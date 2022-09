La chaqueta en animal print de Parfois más perfecta para los días de lluvia.

Cuando todavía no estamos en una estación de la que el frío o la lluvia está muy presentes en nuestro día a día se nos hace un poco difícil pensar qué ponernos. A pesar de que estamos deseando estrenar las tendencias del otoño, todavía no nos vemos preparadas para combinar los vestidos estampados más versátiles con la chaqueta de pana que nos tiene in love. Pero el caso es que llueve y toca estrenar las botas más cómodas para no mojarnos los pies y buscar una chaqueta monísima con la que abrigarnos.

Como en otras ocasiones (aunque en realidad son sus complementos los que nos apasiona), Parfois acaba de lanzar una chaqueta en animal print que es perfecta para los días de lluvia, sobre todo durante el entretiempo.

Con un estampado que nos parece súper original (el de vaca), la chaqueta de Parfois, que es más bien un chubasquero, se presenta en un largo tres cuartos y en versión transparente. Esto último nos parece maravilloso, ya que uno de los inconvenientes de los días de lluvia es que casi nunca podemos presumir de outfit porque hay otras prendas que lo ocultan. Al tratarse de una chaqueta transparente, aunque con estampado animal print, podremos seguir presumiendo de estilazo.

Acostumbradas a que el animal print corresponda a estampados de leopardo, cebra o tigre, en el caso del esta chaqueta de Parfois llama especialmente la atención que se trata de una simulación de la piel de una vaca. Sí, como lees. A pesar de que este estampado no sea uno de los más extendidos en el animal print (desconocemos los motivos), a nosotras nos parece súper interesante incluirlo en una prenda tan especial para los días de lluvia, que suelen ser bastante anodinos.

En el caso del largo, que se presente en una versión tres cuartos también nos parece un punto a su favor, ya que protege de la lluvia la mayoría de nuestro look. El remate de la chaqueta de Parfois para ser una prenda perfecta para los días de lluvia del entretiempo es que viene con un gorro incorporado, por si la lluvia nos sorprende sin paraguas o por su somos de las que sufren del encrespado capilar en cuanto caen dos gotas.

Ideal para llevarla con vaqueros, vestidos o faldas, la chaqueta en animal print de Parfois llega para convertirse en tu gran aliada de estilo los días en los que llueva.

Así es la chaqueta en animal print de Parfois para los días de lluvia

De talla única, la chaqueta en animal print de Parfois perfecta para los días de lluvia tiene un precio de 59,99 euros.