El pantalón pareo de Sfera que alarga las piernas y disimula tripa que llevarás con camisetas básicas

Las prendas no sólo tienen que ser bonitas, también deben convertirse en aliadas a la hora de plantear un look que nos resulte de lo más estilizador. Unos pantalones blancos con efecto piernas infinitas pueden conertirse en el fondo de armario de verano y ser la opción para todos los looks, pero mucho mejor resulta un pantalón pareo que tenga el poder de alargar las piernas y, también, de disimular tripa. Ideal para llevarlo con un chaleco bordado o con un top de crochet para los estilismos más bohemios, el pantalón pareo se ha convertido en todo un must del verano para las que buscan un look estilizado y favorecedor, sin renunciar a las tendencias. Sobre todo, si hablamos del pantalón pareo de Sfera.

Cómodo, versátil y muy favorecedor, este pantalón de Sfera es el gran aliado que estabas esperando para tus looks de verano. Con el truco del efecto pareo, la tripa se disimula un montón y, al ser las pereneras holgadas y rectas, el efecto piernas infinitas está más que garantizado. Aunque es una prenda que combina muy bien otras de estilo relajado, este pantalón pareo de Sfera sólo querrás llevarlo con camisetas básicas y el resultado te encantará.

Cómo combinar un pantalón pareo en un look que estilice

A la hora de combinar un pantalón pareo con una camiseta básica, las opciones son reducidas, pero los resultados, si seguimos una serie de consejos, de lo más estilizadores. Sólo hay que tener en cuenta detalles como el tipo de camiseta que escojamos, los colores elegidos o los propios complementos. Estos son algunos de los tips que debes seguir a la hora de combinar tu pantalón pareo con una camiseta básica. Aprovecha el corte envolvente y el nudo frontal del pantalón pareo para crear líneas verticales que estilizan. El efecto pareo es ideal para disimular la zona de la tripa y las caderas, creando una apariencia más suave.

Elige una camiseta adecuada : Opta por camisetas básicas ajustadas o entalladas. Esto contrasta con el corte fluido del pantalón pareo, definiendo mejor la silueta y destacando la cintura. Por otro lado, es recomendable llevar la camiseta metida dentro del pantalón. Esto no sólo acentúa la cintura, sino que también alarga visualmente las piernas, especialmente si el pantalón es de tiro alto.

: Opta por camisetas básicas ajustadas o entalladas. Esto contrasta con el corte fluido del pantalón pareo, definiendo mejor la silueta y destacando la cintura. Por otro lado, es recomendable llevar la camiseta metida dentro del pantalón. Esto no sólo acentúa la cintura, sino que también alarga visualmente las piernas, especialmente si el pantalón es de tiro alto. Colores coordinados : Elige camisetas en colores neutros o que armonicen con los tonos del pantalón. Por ejemplo, si el pantalón tiene un estampado llamativo, una camiseta blanca, negra o en un tono suave presente en el estampado ayuda a equilibrar el look y mantener un enfoque estilizado. Por otro lado, también puedes optar por un look monocromático, donde la camiseta y el pantalón comparten una misma gama de colores, puede crear una línea vertical que alarga la figura.

: Elige camisetas en colores neutros o que armonicen con los tonos del pantalón. Por ejemplo, si el pantalón tiene un estampado llamativo, una camiseta blanca, negra o en un tono suave presente en el estampado ayuda a equilibrar el look y mantener un enfoque estilizado. Por otro lado, también puedes optar por un look monocromático, donde la camiseta y el pantalón comparten una misma gama de colores, puede crear una línea vertical que alarga la figura. La importancia del calzado : Los zapatos con puntera o las cuñas añaden altura y alargan visualmente las piernas. Las sandalias de tiras finas también funcionan bien, ya que no cortan la línea visual de la pierna.

: Los zapatos con puntera o las cuñas añaden altura y alargan visualmente las piernas. Las sandalias de tiras finas también funcionan bien, ya que no cortan la línea visual de la pierna. Sí a los complementos: Opta por colgantes y pendientes sencillos y delicados para no sobrecargar el look. Un collar fino o pendientes discretos pueden añadir un toque de elegancia sin distraer de la simplicidad estilizada del conjunto.

El pantalón pareo de Sfera que alarga las piernas y disimula la tripa y llevarás con camisetas básicas

El pantalón pareo de Sfera es una prenda perfecta para el verano, diseñada para estilizar la figura y aportar comodidad. Este diseño, holgado y fluido, presenta un nudo frontal tipo pareo que añade un toque sofisticado y versátil al conjunto. Gracias a la goma en la cintura y el tiro alto, no sólo se asegura un ajuste cómodo, sino que también se potencia el efecto de piernas largas e infinitas.

El diseño de efecto pareo en los laterales y el frontal de la prenda ayuda a disimular la zona de la tripa y las caderas, ofreciendo una silueta más estilizada y favorecedora. El estampado del pantalón destaca con un fondo azul petróleo decorado con formas circulares en rosa fucsia, delineadas en blanco con un delicado efecto degradado. Esta prenda, además de ser un gran aliado de estilo, es ideal para combinar con camisetas básicas, creando looks frescos y desenfadados para los días cálidos de verano.

Disponible desde la talla S hasta la XL, el pantalón pareo de Sfera que alarga las piernas y disimula la tripa y llevarás con camisetas básicas tiene un precio de 21,99 euros.

Ref: 56262005228