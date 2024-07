Mango tiene el top de crochet de Sara Carbonero que soluciona todos los looks de verano con pantalones blancos

Mango tiene el top de crochet de Sara Carbonero que soluciona los looks del verano y llevarás con pantalones blancos.

Sara Carbonero se ha convertido por méritos propios, con sus looks bohemios con un punto romántico, en una fuente de inspiración constante en lo que a moda se refiere y en una de las mujeres mejor vestidas. Siempre perfecta tanto en las ocasiones más especiales como en su día a día, es el ejemplo perfecto de que se puede ir elegante y estilosa a más no poder con unos vaqueros, unas bermudas largas y una sencilla camiseta de algodón blanco.

Contando los días para comenzar sus vacaciones, Sara Carbonero continúa en Madrid cumpliendo con sus compromisos profesionales y ultimando los detalles de la nueva colección de la firma de moda que posee con su gran amiga Isabel Jiménez, 'Slow Love'. En ese proceso creativo, la it girl nos ha sorprendido con un look muy festivalero compuesto por el top de crochet más bonito del verano. Se trata de un diseño corto de flores multicolor en tonos rosas, rojos, naranjas y verdes, con ribetes en blanco, con tirantas anchas y escote cuadrado, que ha compartido en su perfil de Instgram y con el que nos ha creado una auténtica necesidad para solucionar los looks de verano con unos pantalones blancos. Como alternativa a su diseño, que es posible que se haya agotado, te proponemos este ideal top de crochet de Mango..

Así es el top de crochet de Sara Carbonero que soluciona los looks del verano

Se trata de un top veraniego y favorecedor a más no poder que solucionará todos tus looks para estas vacaciones, ya que es perfecto tanto para lucir en la playa con unos shorts, como para derrochar estilo en una cena por la ciudad con cualquier tipo de pantalón como con alguna de las faldas boho-chic que tanto le gustan a Sara Carbonero y que le hemos visto en innumerables ocasiones. Ella lo ha combinado con unos jeans rectos y unas sandalias blancas tipo Birkenstock. Aunque la combinación que más nos gusta a nosotras es con unos pantalones blancos, ya sean de lino, de algodón o tipo jeans.

De la marca High Spirits, todavía está disponible en todas las tallas en la web de Slow Love con un precio rebajado de 59,99 euros a 27,99. Al estar rebajado, el top de crochet se ha empezado a agotar, por lo que toca plantearse alternativas similares a esta potente prenda, como es el caso del top de crochet de Mango.

Ref: 157038-99

Top de crochet de High Spirts. / M. G.

El top de crochet de Mango con el que Sara Carbonero soluciona los looks de verano

El top de crochet de Mango se ha convertido en una prenda básica para el verano, ofreciendo una alternativa moderna y estilosa al top favorito de Sara Carbonero. Este top está confeccionado en un tejido 100% algodón y presenta un punto grueso de crochet que aporta textura y frescura a cualquier look de verano.

Disponible desde la talla S hasta la L, el top de crochet de Mango con el que Sra Carbonero soluciona los looks de verano con pantalones blancos tienen un precio de 25,99 euros.

(Ref. 77060362-DONKEY-LM)