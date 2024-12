Mango tiene la chaqueta de flecos bohemia ideal para llevar con vaqueros y botas camperas.

Los looks más sencillos, siempre suben de nivel cuando les añadimos una prenda concreta. Un vestido de punto deja de ser anodino cuando le añadimos un maxipañuelo y una original chaqueta. Si a unos vaqueros le añades un jersey romántico y también lo combina con una chaqueta un poco más especial, el resultado es espectacular. Va quedando claro que lo importante del look, al final, siempre es la chaqueta y no todo se reduce a la chaqueta con tachuelas más buscada del invierno, hay un diseño boho que está causando revolución a la hora de subir de nivel los vaqueros y botas camperas.

El estilo bohemio nunca pasa de moda y Mango lo ha llevado al siguiente nivel con su nueva chaqueta de flecos en color marrón. Confeccionada en tejido de efecto piel, esta prenda combina un diseño recto y minimalista con detalles de flecos en los hombros y los brazos, que le aportan un movimiento y personalidad únicos. Su cuello de pico con solapa refuerza su carácter versátil, convirtiéndola en una pieza clave para quienes buscan añadir un toque especial a su armario.

Si eres amante de los looks bohemios pero quieres explorar diferentes combinaciones, esta chaqueta de flecos de Mango es tu mejor aliada.

Los looks más boho con chaqueta de flecos

Cualquier estilismo sube de nivel cuando lo combinas con una chaqueta de flecos. Bohemias, hippies, frescas y desenfadas, estas chetas son perfectas para llevarlas con unos vaqueros y una botas camperas, pero también con otras prendas con las qu etambién garantizar un estilismo de lo más boho. Atenta a las combinaciones.

Look bohemio clásico : No hay duda de que la combinación de una chaqueta de flecos con vaqueros y botas camperas es un acierto garantizado. Elige unos vaqueros de corte recto o flare para mantener el aire relajado y setentero. Combínalos con unas botas camperas marrones o beige, que armonicen con el color de la chaqueta. Completa el look con una camisa blanca de algodón o una blusa con bordados para un toque boho auténtico. Como accesorios, opta por un cinturón con hebilla grande y un bolso tipo bandolera en piel envejecida.

: No hay duda de que la combinación de una chaqueta de flecos con vaqueros y botas camperas es un acierto garantizado. Elige unos vaqueros de corte recto o flare para mantener el aire relajado y setentero. Combínalos con unas botas camperas marrones o beige, que armonicen con el color de la chaqueta. Completa el look con una camisa blanca de algodón o una blusa con bordados para un toque boho auténtico. Como accesorios, opta por un cinturón con hebilla grande y un bolso tipo bandolera en piel envejecida. Look urbano : Para darle un aire más moderno y atrevido a esta chaqueta, combínala con unos pantalones de efecto cuero negro para crear un contraste interesante de texturas. Añade unos botines de tacón grueso o de estilo cowboy. Debajo, apuesta por una camiseta básica blanca o un top ajustado en tonos neutros. Como toque final, incorpora un bolso tipo clutch o una mochila pequeña y discreta.

: Para darle un aire más moderno y atrevido a esta chaqueta, combínala con unos pantalones de efecto cuero negro para crear un contraste interesante de texturas. Añade unos botines de tacón grueso o de estilo cowboy. Debajo, apuesta por una camiseta básica blanca o un top ajustado en tonos neutros. Como toque final, incorpora un bolso tipo clutch o una mochila pequeña y discreta. Look de noche : La chaqueta de flecos también puede adaptarse perfectamente a un look de noche con un toque bohemio chic. Opta por un vestido midi fluido con estampado floral o en tonos lisos como negro, beige o burdeos. Combínalo con unos botines de tacón o botas altas para estilizar la figura. Añade unos pendientes largos y un bolso de cadena metálica para dar un toque sofisticado.

: La chaqueta de flecos también puede adaptarse perfectamente a un look de noche con un toque bohemio chic. Opta por un vestido midi fluido con estampado floral o en tonos lisos como negro, beige o burdeos. Combínalo con unos botines de tacón o botas altas para estilizar la figura. Añade unos pendientes largos y un bolso de cadena metálica para dar un toque sofisticado. Look relajado : Si buscas un look más casual pero lleno de personalidad, elige una falda larga plisada o con vuelo, en tonos tierra o estampados. Combínala con unas sneakers blancas para un aire desenfadado. Debajo, apuesta por un jersey de punto fino o una camiseta gráfica, y deja que la chaqueta de flecos sea la protagonista.

: Si buscas un look más casual pero lleno de personalidad, elige una falda larga plisada o con vuelo, en tonos tierra o estampados. Combínala con unas sneakers blancas para un aire desenfadado. Debajo, apuesta por un jersey de punto fino o una camiseta gráfica, y deja que la chaqueta de flecos sea la protagonista. Look working boho: ¿Quién dijo que el estilo bohemio no puede ser sofisticado? Para un look ideal para la oficina o una reunión informal, combina la chaqueta con unos pantalones de pinzas en tonos neutros, como gris, beige o negro. Lleva una blusa fluida de seda o satén en un color pastel o crudo. Añade unos mocasines de piel o zapatos de tacón medio, y completa con un bolso estructurado.

Así es la chaqueta de flecos bohemia ideal para llevar con vaqueros y botas camperas

Esta chaqueta no sólo destaca por sus flecos, sino también por su capacidad de elevar cualquier estilismo. Su tonalidad marrón, cálida y versátil, la hace perfecta para combinar con una amplia paleta de colores, desde neutros como beige y blanco, hasta tonos vibrantes como mostaza o burdeos. Además, su diseño recto permite superponerla fácilmente sobre prendas más voluminosas como jerséis de punto grueso, manteniendo siempre un look equilibrado y elegante.

Chaqueta de flecos de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de flecos bohemia, ideal para llevar con vaqueros y botas camperas, tiene un precio de 45,99 euros.

Ref: 77077695