La falda de crochet de Zara con efecto tipazo que afina la cintura si la llevas con una blusa anudada.

Que el crochet se ha convertido (junto con el lino) en el tejido estrella del verano es un hecho innegable. No hay mujer que no haya sucumbido a los encantos de esta tradicional técnica, ya sea a través de los clásicos vestidos bonitos de ganchillo o de los bohemios tops de crochet. Cualquier prenda es buena para llevar a gala el crochet, pero la que de verdad merece la pena es la falda midi. No está tan vista como los vestidos y los tops y el resultado es mucho (muchísimo) más favorecedor. Sobre todo si se trata de una falda de crochet como la recién llegada a Zara.

Tiene efecto tipazo por su favorecedor corte lápiz, pero también tiene el don de afinar la cintura si la combinamos de la manera correcta. Si has observado a las más estilosas, te habrás dado cuenta de que llas llevan la falda de crochet de Zara con una blusa anudada para afinar todavía más la cintura. Aunque estos no son los únicos detalles que le podemos añadir a la súper en tendencia falda de crochet de Zara.

Así se llevan una falda de crochet este verano

El crochet es tendencia y, aunque mayoritariamente lo veamos en tops, las faldas en este tejido están cogiendo especial protagonismo. A la hora de combinarlas, la opción clásica pasa por complementarlas con un top con el mismo tejido y marcarse un total look, pero ese mix no tiene que ser necesariamente el más potente. Si te has fijado en las combinaciones que las más estilosas hacen con esta prenda te habrás dado cuenta de cuál es la más top. Si no lo sabes, te lo contamos.

Una blusa en azul ducado : La blusa anudada en color azul ducado añade un contraste vibrante y moderno al conjunto. Al anudarla en la cintura, se define y destaca esta zona, rompiendo con el efecto de bloque que podría crear la falda y añadiendo curvas sutiles. El azul ducado, con su tono profundo y elegante, complementa perfectamente el beige de la falda, creando una combinación equilibrada y visualmente atractiva.

: La blusa anudada en color azul ducado añade un contraste vibrante y moderno al conjunto. Al anudarla en la cintura, se define y destaca esta zona, rompiendo con el efecto de bloque que podría crear la falda y añadiendo curvas sutiles. El azul ducado, con su tono profundo y elegante, complementa perfectamente el beige de la falda, creando una combinación equilibrada y visualmente atractiva. Un bolso cruzado : Un bolso sencillo y minimalista en una tonalidad ligeramente más oscura que la blusa completa el look con un toque de sofisticación. Este accesorio no solo es funcional, sino que también añade profundidad y cohesión al conjunto sin distraer de las piezas principales.

: Un bolso sencillo y minimalista en una tonalidad ligeramente más oscura que la blusa completa el look con un toque de sofisticación. Este accesorio no solo es funcional, sino que también añade profundidad y cohesión al conjunto sin distraer de las piezas principales. Sandalias destalonadas en piel: Las sandalias destalonadas en piel aportan un acabado chic y elegante al conjunto. Su diseño abierto añade ligereza y comodidad, mientras que la calidad de la piel asegura durabilidad y un toque de lujo. Estas sandalias complementan la falda y la blusa, sin restar protagonismo al look general.

El resultado es un look sofisticado y estilizado, ideal para diversas ocasiones. La combinación de la falda midi de crochet con la blusa anudada en azul ducado define y afina la figura, mientras que el bolso minimalista y las sandalias destalonadas en piel completan el conjunto con elegancia y también un aire desenfadado y relajado.

La falda de crochet de Zara con efecto tipazo que afina la cintura si la llevas con una blusa anudada

La falda de crochet de Zara es una prenda de tiro alto con un forro interior y detalles de abalorios que recorren toda la prenda, aportando un toque de elegancia y sofisticación. Esta falda presenta un cierre lateral con cremallera oculta en la costura, lo que garantiza un ajuste perfecto y limpio. El diseño de corte lápiz y tiro alto no sólo resalta la verticalidad de la figura, sino que también estiliza y alarga visualmente la silueta, creando un efecto tipazo.

Para maximizar este efecto y añadir definición a la cintura, es ideal combinar la falda con una blusa anudada. Optar por una blusa en una tonalidad que contraste, como el azul ducado, que rompe con el color beige de la falda y añade volumen a la parte superior del cuerpo. Este contraste no sólo introduce curvas en la zona de la cintura, sino que también equilibra la proporción general de la figura, acentuando la esbeltez y el estilo sofisticado de quien la lleva.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda de crochet de Zara con efecto tipazo que afina la cintura si la llevas con una blusa anudada tiene un precio de 35,95 euros.

