Los pantalones de vestir de Zara más favorecedores que confirman la fiebre por los colores tierra este otoño.

Cada estación tiene sus propios colores, los que la definen y los que forman parte de las tendencias del momento. En el caso de este otoño, las tendencias cromáticas han hablado bastante claro y todo parece indicar que los tonos tierra serán los verdaderos protagonistas. Tanto para llevarlos en un total look, como para combinarlos con unos vaqueros en forma de blusa, los colores tierra sustituyen a tonalidades clásicas como el negro, el gris o el azul y eso plantea un panorama estilístico este otoño bastante interesante.

Los tonos cálidos y profundos se han convertido en los reyes de la temporada y Zara lo confirma con una de sus piezas estrella: los pantalones de vestir fluidos con pinza en color burdeos. Este diseño no solo resalta la elegancia, sino que también es favorecedor para cualquier figura, gracias a su corte fluido y doble pliegue que potencia la verticalidad y estiliza la silueta.

La fiebre setentera y cómo combinar unos pantalones en tonos tierra

Los colores tierra evocan una estética retro que nos transporta directamente a los años 70. Esta fiebre setentera se manifiesta en cortes amplios, telas fluidas y estampados geométricos, y estos pantalones son la base perfecta para crear looks que siguen esta inspiración. Los tonos cálidos combinan de maravilla con blusas y jerséis que juegan con estampados en formas abstractas o geométricas, característicos de aquella época.

Pantalones burdeos con blusa de estampados geométricos : Combina los pantalones burdeos con una blusa de estampado geométrico en tonos mostaza y marrón. El contraste de texturas y colores potencia el carácter retro del conjunto, mientras que los pantalones fluidos aportan elegancia y sofisticación. Añade unos botines de tacón en piel marrón para alargar aún más la silueta y completar el look.

: Combina los pantalones burdeos con una blusa de estampado geométrico en tonos mostaza y marrón. El contraste de texturas y colores potencia el carácter retro del conjunto, mientras que los pantalones fluidos aportan elegancia y sofisticación. Añade unos botines de tacón en piel marrón para alargar aún más la silueta y completar el look. Total look en tonos tierra : Opta por un total look en tonos tierra combinando los pantalones burdeos con un jersey camel de cuello alto. Este conjunto monocromático es ideal para un estilo minimalista y moderno, pero manteniendo ese aire setentero que aporta la paleta de colores. Unos zapatos de tacón bajo en tono mostaza o marrón pueden dar un toque de contraste sin romper la armonía del look.

: Opta por un total look en tonos tierra combinando los pantalones burdeos con un jersey camel de cuello alto. Este conjunto monocromático es ideal para un estilo minimalista y moderno, pero manteniendo ese aire setentero que aporta la paleta de colores. Unos zapatos de tacón bajo en tono mostaza o marrón pueden dar un toque de contraste sin romper la armonía del look. Pantalones burdeos y blusa en tonos naranjas : Para un look otoñal vibrante, combina los pantalones con una camisa fluida en tono anaranjado. La mezcla de estos dos colores tierra crea una sinergia perfecta, aportando dinamismo y estilo sin necesidad de recurrir a estampados. Remata el look con una blazer camel y unos mocasines marrones, ideal para una jornada laboral con mucho estilo.

: Para un look otoñal vibrante, combina los pantalones con una camisa fluida en tono anaranjado. La mezcla de estos dos colores tierra crea una sinergia perfecta, aportando dinamismo y estilo sin necesidad de recurrir a estampados. Remata el look con una blazer camel y unos mocasines marrones, ideal para una jornada laboral con mucho estilo. Pantalones burdeos, camiseta blanca y blazer mostaza: Si buscas un estilo más casual, los pantalones también se pueden combinar con una camiseta blanca básica y una blazer mostaza para añadir un toque de color y sofisticación. Este es un look perfecto para el día a día, manteniendo la comodidad y el estilo. Completa con unos zapatillas blancas para darle un toque desenfadado.

¿Por qué apostar por los colores tierra este otoño?

Los colores tierra no sólo son tendencia por su versatilidad, sino porque aportan calidez y elegancia a cualquier look. Son tonalidades que se adaptan a todo tipo de ocasiones, desde el trabajo hasta un evento más formal, y, además, favorecen a todos los tonos de piel. El burdeos, el marrón, el mostaza o el camel son perfectos para esta temporada, ya que reflejan la transición de las hojas de otoño, creando un look coherente con el entorno y la estación.

Además del burdeos, esta temporada se han popularizado otras tonalidades tierra como los marrones, camel, anaranjados y mostazas, que no solo evocan los años setenta, sino que aportan una calidez especial a los outfits otoñales. Esta paleta cromática permite jugar con diferentes combinaciones y añadir texturas y estampados sin perder ese aire vintage que es tendencia.

Los pantalones de vestir de Zara más favorecedores que confirman la fiebre por los colores tierra este otoño

Estos pantalones de Zara, en un elegante color burdeos, son el ejemplo perfecto de cómo las tonalidades tierra pueden transformar un look sencillo en un conjunto sofisticado. La combinación de este tono profundo y sofisticado con el corte fluido, que incluye un doble pliegue en la pernera, consigue alargar visualmente la figura y añadir dinamismo al conjunto. El resultado: una silueta más esbelta y estilizada, ideal para quienes buscan elegancia sin renunciar a la comodidad.

Disponibles desde la talla XS hasta la XXL, los pantalones de vestir de Zara más favorecedores que confirman la fiebre por los colores tierra de este otoño tienen un precio de 35,95 euros.

Ref: 4391/513