueros en septiembre

Encontrar una prenda a finales de veranos nos plantea sentimientos contrapuestos. Por un lado, estamos deseando llevarla en todos los looks estivales, pero por otro, nos da pena pensar que durante el otoño ya no podremos usarla. Aunque eso no siempre ocurre con todas las prendas. Hay piezas que puedes fichar ahora en agosto y luego podrás usarlas durante septiembre y octubre, sobre todo ahora que las temperaturas suelen mantenerse elevadas hasta bien entrado el otoño. Eso ocurre con la blusa bordada más en tendencia, que la puedes llevar ahora con pantalones cortos y en septiembre con vaqueros y pantalones de vestir. Recién llegado a Sfera, este top bordado también se suma al club de prendas que puedes llevar para la recta final del verano y los comienzos del otoño.

Ideal para llevarla ahora con unas bermudas vaqueras o con un pantalón pareo y cuando llegue el otoño con unos vaqueros, el top bordado de Sfera es de estilo boho y bastante versátil. De color negro y con bordados en beige, el top es bastante similar a un vestido de la firma que ha arrasado este verano, por lo que todo apunta a que se agotará en menos de un pestañeo. Echa un vistazo y descubre también las combinaciones que puedes hacer con este top bordado, unas bermudas en agosto y unos jeans en septiembre.

Cómo combinar un top bordado con bermudas en agosto y jeans en septiembre

Un top bordado es tan versátil como ideas de look tengas en mente, sobre todo si quieres que esa prenda te valga para estilismos estivales, pero también otoñales. La clave está en cómo combines el top. Las opciones son múltiples, pero vamos a centrarnos en un look de verano con bermudas, la prenda revalción de la temporada, y un estilismo con vaqueros, un clásico que siempre funciona, para el otoño.

Look de verano con top bordado y bermudas : Opta por bermudas de algodón o lino en colores neutros como blanco, beige o tonos pastel que complementen el top bordado. Pues elegir unas sandalias planas de cuero o con detalles minimalistas o cuñas de esparto o sandalias de plataforma, en el caso de que prefieras un estilismo más sofisticado. En cuanto a los complementos, collares largos, pulseras y pendientes sencillos pueden complementar el bordado del top sin recargar el conjunto.Para rematar el look, un bolso pequeño de mimbre o un bolso cruzado de cuero ligero

: Opta por bermudas de algodón o lino en colores neutros como blanco, beige o tonos pastel que complementen el top bordado. Pues elegir unas sandalias planas de cuero o con detalles minimalistas o cuñas de esparto o sandalias de plataforma, en el caso de que prefieras un estilismo más sofisticado. En cuanto a los complementos, collares largos, pulseras y pendientes sencillos pueden complementar el bordado del top sin recargar el conjunto.Para rematar el look, un bolso pequeño de mimbre o un bolso cruzado de cuero ligero Look de otoño con un top bordado y unos jeans: Elige unos vaqueros adecuados en función del top; si es más ancho, mejor unos jeans en versión recta o skinny, si es más ajustado, la opción de vaqueros puede ser tipo wide leg. En cuanto al calzado, puedes optar por unos botines o unas zapatillas blancas. Los primeros días de septiembre te permitirán prescindir de capas que te abriguen, pero cuando desciendan las temperaturas, puedes añadir una blazer o un cardigan largo. También puedes añadir un pañuelo largo para darle un toque urbano y un bolso estructurado.

El top bordado de Sfera que llevarás con bermudas en agosto y con vaqueros en septiembre

El top bordado de Sfera es una prenda versátil y elegante que se adapta perfectamente a las distintas estaciones, ofreciendo un look fresco en verano y un estilo chic en otoño. Este top presenta un diseño cuidadosamente confeccionado para destacar tanto en combinaciones veraniegas como otoñales. El top está confeccionado en algodón 100%, lo que garantiza comodidad y transpirabilidad, ideal para las altas temperaturas del verano y la transición hacia el otoño. De color negro, este tono básico y versátil, facilita las combinaciones con otras prendas. El bordado es a contraste en tonos beiges, añadiendo un toque de elegancia y detalle artesanal que realza la prenda, mientras que el volante en el bajo se presenta como un detalle femenino que aporta movimiento y un toque de romanticismo al diseño.

Disponible desde la talla S hasta la XL, el top bordado de Sfera que llevarás con bermudas en agosto y con vaqueros en septiempre tiene un precio de 29,99 euros.

Ref. 56220002259