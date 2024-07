Blanca y bordada, así es la falda larga de Lefties más versátil y favorecedora del verano

Hay prendas que deberíamos tener siempre en nuestro armario de verano porque son tan versátiles, que con ellas solucionaríamos un sinfín de estilismos. Sobre todo si la estética boho sigue siendo la preponderante de la temporada estival. Podríamos decir que esa prenda sería el top de crochet y no andaríamos muy desencaminadas, pero quizás terminásemos algo aburridas de este icono boho. Los vestidos también podrían ser una buena opción, pero no son tan versátiles como otras prendas.

Con la falda de crochet recién descubierta como alternativa a los pantalones de lino blancos, hay otra prenda de similares cartacterísticas que, sin duda, se convierte en la más versátil y favorecedora del verano. Hablamos de la falda larga blanca, con la que podemos configurar tantos looks como nuestra imaginación tenga a bien. Sobre todo si se trata de un diseño bordado como el que hemos encontrado en Lefties.

Bastante económico y muy ponible, este diseño es el clásico que recordamos de los looks ibicencos. Ahora que las tendencias beben de esa inspiración relajada y que lo que buscamos son prendas que podamos usar en múltiples contextos, no se nos ocurre una mejor idea que fichar la falda larga blanca de Lefties, que con sus especiales bordados nos garantiza los estilismos de inspiración más romántica.

Cómo combinar una falda larga blanca en verano

Lo bueno del verano es que, a pesar de las altas temperaturas, tenemos muchas más prendas a nuestra disposición para poder combinarlas en infinitos looks. La falda blanca larga es una de ellas. Cómoda, elegante y tremendamente versátil, esta prenda es todo un must en los estilismos estivales. La podemos llevar para un día de playa, una salida informal o una cena al aire libre, ya que se adapta a múltiples contextos en función del calzado o los complementos que escojamos. Tanto si ya tienes una falda blanca larga en el armario, como si te animas a fichar el diseño bordado de Lefties, estas son algunas de las propuestas de looks más versátiles del verano.

Estilo boho glamuroso : Para un look bohemio y relajado, combina tu falda blanca larga con una blusa suelta con bordados o una blusa con volantes y hombros descubiertos. Añade unas sandalias de tiras o unas alpargatas de cuña y complementa el look con collares largos, pulseras de cuentas y un sombrero tipo borsalino.

: Para un look bohemio y relajado, combina tu falda blanca larga con una blusa suelta con bordados o una blusa con volantes y hombros descubiertos. Añade unas sandalias de tiras o unas alpargatas de cuña y complementa el look con collares largos, pulseras de cuentas y un sombrero tipo borsalino. Look desenfadado : Si buscas un estilismo casual y cómodo para el día a día, opta por una camiseta básica de algodón en colores neutros o pastel. Completa el look con zapatillas blancas o sandalias planas, gafas de sol y un bolso cruzado pequeñito. Este look es ideal para ir de comprar, salir con amigos o disfrutar de una velada en una terraza.

: Si buscas un estilismo casual y cómodo para el día a día, opta por una camiseta básica de algodón en colores neutros o pastel. Completa el look con zapatillas blancas o sandalias planas, gafas de sol y un bolso cruzado pequeñito. Este look es ideal para ir de comprar, salir con amigos o disfrutar de una velada en una terraza. Para ir a la playa : La falda blanca larga también puede ser una buena opción para la playa. Combínala con un bikini bandeau o un crop top y apuesta por unas sandalias de playa para mantener la frescura. No olvides tus gafas de sol, un sombrero de paja y un bolso de playa grande para llevar todos tus esenciales veraniegos.

: La falda blanca larga también puede ser una buena opción para la playa. Combínala con un bikini bandeau o un crop top y apuesta por unas sandalias de playa para mantener la frescura. No olvides tus gafas de sol, un sombrero de paja y un bolso de playa grande para llevar todos tus esenciales veraniegos. Para una salida nocturna : Para una ocasión más formal o una cena al aire libre, combina tu falda blanca larga con una blusa de seda o satén con detalles delicados, como encaje o transparencias, la puedes llevar anudada a la cintura. Opta por unas sandalias de tacón o cuñas para añadir un toque de elegancia. Complementa con un clutch, algunas cadenitas con varios charms y pendientes que cuelguen.

: Para una ocasión más formal o una cena al aire libre, combina tu falda blanca larga con una blusa de seda o satén con detalles delicados, como encaje o transparencias, la puedes llevar anudada a la cintura. Opta por unas sandalias de tacón o cuñas para añadir un toque de elegancia. Complementa con un clutch, algunas cadenitas con varios charms y pendientes que cuelguen. El look más romántico : Un look romántico se puede conseguir combinando la falda blanca larga con una blusa con volantes o una camisa de gasa. Completa el look con sandalias de tacón bajo o balerinas, un bolso pequeño, y accesorios como una diadema decorativa y pendientes largos. Ideal para citas o salidas especiales, este conjunto es femenino y encantador.

: Un look romántico se puede conseguir combinando la falda blanca larga con una blusa con volantes o una camisa de gasa. Completa el look con sandalias de tacón bajo o balerinas, un bolso pequeño, y accesorios como una diadema decorativa y pendientes largos. Ideal para citas o salidas especiales, este conjunto es femenino y encantador. Para un outfit minimalista: Para las amantes del minimalismo, una combinación sencilla pero elegante incluye una camiseta de tirantes ajustada o un body. Elige mocasines o sandalias minimalistas y complementa con un bolso estructurado, un reloj sencillo, y gafas de sol elegantes. Este look es moderno y limpio, perfecto para reuniones informales o eventos casuales.

La falda larga, blanca y bordada de Lefties más versátil y favorecedora del verano

La falda larga, blanca y bordada de Lefties se presenta como la opción más versátil y favorecedora del verano. Esta prenda llega hasta los tobillos con un corte recto y holgado, lo que proporciona mucho movimiento a la prenda. Su cinturilla elástica se adapta perfectamente a la figura, ofreciendo un ajuste cómodo y personalizado. El diseño incluye entredoses que simulan paneles en la propia falda, añadiendo un detalle visual que rompe con el efecto bloque y estilizando la silueta. Confeccionada en un tejido con textura suave y elástico, esta falda no sólo garantiza una sensación agradable al tacto, sino también libertad de movimiento. Perfecta para cualquier ocasión veraniega, es una prenda que combina estilo y funcionalidad de manera impecable.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda larga, blanca y bordada de Lefties más versátil y favorecedora del verano tiene un precio de 15,99 euros.

Ref: 1074/309/250