Lefties tiene los pantalones de vestir baratos que más favorecen y con los que solucionar los looks de oficina en otoño.

A la hora de enfrentarnos a una jornada laboral, el look que escojamos puede servirnos de gran ayuda. No sólo para transmitir un mensaje de seguridad, sino para hacernos sentir seguras, cómodas y, por qué no, divertidas. Actualemente, casi cualquier prenda es adaptable a un look de oficina, pero los pantalones de vestir, por regla general, siempre nos dan los mejores resultados. Ahora que la estética deportiva se impone, podemos combinarlos con sudaderas, aunque los mejores resultados siempre son con una blusa y una blazer. Al igual que ocurre con los vaqueros, los pantalones de vestir son tan versátiles como nuestra imaginación nos permita.

Ahora que estamos en pleno proceso de renovación de fondo de armario, encontrar unos pantalones de vestir que, además de cómodos y favorecedores, resulten de lo más económicos, este diseño de Lefties se antoja perfecto. Son baratos, muy favorecedores y puedes combinarlo con blusas, jerséis, camisetas y chalecos. Están disponibles en varios colores, todos neutros, por lo que tendrás múltiples looks para ir a la oficina. Echa un vistazo a este diseño, descubre por qué son los más favorecedores y sorpréndete con su bajo precio.

Los mejores looks de oficina para este otoño con pantalones

Los looks para ir a la oficina deben partir siempre de dos premisas, tienen que ser cómodos y han de ser medianamente formales. Para ello, los pantalones de vestir siempre suelen ponérnoslo bastante fácil, sólo tienes que saber combinarlos para que se adapten a tu estilo y puedas sacarles todo el provecho.

Pantalones de vestir carrot, blusa satinada y blazer estructurado : Opta por unos pantalones carrot con detalle de pinzas, como los de Lefties, y combínalos con una blusa satinada en tonos neutros o joya. Añade un blazer estructurado en tonos clásicos como negro, gris o camel para un look sofisticado. Completa con unos mocasines o zapatos de tacón medio y un bolso de mano.

: Opta por unos pantalones carrot con detalle de pinzas, como los de Lefties, y combínalos con una blusa satinada en tonos neutros o joya. Añade un blazer estructurado en tonos clásicos como negro, gris o camel para un look sofisticado. Completa con unos mocasines o zapatos de tacón medio y un bolso de mano. Pantalones anchos de tiro alto, jersey finito y botines : Los pantalones anchos de tiro alto, especialmente en tejidos más gruesos como la lana o el tweed, son perfectos para el otoño. Combínalos con un jersey de punto fino metido por dentro para equilibrar la silueta. Los botines de tacón añadirán altura y elegancia. Un abrigo largo en tonos neutros complementará el conjunto a la perfección.

: Los pantalones anchos de tiro alto, especialmente en tejidos más gruesos como la lana o el tweed, son perfectos para el otoño. Combínalos con un jersey de punto fino metido por dentro para equilibrar la silueta. Los botines de tacón añadirán altura y elegancia. Un abrigo largo en tonos neutros complementará el conjunto a la perfección. Pantalones rectos, camisa blanca y chaleco de punto : Para un look más clásico pero con un toque moderno, elige unos pantalones rectos en un color oscuro como gris o negro. Combínalos con una camisa blanca y añade un chaleco de punto en un tono contrastante o en la misma gama cromática. Este conjunto es ideal para días más frescos y se puede completar con unos zapatos oxford o mocasines.

: Para un look más clásico pero con un toque moderno, elige unos pantalones rectos en un color oscuro como gris o negro. Combínalos con una camisa blanca y añade un chaleco de punto en un tono contrastante o en la misma gama cromática. Este conjunto es ideal para días más frescos y se puede completar con unos zapatos oxford o mocasines. Pantalones cropped, blusa con lazo y chaqueta de tweed : Los pantalones cropped o tobilleros son una excelente opción para un look chic y desenfadado. Combínalos con una blusa con lazo en el cuello para un toque femenino y remata con una chaqueta de tweed, que aportará textura y elegancia. Unos zapatos de tacón bajo o mules completarán este look sofisticado.

: Los pantalones cropped o tobilleros son una excelente opción para un look chic y desenfadado. Combínalos con una blusa con lazo en el cuello para un toque femenino y remata con una chaqueta de tweed, que aportará textura y elegancia. Unos zapatos de tacón bajo o mules completarán este look sofisticado. Pantalones de piel, jersey oversize y tacones: Para un look más atrevido, los pantalones de cuero son una opción que nunca falla. Combínalos con un jersey oversized para equilibrar la intensidad del cuero con la suavidad del punto. Los zapatos de tacón y un abrigo largo estructurado harán que este look sea perfecto para la oficina.

Lefties tiene los pantalones de vestir baratos que más favorecen y con los que solucionar los looks de oficina en otoño

Los pantalones de vestir de Lefties que están marcando tendencia este otoño son la solución perfecta para los looks de oficina más estilosos y favorecedores. Se trata de unos pantalones carrot, con una pernera ancha que se estrecha sutilmente en el bajo, creando una silueta elegante y sofisticada. El detalle de pinzas en la parte delantera añade un toque elegante mientras estiliza la figura, acentuando la cintura y proporcionando una caída fluida.

Estos pantalones, diseñados para ofrecer comodidad sin renunciar al estilo, cuentan con dos bolsillos laterales prácticos y dos falsos bolsillos traseros que aportan un acabado pulido. El cierre invisible con botón, aplique metálico y cremallera asegura un ajuste limpio, mientras que las trabillas en la cintura permiten añadir un cinturón para completar el look.

Perfectos para combinar con blusas, camisas o jerséis ligeros, estos pantalones de Lefties son la opción ideal para quienes buscan una prenda versátil que eleve cualquier conjunto de oficina este otoño.

Disponibles en varios colores (beige, azul y negro), estos pantalones de vestir de Lefties tienen un precio de 15,99 euros.

Ref: 5921/331/806