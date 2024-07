La blusa bordada de Sfera que llevarás con bermudas vaqueras en verano y con jeans en septiembre.

Hay prendas que son completamente estacionales y, aunque nos encata que cada época del año tenga sus porpios looks, hay veces que nos encantaría seguir llevando alguna de nuestra ropa más allá de la estación que le corresponde. A pesar de que su diseño nos enamora y siempre es una prenda comodísima, la falda larga blanca deja de ser apta para nuestros looks cuando cruzamos el umbral de septiembre y los vestidos de flores en tonos ácidos quedan guardados en el armario en cuanto las hojas del otoño empiezan a caer. Aunque hay prendas con las que no ocurre eso y menos ahora que son tendencia máxima. Hablamos de las blusas bordadas, en general, y de este diseño de Sfera en particular.

Ideal para llevarla con unas bermudas vaqueras o con unos pantalones de lino fresquitos ahora que el calor aprieta, esta blusa bordada de Sfera también es perfecta para llevarla con unos jeans cuando llegue septiembre. Cuando llegue septiembre y con octubre bastante avanzado. Si eres de las que siempre alargan la vida de sus prendas varias estaciones, echa un vistazo a esta blusa bordada de Sfera y prepara tus bermudas vaqueras y tus jeans favoritos.

Las blusas bordadas que más se llevan y cómo combinarlas en verano y en otoño

Este verano hemos experimentado un resurgir de las blusas bordadas, una tendencia que combina la elegancia atemporal con un aire bohemio y desenfadado. Estas prendas, con muchos detalles y muy versátiles, han conquistado el street style, convirtiéndose en el must de la temporada. Como ocurre con otras tendencias, las blusas bordadas se sguirán llevando el próximo otoño, sólo habrá que adaptar el look al cambio de temperaturas. Estas son las blusas que más se llevan y cómo combinarlas en verano y a partir de septiembre.

Blusas con estampados florales : Estas blusas, con sus hombros descubiertos y mangas abullonadas, son la quintesencia del estilo veraniego. Los bordados florales, a menudo en tonos llamativos, aportan un toque fresco y femenino. En verano las puedes llevar con faldas de lino o shorts de denim y sandalias de tiras para un look casual. En otoño, añade una chaqueta de cuero o denim y combínalas con jeans oscuros y botines para un look más adecuado para la temporada.

: Estas blusas, con sus hombros descubiertos y mangas abullonadas, son la quintesencia del estilo veraniego. Los bordados florales, a menudo en tonos llamativos, aportan un toque fresco y femenino. En verano las puedes llevar con faldas de lino o shorts de denim y sandalias de tiras para un look casual. En otoño, añade una chaqueta de cuero o denim y combínalas con jeans oscuros y botines para un look más adecuado para la temporada. Blusa de gasa con estampados étnicos : Ligera y aireada, la blusa de gasa con bordados étnicos es perfecta para los días calurosos. Los patrones geométricos y étnicos añaden un toque de exotismo y sofisticación. En verano, úsalas con pantalones cortos y faldas midi, acompañadas de alpargatas para un estilo relajado. Para el verano, llévalas debajo de un cárdigan o un jersey de punto. Completa el look con pantalones ajustados y mocasines.

: Ligera y aireada, la blusa de gasa con bordados étnicos es perfecta para los días calurosos. Los patrones geométricos y étnicos añaden un toque de exotismo y sofisticación. En verano, úsalas con pantalones cortos y faldas midi, acompañadas de alpargatas para un estilo relajado. Para el verano, llévalas debajo de un cárdigan o un jersey de punto. Completa el look con pantalones ajustados y mocasines. Blusa con bordado inglés : El bordado inglés, con sus detalles perforados y delicados, aporta un aire romántico y elegante. Estas blusas suelen tener mangas largas o tres cuartos, perfectas para la transición entre estaciones. En verano, la puedes combinar con pantalones de lino o faldas largas y sandalias planas para un look fresco y refinado. En el caso del otoño, tendrás que añadirle una blazer o una chaqueta de lana ligera y combinarla con pantalones de vestir y botas de caña corta.

: El bordado inglés, con sus detalles perforados y delicados, aporta un aire romántico y elegante. Estas blusas suelen tener mangas largas o tres cuartos, perfectas para la transición entre estaciones. En verano, la puedes combinar con pantalones de lino o faldas largas y sandalias planas para un look fresco y refinado. En el caso del otoño, tendrás que añadirle una blazer o una chaqueta de lana ligera y combinarla con pantalones de vestir y botas de caña corta. Blusa de algodón con bordados a tono: Estas blusas presentan bordados en el mismo tono que la tela, creando un efecto sutil y sofisticado. Son versátiles y fáciles de combinar con casi cualquier prenda. Combínalas en verano con jeans de talle alto, faldas lápiz y zapatillas deportivas para un look casual y moderno. En otoño, la puedes llevar con una gabardina, faldas midi y unas bailarinas.

La blusa bordada de Sfera que llevarás con bermudas vaqueras en verano y con jeans en septiembre

La blusa bordada de Sfera es la prenda ideal para llevar tanto en verano como en los inicios de otoño. Confeccionada en algodón, esta blusa de mangas largas culmina en puños detallados con bordados a tono, ofreciendo un toque de romanticismo y delicadeza. El centro de la blusa presenta un llamativo bordado en forma de figura solar, con tonos vibrantes como el verde, el fucsia y el amarillo, que aportan color y vitalidad al diseño.

Para un look fresco y casual de verano, la puedes combinar con unas bermudas vaqueras, unas sandalias de tiras, gafas de sol, un sombrero y un bolso de flecos, tanto en versión tote como en bandolera. Para los primeros días del otoño, con las temperaturas bastante agradables, la puedes combinar con unos jeans, unos botines camel, una chaqueta ligera de ante y un bolso estructurado.

Disponible desde la talla S hasta la L, la blusa bordada de Sfera que llevarás con bermudas vaqueras en verano y con jeans en septiembre tiene un precio de 35,99 euros.

Ref: 56220205365