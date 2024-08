Rocío Osorno encuentra en Zara el chaleco bordado definitivo para llevar con pantalones blancos este verano.

Rocío Osorno parece haber encontrado en los chalecos la mejor prenda para sus look veraniegos. Si hace unos días la veíamos combinar un original diseño de Zara y con unos pantalones bordados y unas sandalias destalonadas, ahora la influencer sevillana se ha marcado un lookazo playero de lo más inspirador. Sobre todo, ahora que las prendas bordadas están de máxima tendencia. Lo hemos visto en la blusa bordada que ha hecho saltar todas las alarmas de las chicas más bohemias y, por su puesto, con los chalecos, que han dejado a un lado diseños con pedrería, para abrazar los bordados más étnicos del verano.

A pesar de que Rocío Osorno apuesta por combinar esta prenda súper en tendencia con una falda, su diseño es tan especial, que lo convierte en la prenda definitiva para llevar con pantalones blancos este verano y así darle un respiro a los elegantes vestidos de lino. Como no podía ser de otra forma, el chaleco que ha encontrado Rocío Osorno es de Zara y el resultado al combinarlo con unos pantalones blancos no nos puede gustar más. Echa un vistazo a la prenda y cómo combinarla para que no tengas que pensar mucho en los estilismos de lo que queda de verano.

Cómo combinar un chaleco bordado con unos pantalones blancos en verano

Aunque Rocío Oosrno apuesta por combinar el chaleco bordado de Zara con una falda blanca para un look de playa, creemos que esta prenda tiene muchas más posibilidades si se combina con unos pantalones blancos. Para una salida nocturna, para una tarde de compras o para hacer turismo, este look es elegante, cómodo, muy versátil y con mucha personalidad. Descubre cómo llevarlo.

Chaleco bordado : Elige un chaleco ligero con detalles bordados, preferiblemente en colores vibrantes o con patrones florales, geométricos, o étnicos. Los bordados pueden estar hechos con hilos de colores o con pequeñas cuentas para añadirle personalidad y un toque artesanal.

: Elige un chaleco ligero con detalles bordados, preferiblemente en colores vibrantes o con patrones florales, geométricos, o étnicos. Los bordados pueden estar hechos con hilos de colores o con pequeñas cuentas para añadirle personalidad y un toque artesanal. Pantalones blancos : Apuesta por pantalones blancos de corte recto o estilo palazzo, con el tiro alto, para un look relajado y fluido, pero muy favorecedor. Los pantalones pueden ser de lino, algodón o algún otro tejido ligero que sea cómodo para el calor veraniego.

: Apuesta por pantalones blancos de corte recto o estilo palazzo, con el tiro alto, para un look relajado y fluido, pero muy favorecedor. Los pantalones pueden ser de lino, algodón o algún otro tejido ligero que sea cómodo para el calor veraniego. Blusa o top : Aunque Rocío Osorno es muy fan de llevar un biquini bandeau bajo el chaleco, si lo que queremos es un look para saliadas no tan relajadas como la playa, es preferible que lleves una blusa de tirantas de estilo lencero o una camiseta básica en un tono neutro, como blanco, beige o un color pastel suave, para no competir con los detalles del chaleco.

: Aunque Rocío Osorno es muy fan de llevar un biquini bandeau bajo el chaleco, si lo que queremos es un look para saliadas no tan relajadas como la playa, es preferible que lleves una blusa de tirantas de estilo lencero o una camiseta básica en un tono neutro, como blanco, beige o un color pastel suave, para no competir con los detalles del chaleco. Calzado : Unas sandalias de tiras planas o con un pequeño tacón, en tonos neutros o metalizados, completarán el look con un aire relajado pero muy elegante. Unas alpargatas de esparto, tanto planas como con cuñas, también pueden ser una buena opción.

: Unas sandalias de tiras planas o con un pequeño tacón, en tonos neutros o metalizados, completarán el look con un aire relajado pero muy elegante. Unas alpargatas de esparto, tanto planas como con cuñas, también pueden ser una buena opción. Complementos : Añade complementos sencillos pero potentes, como pulseras de cuentas, un collar largo o unos pendientes de aro.

: Añade complementos sencillos pero potentes, como pulseras de cuentas, un collar largo o unos pendientes de aro. Bolso: Un bolso de tamaño medio, como una bandolera de cuero o un capazo, es ideal para un look casual, fresco y desenfadado.

Rocío Osorno encuentra en Zara el chaleco bordado definitivo para llevar con pantalones blancos este verano

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el chaleco bordado que Rocío Osorno ha encontrado en Zara y es el definitivo para llavar con pantalones blancos este verano tiene un precio de 29,95 euros.

Ref: 895/226