Gris y oversize, la chaqueta de Zara de estilo años 90 que lleva a otro nivel tus vaqueros de fondo de armario

La llegada del otoño trae consigo un suave y progresivo descenso térmico que invita a renovar por completo los looks de nuestro armario. Toca reinterpretar los vestidos para combinarlos conforme a la nueva climatología y empaparse de todas las tendencias de otoño para saber llevarlas a nuestros estilo sin perder la esencia. A la hora de mantener esa personalidad, plantear estilismos básicos es una de las claves. Una de esas propuestas de looks puede ser el siempre acertado combo de vaqueros y chaqueta, dos prendas indispensables de fondo de armario que siempre funcionan juntas.

Seguro que un tu fondo de armario cuentas con unos vaqueros que ya se han convertido en tu uniforme oficial para ese combo, pero puede que te falte la chaqueta o te toque renovar la que ya tienes. No debes preocuparte porque entre las novedades de la temporada destaca una prenda que no sólo está marcando tendencia este otoño, sino que lleva a otro nivel cualquier look con tus vaqueros de fondo de armario. Se trata de una chaqueta gris oversize de Zara, un clásico renovado que nos transporta directamente a la icónica moda de los 90.

Cómo combinar una chaqueta oversize con vaqueros básicos

La magia de una blazer oversize está en su capacidad de transformar cualquier outfit sencillo en un look elegante y muy estiloso. Si la combinas con unos vaqueros básicos, puedes crear desde looks casuales hasta estilismos más sofisticados para el día a día. Estas son algunas propuestas de looks para que saques el máximo partido a esta prenda básica de fondo de armario.

Chaqueta oversize, vaqueros recos, camiseta básica y deportivas : Uno de los looks más fáciles y funcionales para el día a día es combinar esta chaqueta oversize con unos vaqueros rectos clásicos. Añade una camiseta blanca básica debajo para mantener el estilo sencillo y minimalista. Completa el conjunto con unas deportivas blancas de estilo retro.

: Uno de los looks más fáciles y funcionales para el día a día es combinar esta chaqueta oversize con unos vaqueros rectos clásicos. Añade una camiseta blanca básica debajo para mantener el estilo sencillo y minimalista. Completa el conjunto con unas deportivas blancas de estilo retro. Chaqueta oversize, vaqueros slim, blusa satinada y botines : Si buscas algo más sofisticado pero manteniendo un aire relajado, combina la blazer oversize con unos vaqueros ajustados para equilibrar el volumen en la parte superior. Añade una blusa satinada o de seda para dar un toque más elegante al look y unos botines de tacón en tonos neutro.

: Si buscas algo más sofisticado pero manteniendo un aire relajado, combina la blazer oversize con unos vaqueros ajustados para equilibrar el volumen en la parte superior. Añade una blusa satinada o de seda para dar un toque más elegante al look y unos botines de tacón en tonos neutro. Blazer oversize, mom jeans, jersey y mocasines : Para un look más relajado, combina la blazer con unos mom jeans de tiro alto. Añade un jersey fino de cuello vuelto en colores neutros para mantener el equilibrio de tonos. Completa el look con unos mocasines o zapatos planos estilo masculino para darle ese aire clásico y desenfadado a la vez.

: Para un look más relajado, combina la blazer con unos mom jeans de tiro alto. Añade un jersey fino de cuello vuelto en colores neutros para mantener el equilibrio de tonos. Completa el look con unos mocasines o zapatos planos estilo masculino para darle ese aire clásico y desenfadado a la vez. Chaqueta oversize, vaqueros oscuros, blusa blanca y taconazo: Combínala con unos vaqueros oscuros, preferiblemente en un corte recto o slim, para mantener la formalidad pero sin perder la comodidad. Añade una camisa blanca clásica (otra pieza de fondo de armario) y completa el conjunto con unos stilettos negros o nude.

Por qué una chaqueta es un básico para elevar un look con vaqueros

Los clásicos siempre funcionan y más cuando se combinan entre sí. Una chaqueta básica con unos vaqueros de fondo de armario siempre es un buen combo y no necesitarás nada mñas para tener un lookazo. Estas son algunas de las razones por las que una chaqueta siempre eleva un look con vaqueros.

Versatilidad : Una chaqueta oversize es increíblemente versátil. Puedes llevarla desde la oficina hasta un plan más relajado, cambiando sólo los complemento o el tipo de calzado. Además, al ser de color neutro como el gris, combina prácticamente con cualquier tonalidad de vaqueros y tops, lo que la convierte en una prenda imprescindible en tu armario.

: Una chaqueta oversize es increíblemente versátil. Puedes llevarla desde la oficina hasta un plan más relajado, cambiando sólo los complemento o el tipo de calzado. Además, al ser de color neutro como el gris, combina prácticamente con cualquier tonalidad de vaqueros y tops, lo que la convierte en una prenda imprescindible en tu armario. Estilo estructurado pero relajado : Aunque es una prenda oversize, las hombreras y la estructura de la blazer le dan un aire sofisticado sin ser demasiado rígida. Esto permite que puedas usarla tanto en looks formales como casuales sin perder estilo.

: Aunque es una prenda oversize, las hombreras y la estructura de la blazer le dan un aire sofisticado sin ser demasiado rígida. Esto permite que puedas usarla tanto en looks formales como casuales sin perder estilo. Aires noventeros: El regreso de la estética noventera es uno de los grandes éxitos de las últimas temporadas, y esta chaqueta capta perfectamente la esencia de esa época: poder, minimalismo y un toque masculino que contrasta a la perfección con prendas más femeninas como una blusa de seda o un top ajustado.

Gris y oversize, la chaqueta de Zara de estilo años 90 que lleva a otro nivel tus vaqueros de fondo de armario

Esta blazer amplia en color gris tiene todos los elementos que nos enamoraban de las chaquetas que triunfaban en los 90. Con su cuello de solapa y manga larga estructurada gracias a las hombreras, es una pieza que da una silueta fuerte y poderosa, evocando la estética power dressing tan popular en esa década. La blazer cuenta con bolsillos delanteros con solapa y un cierre cruzado con botones, detalles que le dan ese toque elegante y sofisticado sin perder la esencia relajada que caracteriza al corte oversize. Aunque el gris es el color perfecto para un look neutro y versátil, esta chaqueta también está disponible en negro y verde militar, dos opciones igualmente ideales para crear looks muy diferentes, pero siempre con ese toque noventero que tanto nos gusta.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta gris y oversize de Zara de estilo años 90 que lleva a otro nivel tus vaqueros de fondo de armario tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 8769/901