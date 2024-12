La chaqueta con tachuelas de Zara perfecta para subir de nivel tus vestidos de punto más calentitos.

El invierno está aquí,y con él llegan los básicos de temporada: vestidos de punto cálidos y favorecedores que no pueden faltar en nuestro armario. Pero si buscas un toque de estilo extra para llevarlos al siguiente nivel, debes combinarlos con prendas que marquen la diferencia. Con un plumífero estilizador tendrás un look de lo más calentito, pero quizás le falte algo de personalidad, por eso es el momento de replantearse con qué prendas de abrigo los quieres llevar y Zara nos trae la solución perfecta: una chaqueta efecto piel con tachuelas, que no solo aporta calidez, sino también una dosis de personalidad, como la que tiene un jersey romántico.

Esta chaqueta no es solo una pieza funcional para combatir el frío, sino una verdadera declaración de estilo. Su aire ochentero la convierte en una opción ideal para quienes buscan actualizar sus looks sin renunciar a la comodidad. Además, su versatilidad permite llevarla no solo con vestidos de punto, sino también con vaqueros, faldas midi e incluso pantalones de cuero para un total look rompedor.

Si este invierno quieres destacar y transformar tus básicos en conjuntos de alto impacto, la chaqueta con tachuelas de Zara será tu mejor aliada. Atemporal, práctica y con un toque atrevido, es la pieza perfecta para dominar la temporada con estilo.

Cómo combinar la chaqueta con tus vestidos de punto

El verdadero poder de esta chaqueta radica en su capacidad de elevar cualquier vestido de punto y así tener un look calentito sin renunciar al estilazo máximo. Aunque Amelia Bono ya la ha lucido con unos vaqueros y una sudadera cruda, su versatilidad permite llevarla de formas mucho más abrigaditas y estas son algunas de las propuestas que debes tener en cuenta si quieres combinar la chaqueta de tachuelas con un vestido de punto.

Vestido de punto con caída : Apuesta por un diseño ligeramente ajustado en la cintura, con cuello caído y falda evasé. Este corte estiliza la figura y es perfecto para los días fríos.

: Apuesta por un diseño ligeramente ajustado en la cintura, con cuello caído y falda evasé. Este corte estiliza la figura y es perfecto para los días fríos. Botines negros : Unos botines de cuero, con tacón o planos, complementan el look y aportan un toque urbano y desenfadado.

: Unos botines de cuero, con tacón o planos, complementan el look y aportan un toque urbano y desenfadado. Bufanda XXL : Para añadir un extra de calidez, elige una bufanda a juego con el vestido, que además aportará textura y un toque acogedor.

: Para añadir un extra de calidez, elige una bufanda a juego con el vestido, que además aportará textura y un toque acogedor. Bolso de cadena o clutch metalizado : Si el plan es nocturno, un bolso pequeño con detalles metálicos será el accesorio perfecto.

: Si el plan es nocturno, un bolso pequeño con detalles metálicos será el accesorio perfecto. Maquillaje y peinado: Un maquillaje luminoso con labios en tonos neutros y un peinado natural, como ondas suaves o una coleta baja, mantendrán el protagonismo en el outfit.

La chaqueta con tachuelas de Zara perfecta para subir de nivel tus vestidos de punto más calentitos

Esta chaqueta de Zara combina funcionalidad con una estética atrevida y con un punto rockero. Realizada en tejido efecto piel, presenta detalles que la hacen única. Cuenta con un cuello con solapa, un clásico que nunca pasa de moda y que aporta estructura al look. Sus mangas son con cremalleras metálicas, un guiño moderno y práctico que añade carácter. Por último, el diseño está rematado con tachuelas en los hombros. Este detalle ochentero es la clave del diseño, dándole un aire rebelde y sofisticado a la vez.

Chaqueta con tachuelas de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta con tachuelas de Zara perfecta para subir de nivel tus vestidos de punto más calentitos tiene un precio de 99,95 euros.

Ref: 3548/258/800