El top con flecos de Sfera que sustituye (por fin) al crochet en los looks más boho.

Nunca antes la estética boho había causado el furor de este verano. A pesar de que es una tendencia muy atemporal que en la época estival siempre arrasa, este verano estamos experimentando un especial amor por lo boho y mucha de la culpa la tienen las prendas de crochet. Que si la falda de crochet para un look muy estiloso, que si el vestido para ir al un festival, no hay estilismo que no sucumba a esta estética y hay una prenda que ya empieza a repetirse en exceso: el top de crochet. Protagonista de casi todos los looks boho, el top de crochet ha empezado a aburrir a algunas amantes de lo boho, que buscan en otras prendas la alternativa perfecta. Un vestido bordado puede ser una buena opción, pero nada mejor que una prenda con características similares que nada tenga que ver con el crochet.

Hablamos de otro de los aliados del boho, el top de fleco, que ha sido arrinconado en los últimos tiempos a causa del boom por el crochet, pero que ofrece resultados alternativos con mucho más impacto. Prueba de ello es este irresistible top con flecos de Sfera que sustituye (por fin) al crochet y con el que tener estilismos mucho más potentes y con mucha persoanlidad. Echa un vistazo a este top de flecos y apunta todos los looks que te recomendamos.

Los mejores looks con un top de flecos para sustituir los tops de crochet

El estilo boho sigue siendo una de las tendencias más aclamadas del verano, con su aire desenfadado, romántico y un poquito hippie. El crochet siempre es el tejido con el que etsa tendencia está asociado, por lo que no es de extrañar que se convierta en el protagonista de todos los estilismo. Aunque no todo se reduce al ganchillo, también hay otros elementos, como pueden ser los flecos, capaces de aportar mucho más flow a un estilismo boho. Estos son algunos de los looks con top de flecos con los que sustituir los tops de crochet en tus estilismos boho.

Un look veraniego con shorts : Para un look casual y veraniego, combina tu top de flecos con unos shorts vaqueros desgastados. Las sandalias gladiadoras aportan un toque bohemio adicional, mientras que un sombrero de paja le añade un extra de estilo. Completa el conjunto con un bolso de flecos para mantener la coherencia estilística.

: Para un look casual y veraniego, combina tu top de flecos con unos shorts vaqueros desgastados. Las sandalias gladiadoras aportan un toque bohemio adicional, mientras que un sombrero de paja le añade un extra de estilo. Completa el conjunto con un bolso de flecos para mantener la coherencia estilística. Un look más sofisticado con pantalones holgados : Para un look más sofisticado, combina el top de flecos con unos pantalones palazzo blancos (el blanco y negro siempre funciona). Este contraste entre el negro del top y el blanco de los pantalones crea una apariencia elegante y fresca. Unas sandalias de plataforma te darán altura y estilo, mientras que complementos como un collar largo y brazaletes añaden ese toque boho característico.

: Para un look más sofisticado, combina el top de flecos con unos pantalones palazzo blancos (el blanco y negro siempre funciona). Este contraste entre el negro del top y el blanco de los pantalones crea una apariencia elegante y fresca. Unas sandalias de plataforma te darán altura y estilo, mientras que complementos como un collar largo y brazaletes añaden ese toque boho característico. Un look relajado con falda XXL : Un top de flecos combinado con una falda maxi estampada es perfecto para un día relajado. Unas alpargatas le añaden un toque rústico, mientras que un chaleco en tejido denim introduce una textura nueva que remata el look a la perfección. Completa el look con gafas de sol redondas para un estilo retro.

: Un top de flecos combinado con una falda maxi estampada es perfecto para un día relajado. Unas alpargatas le añaden un toque rústico, mientras que un chaleco en tejido denim introduce una textura nueva que remata el look a la perfección. Completa el look con gafas de sol redondas para un estilo retro. Un look de fiesta con pantalones pitillo : Para un look boho con un toque más rokerillo, combina tu top de flecos con pantalones pitillo negro. El look iría ideal con unas botas cowboy, pero las temperaturas juegan en nuestra contra, así que mejor unas sandalias de tacón de tiras (si encuentras unas con tachuelas, mejor). Un cinturón con una hebilla grande y unos pendientes de aro completan este estilismo ideal para festivales o salidas nocturnas.

: Para un look boho con un toque más rokerillo, combina tu top de flecos con pantalones pitillo negro. El look iría ideal con unas botas cowboy, pero las temperaturas juegan en nuestra contra, así que mejor unas sandalias de tacón de tiras (si encuentras unas con tachuelas, mejor). Un cinturón con una hebilla grande y unos pendientes de aro completan este estilismo ideal para festivales o salidas nocturnas. Un look playero con shorts blancos: Para un día en la playa o una tarde de chiringuito, combina tu top de flecos con unos shorts blancos. Unas sandalias planas y cómodas son la mejor opción para tus pies, mientras que un bolso de paja y collares de conchas añaden un toque boho beach.

El top con flecos de Sfera que sustituye (por fin) al crochet en los looks más boho

El top de flecos de Sfera se convierte en una alternativa imprescindible para los looks boho del verano, sustituyendo al crochet con su estilo único y desenfadado. El top es de color negro, está confeccionado en hilatura y se caracteriza por su acabado en flecos, que aportan movimiento y textura, añadiendo un toque bohemio a cualquier conjunto, sin necesidad de volver a recurrir al crochet.

El top es holgado y cuenta con mangas a la sisa, lo que lo hace sumamente versátil y cómodo. Puedes combinarlo fácilmente con shorts, ya sean vaqueros o blancos, pantalones holgados para un look relajado, e incluso con pitillos para un contraste estilístico. Su diseño bohemio, acentuado por los flecos, proporciona el mismo aire boho que los tops de crochet, pero con una frescura y novedad que revitalizan tus estilismos veraniegos.

Si buscas diversificar tu armario boho y estás un poco cansada de que el crochet sea siempre el protagonista, este top de flecos de Sfera es la alternativa perfecta. Te permitirá mantener la esencia bohemia en tus outfits mientras introduces una textura diferente y un un acabado distinto

Disponible desde la talla S hasta la L, el top con flecos de Sfera que sustituye al crochet en los looks más boho tiene un precio de 29,99 euros.

(Ref. 56261501185)