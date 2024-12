Ni blazer ni bomber, esta es la chaqueta de Zara elegante que sube de nivel tus looks sofisticados.

En los looks invernales el toque final lo pone siempre la chaqueta. Por más que tengamos un vestido espectacular o los vaqueros más en tendencia, es esta prenda la que puede marcar la diferencia entre un conjunto casual y uno que destile sofisticación. Especialmente en invierno, las chaquetas no sólo cumplen una función práctica para abrigarnos, sino que también se convierten en una pieza clave para subir de nivel cualquier look. La elección de la chaqueta adecuada puede transformar un atuendo básico en una declaración de estilo.

Durante mucho tiempo, las blazers han sido la opción infalible para conseguir este efecto. Su estructura y versatilidad las convierten en la apuesta preferida para estilizar la figura y añadir un aire sofisticado a cualquier conjunto. Sin embargo, las tendencias de esta temporada nos invitan a explorar otras alternativas que no sólo son igual de elegantes, sino que añaden un toque fresco y moderno. Desde las bombers con detalles inesperados hasta chaquetas más arriesgadas como las de tachuelas, las posibilidades son infinitas. Pero, si hay una chaqueta que esta temporada marca un antes y un después, es la que hemos encontrado en Zara.

Hablamos de una chaqueta que reúne todos los elementos necesarios para convertirse en la prenda estrella de tu armario invernal. Confeccionada en terciopelo, el tejido más elegante de la temporada, en el color más en tendencia, el burdeos, y con un diseño que estiliza y realza la figura, esta pieza no sólo eleva tus looks más sofisticados, sino que también demuestra que Zara sigue siendo el rey de la moda asequible. Combinada incluso con los vaqueros que serán tendencia en 2025, esta chaqueta transforma cualquier look en un conjunto de revista.

Las combinaciones más elegantes con distintos tipos de chaquetas

Las opciones para combinar chaquetas son tan amplias como estilos existen y cada tipo de chaqueta aporta un aire diferente a nuestros looks. Las chaquetas son toda una declaración de intenciones, la guinda perfecta del pastel, que podrá adaptarse a tus preferencias, necesidades y personalidad. Estas son algunas de las combinaciones más top.

Blazer clásica : Ideal para looks formales o de oficina. Combínala con pantalones de pinzas o vestidos midi. Añade accesorios discretos para potenciar su elegancia.

: Ideal para looks formales o de oficina. Combínala con pantalones de pinzas o vestidos midi. Añade accesorios discretos para potenciar su elegancia. Bomber con detalles especiales : Perfecta para un toque juvenil y moderno. Combínala con faldas plisadas y botines, o con pantalones de cuero para un estilo más atrevido.

: Perfecta para un toque juvenil y moderno. Combínala con faldas plisadas y botines, o con pantalones de cuero para un estilo más atrevido. Chaqueta de tachuelas : Añade un aire rockero a tu look. Perfecta con vaqueros ajustados o vestidos negros ajustados.

: Añade un aire rockero a tu look. Perfecta con vaqueros ajustados o vestidos negros ajustados. Chaqueta de terciopelo acolchada: La prenda estrella de esta temporada. Se puede llevar tanto con pantalones vaqueros como con faldas midi o vestidos largos.

Cómo combinar la chaqueta de terciopelo de Zara

Esta chaqueta es tan versátil como elegante y su color burdeos permite crear combinaciones más clásica, pero también más atrevidas. La puedes llevar con vaqueros, con faldas, con pantalones de vestir... El horizonte es tu imaginación, aunque estas propuestas de looks pueden ayudarte con la inspiración

Con vaqueros : Los jeans tendencia de 2025, con cortes rectos y detalles minimalistas, son el complemento perfecto para esta chaqueta. Añade botines de tacón y un top básico debajo para un look casual-chic.

: Los jeans tendencia de 2025, con cortes rectos y detalles minimalistas, son el complemento perfecto para esta chaqueta. Añade botines de tacón y un top básico debajo para un look casual-chic. Con pantalones de vestir : Unos pantalones negros de pinzas o unos palazzo en tonos neutros realzarán el carácter elegante de la chaqueta. Combina con stilettos para un look de oficina impecable.

: Unos pantalones negros de pinzas o unos palazzo en tonos neutros realzarán el carácter elegante de la chaqueta. Combina con stilettos para un look de oficina impecable. Con vestidos midi : Opta por vestidos en tejidos fluidos o incluso de punto. El contraste entre las texturas añadirá interés visual al conjunto.

: Opta por vestidos en tejidos fluidos o incluso de punto. El contraste entre las texturas añadirá interés visual al conjunto. Con faldas: Una falda lápiz para un look más sofisticado o una falda plisada para un aire romántico. Añade botas altas para completar el conjunto.

La chaqueta de Zara que sube de nivel tus looks sofisticados y con la que renunciarás a blazers y bomber

La pieza estrella de esta temporada es una chaqueta acolchada abierta confeccionada en terciopelo, disponible en Zara. Su diseño es un claro ejemplo de cómo una prenda puede combinar elegancia y funcionalidad en un mismo conjunto. Confeccionada en un intenso color burdeos, que se ha coronado como el tono más en tendencia este invierno, esta chaqueta no solo es visualmente atractiva, sino que también está pensada para realzar la figura de quien la lleva.

Las hombreras le dan estructura y elevan la estatura visualmente. Al crear un punto focal en la parte superior del cuerpo, ayudan a equilibrar las proporciones y estilizan la figura.Gracias a su diseño más ceñido en la zona de la cintura, consigue un efecto reloj de arena que favorece a cualquier silueta. Este ajuste crea la ilusión de una cintura más definida, ideal para quienes buscan realzar esta parte del cuerpo. El volumen en los hombros no sólo aporta personalidad a la chaqueta, sino que también acentúa la proporción entre los hombros y la cintura, logrando una figura estilizada y equilibrada. El terciopelo le da el punto extra de sofisticación y su acabado, ligeramente brillante, le da un aire festivo que lo hace perfecto para las ocasiones más especiales.

Chaqueta de terciopelo de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de terciopelo de Zara que sube de nivel tus looks sofisticados y con la que renunciarás a blazers y bombers tiene un precio de 89,95 euros.

Ref: 9549/158/660